Repenser les logements imprimés en 3D: L’avenir de l’habitat abordable

L’idée de construire des logements en 3D n’est pas nouvelle. En effet, le premier logement imprimé en 3D remonte à 1939, mais c’est en 1995 que le concept a réellement pris de l’ampleur. Aujourd’hui, les sociétés de construction 3D comme ICON, Apis Cor, Alquist 3D et Mighty Buildings suscitent un intérêt croissant en tant que solution aux crises du logement abordable qui sévissent au 21e siècle.

En 2018, la société texane d’impression 3D ICON a collaboré avec l’association New Story pour dévoiler la Chicon House à Austin lors du festival SXSW, la première maison 3D autorisée aux États-Unis. Cette maison de 350 pieds carrés, joliment décorée, a été imprimée en moins de 48 heures pour environ 10 000 dollars. La construction de ses murs, un jet continu de béton superposé, était indéniablement hypnotique. Jason Ballard, le cofondateur et PDG d’ICON, désormais l’une des sociétés d’impression 3D les plus en vue en Amérique, a déclaré dans une interview à 60 Minutes : « Notre mission est de rendre le logement digne accessible à tous, partout ».

Un an plus tard, ICON a construit un centre d’accueil et six petites maisons au sein de Community First! Village, un quartier d’East Austin offrant un logement permanent aux personnes ayant connu l’itinérance chronique. Selon Ballard, « Je pense que quiconque voit [le centre d’accueil] aura l’impression que c’est un avenir auquel il peut adhérer ».

L’année dernière, ICON a lancé l’Initiative 99, un concours mondial d’architecture visant à réimaginer le logement abordable en concevant des maisons pouvant être construites pour 99 000 dollars ou moins avec la technologie de construction 3D de l’entreprise. Six lauréats et dix mentions honorables ont reçu une part du fonds d’un million de dollars offert par Wells Fargo.

Cependant, certains acteurs de la construction de logements 3D estiment que la méthode adoptée sur le terrain par ICON et les sociétés à but lucratif similaires ne deviendra pas nécessairement la norme pour le logement abordable. Ils suggèrent plutôt d’utiliser la technologie pour préfabriquer des composants hors site qui peuvent être rapidement assemblés dans différentes configurations.

L’industrie de la construction est réticente à changer ses méthodes tant qu’elle a des accords rentables avec d’autres industries connexes, comme la charpenterie et la maçonnerie. De plus, l’impression 3D sur site n’est pas encore adaptée pour créer le type de logements multiunitaires à haute densité nécessaires aux communautés piétonnes et à l’utilisation durable des terres.

C’est dans ce contexte que Citizen Robotics, une entreprise à but non lucratif basée à Detroit, a été fondée en 2020 par le duo père-fille Tom et Evelyn Woodman pour répondre à la crise du logement abordable dans la région. L’un de leurs premiers projets a été une maison de 1 000 pieds carrés imprimée en 3D près de leur studio dans le sud-ouest de Detroit, la première du genre dans le Midwest.

Le processus, cependant, a pris 15 mois au total en raison de la lutte acharnée avec les codes, politiques et pratiques désuets. « Lorsque nous avons lancé Citizen Robotics, nous ne nous rendions pas compte des complexités de l’ensemble de l’industrie », explique Woodman. « Les petites start-up de construction à but non lucratif n’ont ni le temps, ni l’incitation, ni l’argent pour investir dans l’avancement technologique à l’échelle de la crise du logement abordable ».

C’est pourquoi Citizen Robotics se concentre actuellement moins sur la construction de logements que sur l’éducation des jeunes de Detroit à travers des ateliers alliant technologie et politique. « L’un de nos petits slogans est ‘fabriqué par des humains avec des robots' », déclare Woodman. « Les robots ne viennent pas sauver la situation. Ce sont les personnes intéressées par l’utilisation de la technologie pour résoudre les nombreux problèmes qui se posent devant nous ».

Si l’impression en 3D peut être utilisée comme « l’objet brillant qui incite les gens à imaginer leurs propres façons de travailler avec les nouvelles technologies », comme le décrit Woodman, alors elle a le potentiel d’inspirer des communautés entières à aborder les conversations difficiles sur tout, de l’entraide à la durabilité et au logement adéquat.

« Nous sommes un peu détachés de la question de savoir si l’impression 3D va être la prochaine grande chose », déclare Woodman. « Peu importe. Nous devons utiliser un outil pour résoudre ce problème. C’est un outil que nous pouvons tous essayer ».

En fin de compte, il est clair que la construction de logements en 3D est une innovation prometteuse qui pourrait offrir des solutions créatives à la crise du logement abordable. Avec des initiatives telles que celles de Citizen Robotics et des concours comme l’Initiative 99 d’ICON, il est encourageant de voir comment la technologie peut être utilisée pour améliorer la vie de ceux qui en ont le plus besoin.