Rénovation d’une maison en rangée des années 70 à Londres avec de l’acier rouge et de la brique

Détails du projet:

Lieu: Londres, Royaume-Uni

De l’architecte: « Johan Hybschmann, directeur chez Archmongers, et sa femme, Anita Freeman, ont rénové leur maison londonienne, une maison à niveaux des années 70 à Hackney. La rénovation a préparé la maison pour une vie moderne, améliorant l’efficacité énergétique de la maison tout en apportant une lumière naturelle profonde dans le plan. L’approche d’Archmongers est soutenue par un engagement envers des matériaux exposés et traditionnels en bois. Le schéma de conception utilise une palette de matériaux existants, y compris la brique, l’acier galvanisé, le béton coulé et le bois. »

Restée intacte depuis les années 70, la maison conserve son intégrité structurelle d’origine, avec une maçonnerie robuste, une charpente en bois et des éléments en béton exposés. La disposition initiale était compromise par le garage au rez-de-chaussée, entraînant une entrée maladroite, une cuisine/salle à manger comprimée et un espace de stockage excessif, avec des pièces donnant sur le jardin arrière et peu de connexion à la lumière du jour avec la rue.

En étendant le rez-de-chaussée et en convertissant le garage, chaque espace est devenu plus généreux. Une nouvelle extension en béton, coulée in situ à l’arrière de la propriété, ouvre latéralement la maison, créant une cuisine et une salle à manger plus généreuses au niveau inférieur. La dalle isolée assure une isolation thermique à la maison et crée une nouvelle terrasse de jardin, qui fait partie de la fondation structurelle et aide à répartir la charge des façades existantes et nouvelles. Le toit plat de l’extension crée un toit vert au niveau du premier étage.

Le nouveau schéma déverrouille les trois étages pour donner à la maison une impression de verticalité spatiale. Les cloisons en placoplâtre ont été retirées pour révéler la logique de la structure de la maison et rendre tous ses éléments lisibles. Le dessous de l’escalier est exposé pour créer une clarté spatiale. Des fenêtres internes stratégiquement placées révèlent les lignes de vue et inondent l’intérieur de lumière naturelle. L’élévation arrière a été ouverte avec des portes coulissantes au rez-de-chaussée, et une nouvelle fenêtre expansive au premier étage offre une vue sur le nouveau toit vert depuis le salon.

La maison s’inspire du modernisme nord-européen, avec des références directes aux bâtiments du Danemark natal de Hybschmann, notamment le musée d’art moderne de Wohlert, la maison de Finn Juhl à Ordrup, les maisons de Søholm d’Arne Jacobsen et les maisons d’Alvar Aalto en Finlande.

L’intérieur se caractérise par une palette harmonieuse de brique grise, de murs blanchis à la chaux et de bois naturellement fini, rehaussée de touches de rouge dans les poutres en acier exposées, les colonnes et les mains courantes, qui sont complétées par les carreaux de terre cuite de l’étage inférieur. Des motifs rectilignes répétés apparaissent tout au long de l’arrangement des matériaux élémentaires, créant un intérieur uni.

Le jardin arrière et le toit vert de fleurs sauvages ont été plantés avec des espèces indigènes, et un petit étang encourage la faune. Le schéma de plantation a été conçu par la partenaire de Johan, Anita, pour augmenter la biodiversité dans l’emprise limitée du site.

Publié le 10 février 2025