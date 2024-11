La Maison Contextuelle, située à Philadelphie, en Pennsylvanie, défie les contraintes esthétiques et structurelles conventionnelles de la maison de rangée traditionnelle tout en honorant son histoire. Conçu par LO Design, ce projet allie la vie moderne à un mélange unique de réutilisation adaptative, créant une demeure qui se veut à la fois un hommage au patrimoine architectural de Philadelphie et une déclaration audacieuse de design contemporain. Avec l’intégration de nouveaux matériaux et éléments structuraux aux côtés des aspects fondamentaux préservés, la maison symbolise une approche progressive de l’architecture résidentielle dans la ville.

À l’extérieur, la Maison Contextuelle peut sembler entièrement nouvelle pour l’observateur occasionnel. Cependant, le travail distinctif de la brique et le design angulaire font référence aux motifs traditionnels trouvés le long du pâté de maisons historique. En élargissant un détail de brique familier en un motif continu sur la façade, LO Design a réussi à trouver un équilibre entre l’innovation et le respect du caractère du quartier. Ce motif soigneusement réinterprété transforme la maison en une toile moderne, créant un contraste harmonieux mais frappant avec les bâtiments voisins.

À l’intérieur, la disposition diverge de la maison de rangée classique de Philadelphie, offrant une série d’espaces ouverts et hauts sur plusieurs niveaux. En ajoutant une séparation au deuxième étage et un nouveau troisième niveau, la conception atteint des plafonds hauts tout en maximisant la conservation des matériaux structuraux d’origine. Cette approche souligne l’engagement du projet envers la durabilité, minimisant les déchets de démolition et préservant des ressources précieuses.

Un escalier en forme de U ornemental traverse l’intérieur. Avec des garde-corps en acier perforé et des contremarches ouvertes, cet escalier sert à la fois de pièce fonctionnelle et d’élément sculptural. Élargi pour offrir un accès plus généreux entre les étages, l’escalier renforce la connexion verticale des espaces et laisse passer la lumière du jour à travers le cœur de la structure de 1 950 pieds carrés.

À l’intérieur de la maison, un jeu dynamique de lumière et d’obscurité rehausse l’esthétique minimaliste. Les volumes sombres, notamment la cuisine, l’escalier et la vasque de la salle de bain, offrent des accents audacieux contre les environnements plus clairs et aérés des murs blancs et des sols en bois clair. Ces masses contrastées créent une sérénité visuelle, conférant une qualité presque flottante aux appareils et mettant en valeur l’espace et le calme à travers.

Les ouvertures en verre surdimensionnées prolongent l’environnement intérieur vers l’extérieur, invitant une abondance de lumière naturelle tout en préservant l’intimité. Avec de grandes fenêtres à l’avant et à l’arrière, la lumière filtre à travers chaque niveau, se transformant au fur et à mesure qu’elle interagit avec les garde-corps en acier perforé de l’escalier. Cette approche permet d’obtenir un niveau d’illumination rarement trouvé dans les maisons de rangée historiques de Philadelphie et favorise la ventilation passive, améliorant le confort dans l’environnement urbain.

La Maison Contextuelle a attiré l’attention tant de la communauté locale que du domaine de l’architecture, remportant un Prix d’Honneur de l’AIA Philadelphia. L’approche audacieuse de la réutilisation et de l’adaptation a fait écho au quartier, recevant des éloges pour son interprétation contemporaine d’un style de logement apprécié. Cette maison illustre que la transformation ne signifie pas toujours remplacer l’ancien par le nouveau, mais peut plutôt impliquer un mélange de tradition et de vision innovante.

Photographie par Round Three Photography.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et est généralement à la recherche d’objets vintage, faisant des mots croisés du New York Times à l’encre ou retravaillant des listes de lecture sur Spotify.