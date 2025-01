Lorsque l’architecte Francisco Mesquita Moura a vu pour la première fois la ferme abandonnée, il a eu du mal à imaginer comment nous pourrions en faire quelque chose tout en conservant la structure d’origine. Mais les nouvelles propriétaires de la propriété, les sœurs Paula, Teresa et Luísa Teixeira da Mota, ont vu quelque chose de différent dans cette maison en ruine située à Alto Minho, au Portugal.

Transformation d’une ferme abandonnée

Les sœurs Teixeira da Mota ont entrepris un projet audacieux en rénovant cette ferme portugaise abandonnée. Avec une vision claire et une passion pour l’architecture, elles ont décidé de redonner vie à cet espace chargé d’histoire. En collaborant avec l’architecte Moura, elles ont entrepris des travaux de rénovation qui allaient au-delà de la simple restauration.

Un mariage entre modernité et tradition

La rénovation de la ferme a été un véritable mariage entre modernité et tradition. Les sœurs Teixeira da Mota ont veillé à conserver l’âme et l’histoire de la maison tout en y ajoutant des éléments contemporains. L’architecte Moura a su allier les techniques de construction traditionnelles avec des designs et des matériaux modernes pour créer un espace à la fois chaleureux et fonctionnel.

Malgré les défis rencontrés en cours de route, les sœurs et l’architecte ont travaillé main dans la main pour donner vie à cette ferme abandonnée. Aujourd’hui, la maison est méconnaissable par rapport à son état initial, témoignant du talent et de la détermination de ceux qui ont cru en sa transformation.