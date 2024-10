Nichée sur une colline pittoresque dans le quartier d’Echo Park à Los Angeles, la résidence de Sue Chan est un mélange de fonctionnalité et de sérénité, offrant une évasion zen tout en maintenant un espace dynamique pour recevoir des invités. Conçu par OWIU Design, la maison Echo Park Hillhouse est un témoignage d’un design réfléchi qui s’inspire de la beauté de son environnement naturel tout en maximisant la fonctionnalité et le confort.

La disposition de la maison met l’accent sur une connexion fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs, reflétant son point de vue élevé avec des vues panoramiques sur l’Est de Los Angeles. OWIU a intégré le paysage naturel dans l’architecture, avec de grandes fenêtres et une terrasse spacieuse prolongeant harmonieusement l’espace de vie à l’extérieur. La conception en plan ouvert encourage un mouvement facile entre la cuisine récemment rénovée et le salon, ce qui en fait un lieu idéal pour la détente tranquille et la réception des invités.

Dans toute la maison, les choix d’éclairage de designers emblématiques comme Noguchi et Mario Bellini ajoutent du caractère et de l’élégance, tandis que des meubles vintage, tels qu’une table à manger Hans Wegner et des chaises Eames, imprègnent les pièces d’un style intemporel. Dans le salon, des pièces artisanales comme un banc de menuiserie sur mesure et des étagères à livres en chêne blanc américain renforcent la qualité unique et artisanale de la maison.

Une caractéristique notable de la maison est la plateforme surélevée dans la chambre, un moyen subtil mais efficace de délimiter l’espace privé sans avoir besoin de murs. Cet élément de design, devenu une signature des projets d’OWIU, favorise un sentiment de retraite et de calme, parfait pour le style de vie bicoastal bien rempli de Chan. La chambre est également complétée par des portes japonaises shoji faites sur mesure qui offrent à la fois un attrait esthétique et une intimité pratique.

La cuisine, co-conçue avec Reform, présente une chaleur terreuse à travers ses finitions en cèdre et en chêne, similaire à celle d’une cabane tout en intégrant des éléments contemporains. Des puits de lumière judicieusement placés inondent l’espace de lumière naturelle, renforçant le caractère organique de la maison. Malgré sa taille modeste, la cuisine offre un espace de rangement généreux grâce à des compartiments cachés et des étagères flottantes, démontrant l’engagement d’OWIU à maximiser l’espace sans sacrifier le design.

L’extérieur poursuit le thème de la fusion de la fonctionnalité avec la nature. OWIU a soigneusement conçu la clôture pour accommoder les arbres existants, créant une relation fluide entre l’environnement construit et le paysage. Les espaces extérieurs, y compris un patio sur mesure et des meubles de la collection HAY Balcony, offrent des zones supplémentaires pour profiter des environs tranquilles.

En plus de la résidence principale, OWIU a conçu une unité de bureau séparée sur la propriété. Revêtue de cèdre et de chêne, similaire à la maison principale, la structure détachée offre une atmosphère plus calme et plus isolée, idéale pour le travail concentré ou la retraite. Le bureau est doté d’une grande fenêtre encadrant les arbres environnants, permettant à l’occupant de rester connecté avec l’extérieur.

Photographie de Justin Chung.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie du SCAD et se trouve généralement à la recherche d’objets vintage, faisant des mots croisés du New York Times à la plume ou retravaillant des listes de lecture sur Spotify.