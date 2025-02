Rénovation d’un appartement des années 1970 à Athènes pour deux conservateurs d’art

Niché entre les quartiers animés d’Exarcheia et de Kolonaki, l’Appartement des Conservateurs d’Art, situé au pied de la colline de Lycabette à Athènes, a subi une transformation spectaculaire par les architectes Oikonomakis Siampakoulis. À l’origine un logement standard de deux chambres des années 1970, il a été méticuleusement repensé pour refléter les sensibilités artistiques et les influences mondiales de ses propriétaires – deux jeunes professionnels des industries artistiques et de la communication. Leur vaste collection d’œuvres d’art, de pièces de design et de meubles de famille a guidé l’approche de conception, aboutissant à un espace de vie qui sert à la fois de maison et de galerie curatoriale.

La rénovation visait à équilibrer le design grec contemporain avec les influences multiculturelles de la ville et une nouvelle appréciation des détails architecturaux autrefois négligés. En accord avec le désir des propriétaires de préserver le caractère original de l’appartement, des éléments clés tels que le marbre marron et le sol en terrazzo coloré, ainsi qu’un lavabo en marbre finement sculpté, ont été soigneusement restaurés et intégrés dans le nouveau design. Pour améliorer la fluidité spatiale et maximiser la lumière naturelle, les murs de séparation ont été retirés, fusionnant harmonieusement les espaces salon, salle à manger, cuisine et entrée en un ensemble cohérent.

Le cœur de la maison est un îlot de cuisine carrelé sur mesure dans deux nuances de vert, stratégiquement positionné entre la salle à manger et l’espace de cuisson. Au-delà de son rôle fonctionnel, l’îlot favorise l’interaction, permettant aux activités quotidiennes de circuler sans effort autour de lui. Des étagères ouvertes et des accents de marbre fabriqués à la main offrent à la fois des opportunités de stockage et d’exposition, mêlant utilité et art. Au-dessus, une structure métallique blanche suspendue introduit un élément sculptural, projetant des motifs de lumière et d’ombre dynamiques qui animent davantage l’espace.

La salle de bain aux carreaux rouges riches est une surprise inattendue cachée dans le couloir d’entrée. Lorsque la porte est ouverte, la teinte rouge s’ajoute aux touches de couleur dans tout l’appartement.

L’une des caractéristiques les plus marquantes de la refonte est une structure métallique blanche sur mesure située à l’entrée. Cette installation sert de vitrine pour des œuvres d’art sélectionnées, remplaçant un ancien mur de séparation tout en conservant une section préservée de la maçonnerie originale. La juxtaposition de matériaux contemporains avec des textures historiques incarne la philosophie de conception globale de l’appartement – un dialogue entre le passé et le présent.

La lumière naturelle joue un rôle crucial dans l’amélioration de l’ambiance de la maison. Des fenêtres transversales ingénieusement placées canalisent la lumière du jour dans des zones autrefois sombres, y compris la salle de bain et le hall d’entrée. Cette approche intentionnelle de l’éclairage garantit un jeu continu de lumière et d’ombre tout au long de la journée, mettant en valeur la profondeur et la chaleur de l’intérieur. Pendant ce temps, des armoires en placage de chêne teinté au miel encadrent élégamment l’espace cuisine, s’harmonisant avec les éléments architecturaux existants de l’appartement.

Pour plus d’informations sur l’Appartement des Conservateurs d’Art à Lycabette et les architectes Oikonomakis Siampakoulis, visitez os-architects.com.

Photographie par Alina Lefa.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie du SCAD et peut généralement être trouvée à la recherche de pièces vintage, faisant des mots croisés du New York Times au stylo, ou retravaillant des listes de lecture sur Spotify.