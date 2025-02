La rénovation amoureuse d’une maison à Saint Petersburg, en Floride, s’est récemment terminée, mettant en valeur un bungalow charmant avec un prix de 740 000 $. Construite en 1925, cette propriété a subi une rénovation complète entre 2021 et 2024, menée par les designers Anna et Jesús Núñez, connus sous le nom de @casadenunez sur Instagram. Avec une empreinte de 2 357 pieds carrés, comprenant 6 chambres et 3 salles de bains, cette maison est située au 4056 18th Ave S sur un terrain de 0,35 acres.

L’agent immobilier décrit la propriété comme comprenant une maison principale de style artisan avec quatre chambres et deux salles de bains entièrement rénovées, ainsi qu’un logement autonome de deux chambres et une salle de bains avec entrée privée. À l’arrivée, le nouvel aménagement de l’allée circulaire pavée accueille les visiteurs sur un grand terrain d’angle, où le bungalow charmant présente des mises à jour complètes tout en conservant le caractère des années 1920. À l’intérieur de la maison principale, le design d’inspiration Art Déco est évident, avec une cheminée à bois dans la salle familiale et un coin lecture confortable avec des sièges enveloppants. La cuisine allie style moderne et charme vintage avec des comptoirs en bloc de boucher, des appareils électroménagers en acier inoxydable, un dosseret impressionnant, des étagères ouvertes et de beaux meubles inférieurs. Le coin repas s’écoule de manière transparente, créant un espace parfait pour les réunions. La suite principale dispose d’un dressing et d’une porte coulissante en bois qui ouvre sur une salle de bains de style spa avec une vasque et une douche en verre avec un carrelage du sol au plafond. Les chambres d’amis spacieuses et une deuxième salle de bains rénovée avec une baignoire sur pied complètent la maison principale. En sortant sur le patio couvert avec un sol carrelé, vous découvrirez un espace idéal pour recevoir famille et amis. L’ADU détaché est une perle prête à être louée, offrant une cuisine complète avec des appareils en acier inoxydable, une salle de bains rénovée avec une vanité flottante, une douche carrelée du sol au plafond, une enceinte en verre à cadre noir et des bancs.

Les anciens propriétaires, Anna et Jesús Núñez, ont documenté la rénovation de cette maison sur leur compte Instagram. Le couple a réalisé une grande partie du travail eux-mêmes, y compris la teinture des planchers de bois. La salle de bains et la cuisine présentent des carreaux de Zia Tile, les carreaux en ciment Pomelo de la marque ornent le dosseret. Anna et Jesús sont des artistes et ils ont utilisé une chambre comme espace de studio. Une grande partie des meubles sont fabriqués sur mesure. Le canapé-lit en forme de classeur était inspiré par un morceau similaire dans l’appartement de l’artiste Heather Day à San Francisco, présenté par Dwell en 2020. Dans la chambre, le couple a retiré la moquette usée pour révéler le parquet en dessous.

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, se concentre sur la technologie, l’art et la culture. Vous pouvez le trouver en ligne sur willallstetter.com. Cet article a été publié le 11 février 2025.