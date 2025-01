Rencontre de l’ambiance vintage et du design passif dans cette maison de 1M$ en Nouvelle-Zélande

Une Maison Exceptionnelle à Découvrir

Située au 216 Glenmorven Road, Wellington, en Nouvelle-Zélande, cette maison unique est un véritable trésor architectural. Conçue par GreenHaus Architects, elle offre une superficie de 1 130 pieds carrés, comprenant deux chambres, une salle de bain complète et une salle d’eau. S’élevant sur un terrain de 17,3 acres, cette propriété est un mélange parfait d’ambiance vintage et de design passif.

L’Expérience de Vie Unique à Waraki

Surnommée Waraki, cette maison passive inspirée du milieu du siècle par GreenHaus Architects offre un confort toute l’année sans chauffage, grâce à son orientation nord réfléchie et sa construction étanche à l’air. Les espaces de vie à aire ouverte sont dotés d’une circulation intérieure/extérieure importante, renforcée par un salon encastré, des luminaires inspirés du milieu du siècle et des revêtements muraux de Flavor Wallpapers à Brooklyn. La cuisine est un rêve de chef, avec de nouveaux appareils électroménagers, des armoires sur mesure et beaucoup d’espace de comptoir.

Détails et Caractéristiques Exceptionnels

La façade avant spectaculaire de la maison est ornée de panneaux multicolores qui ressortent contre l’extérieur gris élégant. Le béton poli s’étend dans les espaces de vie du rez-de-chaussée, tandis que de grandes portes coulissantes en verre s’ouvrent sur une terrasse adjacente. La cuisine est équipée d’appareils haut de gamme et d’un spacieux garde-manger. Un escalier élégant en bois et métal mène à la mezzanine et aux chambres à l’étage supérieur. Un studio détaché se trouve à quelques pas de la maison principale.

Conclusion

Cette maison exceptionnelle est un véritable joyau qui allie parfaitement l’esthétique vintage au design passif moderne. Avec des caractéristiques uniques, des détails soigneusement pensés et une ambiance chaleureuse et accueillante, Waraki est bien plus qu’une simple maison – c’est un lieu de vie inspirant et enchanteur. Une visite à cette propriété unique en Nouvelle-Zélande est une expérience inoubliable qui vous transportera dans un monde de beauté et de tranquillité.

Pour plus d’informations ou pour planifier une visite, n’hésitez pas à contacter l’agent immobilier responsable.