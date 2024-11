Le Monte-Carlo Beach, une retraite historique perchée sur le bord de la Méditerranée, a été réimaginé à travers l’objectif créatif de l’architecte et designer India Mahdavi. L’hôtel presque centenaire allie son passé glamour à l’élégance contemporaine, honorant ses racines de la Riviera tout en répondant aux sensibilités modernes. Au cœur de sa refonte se trouve un retour à l’esprit des villas méditerranéennes – des espaces qui embrassent leur environnement à travers la lumière naturelle et la simplicité élégante.

S’inspirant de la beauté de la mer et de la forêt de pins environnante, Mahdavi a créé des intérieurs qui se sentent connectés à leur environnement sans le dominer. Les bleus maritimes, les jaunes ensoleillés et les blancs nets dominent la palette, tandis que des motifs comme les rayures et les losanges évoquent un clin d’œil ludique au patrimoine artistique de la région. Elle ajoute : « Pour Monte Carlo Beach, j’ai imaginé une romance, une histoire sentimentale non affectée par le passage du temps, nourrie par l’imagerie de la Riviera et l’esprit de la grande époque des années 1930 afin de raviver ce lieu mythique avec modernité et élégance. »

Avec les 40 chambres et suites de la station, y compris six suites mansardées attenantes, Mahdavi a orchestré un dialogue intime entre l’architecture et l’environnement. Les meubles, avec leurs lignes épurées et leurs textures naturelles, font écho à la simplicité élégante de la vie méditerranéenne – le luxe n’étant pas axé sur l’ostentation, mais dans l’harmonie parfaite de la forme et de la fonction.

Les espaces publics de la propriété se déploient dans une série de scènes soigneusement composées, de la piscine d’eau de mer de taille olympique historique aux cabanes de plage intimistes. Ici, la brillance de Mahdavi réside dans le fait de savoir quand reculer, en créant des décors discrets qui cèdent la place à la belle nature environnante. Monte-Carlo Beach est également engagé dans la protection de l’environnement. En travaillant avec des jardins locaux tels que le Domaine d’Agerbol et le Jardin des Antipodes, ainsi qu’avec des pêcheurs et des producteurs d’huile d’olive de la région, la station a intégré la durabilité dans ses opérations. Les deux restaurants, Elsa et Le Deck, ont reçu le label « Restaurant Engagé » du Gouvernement de Monaco pour leur dévouement aux pratiques respectueuses de l’environnement.

Pour plus d’informations, visitez montecarlosbm.com.

Crédit photo : Monte-Carlo Beach.

