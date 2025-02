Réhabilitation d’une Ferme Espagnole en Ruines grâce à la Couleur Jaune Vive

Il est rare de découvrir une rénovation de ferme aussi captivante que celle menée par l’Atelier du Pont dans l’île de Minorque, en Espagne. L’architecte José Quintana et la photographe Maria Missaglia se sont associés pour transformer une ruine en une œuvre d’art vivante, mêlant l’authenticité des matériaux locaux à une esthétique contemporaine et inattendue.

Le projet a été guidé par plusieurs éléments déjà présents sur le site, notamment le jaune délavé du plafond d’une pièce, la courbe d’un arc, l’aspect brut de la façade, les vues sur la nature sauvage, et surtout la présence de pierre locale à chaque coin. Ces éléments ont inspiré Anne-Cécile Comar et Philippe Croisier à imaginer un espace qui marie les matériaux bruts avec un aspect plus contemporain, surprenant et revigorant.

Dans la cuisine, un jaune acide joyeux illumine l’espace et met en valeur les couleurs naturelles environnantes. Dans le salon, les fenêtres voûtées en bois d’iroko non traité, avec des pivots décentrés, garantissent que la lumière n’est pas obstruée et que la vue extérieure est aussi dégagée que possible, tout en ajoutant une touche très contemporaine. L’utilisation de formes organiques est le fil conducteur du projet, se retrouvant non seulement dans les encadrements de porte et les murs, mais aussi dans certains des sols et des bancs en maçonnerie.

Comar et Croisier ont tenu à rendre hommage au savoir-faire minorquin, en incorporant des éléments typiques tels que différents types de crépis, textures et finitions murales. Des mélanges de chaux et de crépi, mais aussi beaucoup de pierre exposée, sont utilisés. Le travail manuel est toujours présent et délibérément laissé visible. Le duo d’architectes a choisi de préserver les murs traditionnels de la grange, très épais à la base et s’affinant au fur et à mesure qu’ils s’élèvent, tout en créant des niches fonctionnelles et décoratives.

Du point de vue décoratif, les têtes de lit ont été tissées par les artisans locaux Pedro et Mariona. L’Atelier du Pont a conçu des tables de chevet et des tables d’appoint en terre cuite et en corde, des lavabos en pierre, une baignoire en béton et en chaux, ainsi que plusieurs portes aux formes organiques.

Ce projet de réhabilitation transcende les simples notions de restauration de bâtiments anciens pour devenir une véritable ode à l’histoire, à la tradition et à l’innovation. L’harmonie entre le passé et le présent, entre l’artisanat local et la vision contemporaine, fait de cette ferme rénovée un véritable bijou architectural, qui respire la vie et l’authenticité.

