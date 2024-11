Je me suis réveillé plein d’espoir… et de nerfs… et d’excitation… et juste vraiment effrayé… donc Bert, notre alpaga de compagnie semblait être le mascotte approprié pour le 4 novembre 2024. Vous voyez, notre doux, doux Bert est surpris et effrayé par sa propre réflexion, plusieurs fois par jour. “Intrus !! Alien ! Nouvel amant laid à monter !!” Peu importe ce qu’il pense, il est à la fois effrayé et excité, et je comprends vraiment ça aujourd’hui. J’ai écrit un essai décousu de 5 pages ce week-end avec mes pensées et mes sentiments sur la manière et pourquoi je n’ai pas vraiment exprimé ces pensées et sentiments sur les élections ici. Et puis je l’ai enregistré dans mes brouillons de journal et j’ai commencé ce post. Ce n’était pas une stratégie spécifique, il ne m’a juste jamais semblé être le bon pour ajouter à la conversation, ce qui pourrait être faux mais c’est ce que c’était – et cela en dit long sur ces élections. Pour moi, une fois que les Démocrates avaient un candidat viable, la plupart des gens ont fait leur choix (secrètement ou vocalement), avec très peu de “non-décidés” réels à convaincre. Pour ceux qui votent pour Trump, le sort semble incassable, et aucun blogueur de décoration ou “influenceur” n’allait faire bouger les choses. Les gars, nous connaissons ce type depuis 8 ans maintenant. Il est l’invité qui ne partira pas. Nous pouvons tous citer ses insultes désagréables car elles sont si fréquentes et malheureusement “normales”. Cette fois? … élection #3 avec ce drôle de bonhomme orange? Je pense que les gens votent soit 1. à contrecœur pour lui, en donnant la priorité à d’autres valeurs conservatrices, 2. sont prêts à ignorer ses frasques et ses menaces contre la démocratie parce que ses politiques les avantagent (ou les rendent plus à l’aise), ou 3. pour beaucoup, ils ont appris à apprécier sa marque de personnalité et de gouvernance, trouvant tout cela rafraîchissant et rebelle. “Se rebeller contre l’homme!” Même s’il est l’homme lui-même. Quoi qu’il en soit, tout cela est basé sur la peur, n’est-ce pas? Les gens ont peur du changement, peur de progresser, peur de rester pareils, ou (pour beaucoup d’entre nous) vraiment peur de revenir en arrière. Imaginez un pays où chaque personne a peur en ce moment. C’est comme si Saw et Squid Games avaient un bébé, et nous devons tous en prendre soin. J’ai écrit sur ces mêmes peurs politiques il y a quatre ans ici et honnêtement, les mauvais jours, où je suis en colère contre ceux qui ne voient pas les choses de la même manière, cela m’a aidé à tout reformuler et à comprendre l’autre côté. Voici comment je le décompose : les Républicains ont peur qu’un Démocrate soit trop progressiste et impose le “wokisme” à nos enfants, qu’ils démantèlent ce qu’ils considèrent comme des valeurs familiales normales, qu’ils désarment la police, qu’ils ouvrent les frontières et augmentent nos impôts pour payer les choses que les gens devraient vraiment faire par eux-mêmes. Je comprends ces peurs – je n’ai pas les mêmes, mais je suis sûr qu’il y a des Démocrates plus extrêmes et que les médias conservateurs aiment les mettre en avant. Les Démocrates, en revanche, ont peur qu’un Républicain démantèle d’importants programmes sociaux et climatiques, restreigne nos libertés et droits personnels (surtout des minorités, LBGTQ et des femmes), et privatise tout – aggravant les effets négatifs du capitalisme et rendant les opprimés encore plus opprimés. Toutes ces peurs, des deux côtés, viennent de nos expériences personnelles, de nos valeurs, de nos religions, de nos communautés et de nos groupes de pairs – nous ne décidons pas simplement d’avoir peur. Mais nous réagissons très mal quand nous le sommes. Nous choisissons donc un camp qui correspond le mieux à nos valeurs et pour beaucoup de gens, c’est être Républicain. Mais les gars… Trump n’est pas un Républicain normal. Il est extrême, pour le dire légèrement. Nous le savons depuis des années, il a été très clair sur ses objectifs et pourtant nous en sommes là. Moi ? J’ai peur de certaines des choses ci-dessus lors d’une élection normale, mais cette année beaucoup plus – j’ai des peurs spécifiques à “Trump 2024”. J’ai peur de la liberté qu’il donnera au monde de la technologie – l’IA non réglementée et les réseaux sociaux sont de vraies menaces pour la santé mentale et physique de nos enfants et Musk s’adonne à l’imprudence. J’ai peur du pouvoir de la Cour Suprême conservatrice – renversant les progrès sociaux que nous avons réalisés vers l’égalité des droits sur tous les fronts (y compris les droits reproductifs fondamentaux des femmes, sans parler des droits raciaux et LGBTQIA+). Ça pourrait être vraiment, vraiment mauvais. Encore une fois, il n’est pas un Républicain normal. Je pense que beaucoup d’entre nous feraient n’importe quoi pour que Mitt Romney soit le candidat. Pas Trump. Jamais Trump. Et pourtant, j’ai aussi vraiment peur de comment nous nous parlons et ironiquement j’ai peur de publier tout ça sur internet. J’ai des années de preuves que les gens se comportent mal en ce moment et que quelle que soit la chose que quelqu’un dit, les attaques viendront. Je l’appelle la “tutellerie de l’internet” – une nation pleine d’enfants anonymes en pleine crise de colère et il semble qu’il n’y ait pas de parent en charge. La colère qui n’existerait jamais dans la vraie vie prospère vraiment sur le web – parce que les réseaux sociaux sont jeunes et nous n’avons pas encore appris à bien nous comporter. Notre lobe frontal internet est encore en développement. Pour être clair, l’internet un bon jour semble effrayant, pour être honnête, mais pendant un cycle électoral avec l’algorithme qui pompe les pires mensonges et histoires extrêmes des deux côtés ? C’est un champ de mines mental. Si vous n’avez pas encore voté parce que vous n’étiez pas motivé, s’il vous plaît FAITES-LE pour l’amour de dieu. J’entends dire que Harris est le meilleur choix 🙂 Et si vous êtes indécis, ou que vous vous sentez bizarre de voter contre le parti avec lequel vous vous êtes identifié depuis longtemps – je comprends cela, mais il n’est pas votre homme. Pas cette fois. Encore une fois, il n’est pas un Républicain normal. Tout ce que je peux dire à ce stade, c’est la phrase cringy de “pensées et prières”. Croisant tous ces doigts de saucisse et frottant nos cochons et alpagas pour avoir de la chance. Cette saison de “L’Amérique, le show télévisé” sera sûrement captivante. Et j’espère pour le bien de chaque. Américain. que notre vedette émergente sera notre première présidente. De plus, si Trump perd, lui et moi pourrons revenir à avoir notre seule chose spéciale en commun : notre amour mutuel d’un mauvais auto-bronzant après trop d’auto-indulgence. Nous faisons tous les deux cela si bien.