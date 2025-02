Préparez-vous au printemps pour la vie en plein air avec Skargaarden

Que vous soyez encore en plein cœur de l’hiver ou que vous commenciez tout juste à apercevoir le printemps, rien ne vaut l’anticipation de passer plus de temps à l’extérieur alors que la nature commence à s’éveiller. Du bain de soleil matinal aux dîners en plein air entre amis, le printemps est le moment idéal pour rafraîchir vos espaces extérieurs. Année après année, Skargaarden imagine des collections intemporelles et élégantes pour incarner une vie bien vécue, inspirée par la facilité et la beauté de la Scandinavie. Les collections de 2025 ne font pas exception. Du mobilier élégant aux accessoires réfléchis, la nouvelle collection Tira, la chaise de salle à manger Sundal et les objets Skargaarden offrent tout ce dont vous avez besoin pour créer le refuge printanier serein de vos rêves – directement dans votre jardin.

La collection Tira de Per Waern Jensen

Inspirée par la beauté préservée des îles Tira, une réserve naturelle du sud de la Suède connue pour ses forêts anciennes et sa diversité ornithologique, la collection Tira conçue par le célèbre designer suédois Per Waern Jensen donne vie à l’essence de l’extérieur avec ces nouvelles chaises de salle à manger et cette nouvelle table à manger. « L’inspiration derrière la série Tira est la nature elle-même. Mon intention était de concevoir des meubles qui incarnent la beauté brute de la nature sauvage, infusant tout espace d’une énergie naturelle et indomptée », explique Jensen. Le designer a conçu la chaise Tira pour ressembler à la forme protectrice d’un nid d’oiseau, avec les pieds de chaise élégants ressemblant à des branches qui soutiennent l’assise et le dossier. La structure est à la fois organique, accueillante et symbolique de l’arrivée du printemps. La table à manger, fabriquée en aluminium revêtu de poudre, promet une expérience presque sans entretien, vous permettant de vous concentrer sur le plaisir de recevoir vos invités et de profiter de votre jardin sans les tracas de l’entretien.

La chaise Sundal d’Andreas Engesvik

Après le clin d’œil de la collection Tira à la nature, la chaise Sundal, conçue par l’un des designers les plus célèbres de Norvège, Andreas Engesvik, rend hommage au paisible village de Sunndal en Norvège. Connu pour ses glaciers, ses vallées et son charme tranquille, Sunndal – avec une population de moins de 100 habitants – a inspiré le design simple et minimaliste de la chaise, reflétant la beauté naturelle et intemporelle du village. « [La capacité d’Engesvik] à capturer la beauté intemporelle de Sunndal et à la traduire en un design scandinave qui allie esthétique, fonctionnalité et durabilité reflète vraiment ce que Skargaarden représente », partage fièrement Jari Visuri, cofondateur et PDG de Skargaarden. Fabriquée en teck certifié FSC et en acier inoxydable revêtu de poudre, la chaise Sundal trouve sa place aussi bien dans les espaces modernes que traditionnels.

Pour ajouter les touches finales à votre espace extérieur, les objets Skargaarden sont conçus pour s’harmoniser avec votre mobilier tout en rehaussant l’ambiance générale. Les vases Skogsö par l’artisan talentueux Anna Löwenhielm et les vases Havnsö par le céramiste danois Bjarne Puggard apportent une élégance discrète avec leurs formes minimalistes et leurs textures naturelles et brutes. Pour les soirées fraîches, les couvertures en laine Nappa, créées en collaboration avec Alexander Stutterheim, offrent à la fois chaleur et confort, alliant un savoir-faire traditionnel de la mode lente à un style moderne. Les lanternes Vinga de Barbro Berlin illuminent votre espace d’une lueur chaleureuse et confortable, associant des cylindres de verre soufflé à de l’argile de grès texturée pour un contraste saisissant. Enfin, les planches à découper Norrskär, par Studio Norrlandet, fabriquées en teck durable, allient praticité et design intemporel, les rendant idéales pour toute expérience de repas en plein air.

Chaque collection de 2025 minutieusement conçue par Skargaarden promet de sublimer chaque moment passé à l’extérieur. Que vous sirotiez du café au lever du soleil ou que vous organisiez des dîners sous les étoiles, ces pièces apportent beauté, fonctionnalité et savoir-faire durable dans votre espace extérieur, créant un cadre dans lequel vous ne voudrez jamais partir.

Pour en savoir plus sur les nouvelles collections Skargaarden 2025, visitez skargaarden.com.