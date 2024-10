L’automne est arrivé! Pour EHD, le mois d’octobre marque le début de notre saison la plus occupée de l’année – et je suis sûr que vous pouvez vous y rapporter. À cette période de l’année, les rassemblements s’enchaînent : Halloween ! Dio de los Muertos ! Thanksgiving ! Diwali ! Hanoukka ! Kwanzaa ! Noël ! Nouvel An ! – et la succession de ces rassemblements apparemment sans fin peut souvent être accablante.

Mais cela n’a pas besoin d’être ainsi. Quelques mises à jour simples (et économiques !) peuvent améliorer à la fois la forme et la fonction de votre maison, juste à temps pour la saison des réceptions. J’ai voulu m’associer à Wayfair pour quatre raisons : leur sélection est presque infinie, leurs prix sont imbattables, leurs délais de livraison sont extraordinaires et (surtout !) ils sont les favoris du public d’EHD. Alors, sans plus tarder : voici mes 15 suggestions pour rendre la vie chez vous un peu plus facile, plus chaleureuse et plus lumineuse cet automne.

Pour le garde-manger

À la recherche d’une alternative de stockage des aliments sans plastique ? Ne cherchez pas plus loin que cette boîte à pain en bois massif. Elle apporte une touche de charme vintage et sert de foyer accueillant pour la miche croustillante que vous avez trouvée au marché fermier le week-end dernier. Astuce de pro : cachez-la à côté de la cafetière pour que vos invités puissent se faire un petit-déjeuner facile, s’ils se lèvent avant vous.

Pour la cuisine

Si vous allez travailler dans la cuisine cette saison des fêtes, envisagez d’investir dans une tringle de cuisine classique. Elle peut libérer de l’espace précieux sur le comptoir, mais elle a aussi l’air tellement. jolie ! Nous avons traditionnellement opté pour des tringles en laiton massif, mais ces alternatives en acier inoxydable sont tout aussi solides et plus abordables. Le look pour moins cher, en effet !

Pour l’entrée

Prenez-le de moi : vous ne voulez pas que les manteaux mouillés de vos invités, les parapluies et les sacs soient empilés sur vos draps fraîchement lavés. Mettez à niveau votre entrée avec une tringle à patères classique pour une solution de rangement propre, simple et épurée. Si vous avez besoin d’un peu plus d’espace, envisagez une option avec une étagère intégrée – voici une version moderne et élégante, et voici une version plus traditionnelle de l’étagère/tringle de style ferme.

Pour les étagères de bar

Truc de styliste : en cas de besoin, la verrerie colorée rehausse toujours un espace. Essayez-le vous-même – couvrez ces verres ambrés avec votre doigt et comparez. Voyez comme ils donnent vie à cet espace bar ? C’est drôle : ce sont vraiment les petites choses qui font que votre maison a l’air finie. Ce jeu de 6 verres ambrés est identique, et il ne vous coûtera que 29 $ – il pourrait bien être la touche que votre étagère a besoin pour élever votre stylisme au niveau supérieur. (Vos invités adoreront l’ambiance de restaurant haut de gamme aussi. Gagnant-gagnant total.)

Pour un lit d’invités

Rien ne dit “automne” comme une couverture en laine solide – d’autant plus si elle a été fabriquée dans une teinte de saison, comme ce riche prune. J’aime ces couvertures pour quelques raisons : leur taille généreuse (55″ x 72″), leur construction entièrement en laine, leur variété d’imprimés et de couleurs, et leurs prix raisonnables. Vous pourriez la ranger dans la chambre d’amis, mais j’ai l’impression que vous allez vouloir la garder pour vous.

Pour l’espace maladroit

La façon la plus simple de remplir l’espace problématique de taille bizarre sur votre mur ? Ajoutez un miroir parfaitement dimensionné. Il a presque l’air sur mesure, offre beaucoup de fonctionnalités (on ne peut jamais avoir assez de miroirs en taille réelle si vous partagez votre maison avec d’autres – nous en avons toujours besoin en même temps, n’est-ce pas ?), et, comme toujours, les prix de Wayfair sont imbattables : vous pouvez obtenir ce chic dupe tout en verre et métal pour seulement 93 $.