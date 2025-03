Le camping-car entièrement électrique d’Airstream et autres nouvelles de la semaine

Le monde du camping-car prend un virage électrique avec le tout nouveau camping-car entièrement électrique d’Airstream, équipé de panneaux solaires et même d’une toilette à compostage. Cette innovation marque une nouvelle ère dans le domaine du camping en offrant une option respectueuse de l’environnement aux amateurs de plein air. Mais ce n’est pas la seule actualité marquante de la semaine.

Airbnb hosts are packing their bags—not for a getaway, but in protest. Hosts are ditching the platform in droves due to cofounder Joe Gebbia’s involvement with DOGE, Elon Musk, and the Trump administration’s controversial cost-cutting machine. (The San Francisco Standard)

Les hôtes Airbnb protestent en masse contre la plateforme en raison de l’implication du cofondateur Joe Gebbia avec DOGE, Elon Musk et la machine de réduction des coûts controversée de l’administration Trump. Cette décision de protestation met en lumière les tensions croissantes entre les propriétaires et les plateformes de location à court terme.

Architect Liu Jiakun just won the biggest prize in his field, not for flashy projects or a signature style, but for his wise, common-sense approach. (Dwell)

L’architecte Liu Jiakun a remporté le prestigieux prix Pritzker 2025 pour son approche sage et pragmatique du design, mettant en valeur la simplicité et la fonctionnalité plutôt que la flamboyance. Cette reconnaissance souligne l’importance d’une pensée critique et d’une approche réfléchie dans le domaine de l’architecture.

KieranTimberlake: une entreprise d’architecture 100% détenue par ses employés

Après 40 ans de direction par son fondateur, KieranTimberlake a récemment transféré la propriété de l’entreprise à ses employés, devenant ainsi une entreprise entièrement détenue par ses employés. Cette transition unique dans le monde de l’architecture met en avant l’importance de l’engagement des employés et de la collaboration au sein d’une entreprise.

Los Angeles homebuyers thought they were in a tough market before. Now, post-wildfires, it’s an all out « hunger games » for housing. (The New York Times)

Les acheteurs de maisons à Los Angeles font face à un marché immobilier encore plus compétitif après les incendies de forêt, transformant la recherche d’un logement en une véritable « bataille pour la survie ». Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les acheteurs potentiels dans un marché immobilier en évolution constante.

As AI creeps into white collar jobs and college keeps getting pricier, high schools across the U.S. are investing in shop class, suggesting hands-on skills are the real cutting edge. (The Wall Street Journal)

Alors que l’intelligence artificielle se faufile dans les emplois de cols blancs et que le coût des études supérieures ne cesse d’augmenter, de plus en plus d’écoles secondaires aux États-Unis investissent dans les cours de travaux pratiques, mettant en avant les compétences pratiques comme le véritable atout dans un monde en constante évolution.

En résumé, cette semaine a été marquée par des développements significatifs dans des domaines aussi variés que l’architecture, le camping et le marché immobilier. Ces événements reflètent les tendances et les défis actuels auxquels sont confrontés divers secteurs de la société, mettant en lumière l’importance de l’innovation, de la durabilité et de l’adaptabilité dans un monde en constante évolution.