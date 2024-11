Axiom Space, en collaboration avec la maison de mode Prada, a dévoilé le design de vol d’un nouveau costume spatial lunaire, l’Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), qui sera utilisé dans la mission Artemis III de la NASA sur la Lune. Révélé lors du Congrès international d’astronautique à Milan, le costume est le produit d’un partenariat sans précédent mêlant l’expertise de Prada en matières et design haute performance à celle d’Axiom Space en technologie spatiale. Le résultat est un costume avancé et hautement fonctionnel visant à améliorer à la fois le confort et les performances des astronautes dans l’environnement lunaire difficile.

Cette collaboration unique a permis à Axiom Space et Prada de fusionner l’ingénierie avec un design avant-gardiste. L’expérience approfondie de Prada dans le développement de matériaux de luxe a été essentielle pour fabriquer la couche extérieure, conçue pour protéger les astronautes de la chaleur extrême, de la poussière abrasive de la Lune et d’autres éléments difficiles. Lors du dévoilement, le président d’Axiom Space, Matt Ondler, a souligné comment le partenariat a établi une nouvelle norme pour l’innovation intersectorielle, en soulignant qu’ils ont repoussé les limites pour créer un costume aussi pratique qu’il est révolutionnaire en termes de design.

Lorenzo Bertelli, directeur marketing du groupe Prada, a noté que cette collaboration incarne l’esprit d’exploration et de repoussement des limites de Prada. L’équipe de Prada a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs d’Axiom pour adapter des matériaux avancés, en appliquant des techniques de couture propriétaires et des compétences techniques pour créer un costume promettant une durabilité et un confort accrus pour des missions spatiales prolongées.

Fonctionnellement, le costume spatial AxEMU est conçu pour répondre aux exigences de l’exploration lunaire, en particulier autour du pôle sud lunaire. Ce costume a été rigoureusement testé pour la flexibilité, l’endurance à la température et la sécurité des astronautes, intégrant des fonctionnalités de support de vie, des revêtements de casque avancés et des gants internes personnalisés. De plus, il dispose d’un système de régénération du dioxyde de carbone et d’une technologie de refroidissement pour éviter la surchauffe. Adaptable pour diverses tailles de corps d’astronautes et offrant une large gamme de mouvements, l’AxEMU peut soutenir des activités extravehiculaires de longue durée, avec un minimum de huit heures de fonctionnement dans le paysage lunaire impitoyable.

Le costume spatial soutient également les objectifs à plus long terme de la NASA en tirant parti d’une architecture modulaire qui peut être adaptée à la fois pour des missions lunaires et en orbite basse terrestre. Depuis l’attribution du contrat Artemis en 2022, estimé à 228 millions de dollars, Axiom Space a développé l’AxEMU à travers une phase de tests rigoureuse comprenant des essais sous-marins pour simuler la gravité lunaire et des tests sans équipage au centre spatial Johnson de la NASA. Il a maintenant atteint une phase critique de son développement, où il subira des tests avec équipage et un processus d’examen approfondi menant à la mission Artemis III.

Ce partenariat marque une nouvelle ère de collaboration entre les secteurs du luxe et de l’espace, mettant en lumière comment le design technique et esthétique peut converger pour repousser les limites de ce qui est réalisable dans l’exploration spatiale.

Pour plus d’informations sur le costume spatial AxEMU, visitez axiomspace.com.

Photographie gracieuseté de Prada / Axiom Space.

