Un Architecte Garde une Mini-Réplique d’un Temple Indien sur Son Bureau

Un architecte basé à San Francisco, d’origine indienne, garde une mini-réplique d’un temple indien sur son bureau. Cette réplique, mesurant environ un pouce de hauteur et faite de plomb, lui a été donnée lors de son premier voyage en Inde à l’âge de cinq ans. Aujourd’hui, cet objet symbolique lui rappelle les valeurs spirituelles qui ont façonné sa vision du monde.

Un Objet aux Valeurs Profondes

Lauren Gallow, une contributrice de Dwell, raconte comment ce petit temple est devenu un symbole important dans sa vie. En grandissant à Los Angeles, elle avait un temple hindou appelé puja mandir dans sa chambre. Ce temple, qui a été déplacé dans un coin de sa chambre jusqu’à ce qu’elle atteigne le collège, était un point central de sa jeunesse. Son père, ingénieur civil de formation, a souri quand elle a choisi cette réplique lors de son voyage en Inde.

Une Source d’Inspiration au Quotidien

Lauren Gallow, désormais architecte, utilise cette mini-réplique comme un rappel des valeurs qu’elle a apprises grâce à son éducation spirituelle. Elle explique que cette expérience lui a permis de remettre en question les normes établies, ce qui se reflète dans son travail de conception et de curation. Pour elle, chaque projet est une occasion de réinventer un espace et de repousser les limites de la créativité.

Une Touche Personnelle dans le Processus Créatif

Parfois, en réfléchissant à un projet et en remettant en question sa raison d’être, Lauren Gallow utilise involontairement la mini-réplique du temple comme un crayon. Cette action symbolique lui rappelle l’importance de la volonté humaine dans la réalisation de toute création, aussi petite soit-elle. Pour elle, cet objet est un rappel constant du pouvoir de la persévérance et de la détermination dans son travail.

En conclusion, la mini-réplique d’un temple indien sur le bureau de cet architecte n’est pas simplement un objet décoratif, mais un symbole profond des valeurs et des leçons qui ont sculpté sa carrière et sa vision du monde. Cet article nous rappelle l’importance de rester fidèle à nos racines et de puiser dans nos expériences passées pour trouver l’inspiration dans notre travail quotidien.