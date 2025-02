Generative AI—des outils formés à partir de contenu existant pour créer des images, des vidéos et du texte—ont suscité beaucoup de colère. Leur utilisation est énergivore (les chercheurs estiment qu’une seule instruction ChatGPT utilise environ 16 onces d’eau), elles pourraient violer le droit d’auteur, et elles suppriment des emplois, en particulier dans des industries créatives précaires. Mais certains professionnels de la création trouvent les outils d’IA utiles dans leur pratique, pas seulement indulgents et malhonnêtes. C’est le cas du réalisateur Brady Corbet avec son film, The Brutalist. En janvier, après l’annonce de la nomination du film pour dix Oscars, dont celui du Meilleur Film, le monteur Dávid Jancsó a révélé dans une interview avec Red Shark News que les cinéastes avaient utilisé des outils d’IA en post-production: d’abord, pour corriger les accents hongrois, et deuxièmement, comme le raconte l’histoire de Red Shark, pour « évoquer une série de dessins architecturaux et de bâtiments finis dans le style de l’architecte fictif ». Pour certains, c’était une révélation choquante: un film loué pour sa rigueur et son authenticité avait utilisé un outil génératif pour améliorer les détails réalistes. Juste après l’interview de Jancsó qui a irrité les critiques, Corbet a tenté de rassurer The Hollywood Reporter. Ironiquement, la préoccupation concernant la propriété intellectuelle fait écho à l’intrigue du film lui-même. Un bref rappel: The Brutalist est un film fictif sur László Tóth (Adrian Brody), un réfugié juif hongrois, qui a échappé aux camps de la mort nazis et a relancé sa carrière en Amérique. Une grande partie du film de trois heures et demie tourne autour de ses relations tendues: avec son mécène, un magnat riche (joué par Guy Pearce) qui commande à Tóth de construire une communauté et un centre religieux; et, avec sa femme et sa nièce, qui arrivent en Amérique traumatisées et marquées par la guerre. Tout au long du film, le personnage de Brody se bat contre son propre traumatisme et son besoin de contrôle. À un moment donné pendant la construction du centre communautaire, des affrontements avec les entrepreneurs et un autre architecte (appelé pour un deuxième avis) révèlent le tempérament virulent de Tóth et son désir de contrôle créatif absolu sur sa vision artistique. Le personnage est un peu cliché, au point que la plupart des critiques du film ont porté sur la fatigue du trop célèbre trope du « génie solitaire ». La mythologie de ce starchitect torturé qui doit contrôler chaque aspect du design et de la construction d’un projet a été accusée de nourrir la propension de l’industrie à l’abus; elle produit également une histoire de conception terne et unidimensionnelle. Ainsi, lorsque ces images générées par l’IA apparaissent—à l’épilogue du film, une « rétrospective » du travail de Tóth à la fin de sa vie qui inclut un diaporama des images générées par l’IA—il y a une profonde ironie. Le fait qu’un film sur un génie contrôlant inclurait des images créées par l’IA semble contre-intuitif au mieux, et au pire, négligent. Garrett Laroy Johnson, un artiste (dont le travail utilise l’IA générative) et programmeur qui a co-fondé le Center for Concrete and Abstract Machines, dit qu’alors que l’IA commence à s’introduire dans notre consommation culturelle, nous devrions avoir des conversations difficiles sur « un nouveau flux de travail » dans les pratiques créatives. « Je pense que nous devrons probablement arriver à un point où nous ne devons pas seulement approuver aveuglément les choses qui ont de l’IA dessus comme ‘paresseuses’. La preuve est dans le pudding: ces images étaient-elles intéressantes? Était-ce convaincant? » demande-t-il. Plutôt que d’être uniquement critique envers l’outil lui-même, ce qui pourrait susciter du scepticisme chez l’utilisateur, la question est de savoir si l’artiste utilise son expertise pour prendre cette décision. « Comprendre les fondamentaux et avoir une appréciation de l’art—ce sont des choses qui sont super nécessaires. L’ordinateur ne fait pas le travail créatif pour moi; il peut être conversationnel de certaines manières, mais je suis capable d’utiliser cela d’une manière qui me satisfait, moi et les autres », dit-il. « Ce directeur artistique est probablement extrêmement expérimenté et a travaillé sur des films depuis longtemps—où est l’appréciation de cela? » Comme le génie solitaire déterminé à une seule vision, peut-être rejeter immédiatement les outils d’IA est une erreur. Mais en ce qui concerne les problèmes de travail perdu ou usurpé, nous espérons que des syndicats forts avec des protections du lieu de travail inébranlables garantiront que le talent humain soit utilisé et compensé. La clé ici, souligne Johnson, est la transparence sur quand et comment ces outils sont utilisés, et quel effet ils ont sur une œuvre, un dessin architectural ou un film. Peut-être que c’était la plus grande erreur de The Brutalist: faire un film qui est fondamentalement sur l’artisanat tout en omettant les détails de sa propre fabrication. Photo principale gracieuseté de A24. Publié le 14 février 2025