pop-off-design-milk-celebre-les-gagnants-de-la-chaise-champagne-2025

Design Milk Célèbre les Gagnants de la Chaise Champagne 2025

En tant que jury pour Design Milk, j’ai eu l’honneur de juger les finalistes du concours de la Chaise Champagne, organisé en partenariat avec Pommery et Design Within Reach (DWR). Cette année marque la 21ème édition de cet événement, dont les recettes bénéficieront à Docomomo, une organisation à but non lucratif dédiée à la documentation et à la conservation des bâtiments, sites et quartiers vulnérables du mouvement moderne. Une cause noble à un moment critique pour ce style de design.

Il y a quelques semaines, j’ai parcouru le Lower East Side de Manhattan pour me retrouver dans une salle de banquet intime recouverte de velours rouge ton sur ton. Aux côtés d’architectes et de designers de la communauté Docomomo, ainsi que du concepteur de maquettes Aspen VanHooser, je me suis retrouvé à juger des chaises allant du littéral au conceptuel. Une expérience inattendue après une rivalité imaginaire avec VanHooser lors de l’édition précédente. Nous sommes maintenant des complices créatifs partageant nos gadgets d’artistes préférés et nos souvenirs du studio.

Les participants ont rivalisé de créativité en transformant capsules, emballages, bouchons et étiquettes en chaises miniatures. Chaque concept était unique, reflétant la personnalité de son créateur. Après de longues délibérations et quelques plaidoyers passionnés, les gagnants ont été désignés.

Meilleur Artisanat: « Brut Royal Daybed » par Rob Metzgar

Le « Brut Royal Daybed » de Rob Metzgar a remporté le titre de meilleur artisanat pour son design élégant et sa finition impeccable. Les coussins en capsules et bouchons, associés à un rembourrage bicolore, ont séduit le jury par leur élégance.

Le Plus Original: « Infinity Lounge Chair » par Monte A.

Le « Infinity Lounge Chair » de Monte A. a été salué pour son originalité et sa simplicité. Les proportions parfaites du dossier et du siège, ainsi que la texture unique du liège utilisé, ont impressionné les juges.

La Meilleure Ressemblance: « La Chaise, » inspirée de la La Chaise d’Eames, par Ann T. Dinh

Inspirée du design original d’Eames, « La Chaise » recréée par Ann T. Dinh a été récompensée pour sa fidélité au modèle d’origine. La forme courbée, la finition soignée et les lignes nettes des pieds ont conquis le jury.

Pour plus d’informations sur le concours DWR Champagne Chair, visitez dwr.com.

Notre propre rédacteur en chef, Joseph Sgambati III, a déjà participé au concours – découvrez son œuvre ici!

Photographie gracieuseté de Design Within Reach.

Cet article contient des liens d’affiliation, donc si vous effectuez un achat à partir d’un lien d’affiliation, nous gagnons une commission. Merci de soutenir Design Milk!

Avec des diplômes en architecture et en journalisme, Joseph, basé à New York, cherche à rendre la vie belle accessible à tous. Son travail vise à enrichir la vie des autres par la communication visuelle et le storytelling à travers le design. En dehors de l’écriture, il enseigne la communication visuelle, la théorie et le design.