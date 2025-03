Seattle, une ville verte et solidaire : le modèle à suivre pour les logements sociaux

Dans notre climat politique actuel, caractérisé par la déréglementation et la privatisation, les électeurs de Seattle se sont rendus aux urnes et ont surpris la nation avec une victoire massive pour les biens publics. Lors d’une victoire écrasante le mois dernier, les résidents ont voté en faveur de la création de nouveaux développements de logements sociaux verts, financés par la taxation des entreprises. Seattle est l’une des nombreuses villes à travers le pays qui se sont tournées vers le modèle des logements sociaux – qui crée des logements abordables en permanence détenus par une entité publique, une organisation à but non lucratif ou les locataires eux-mêmes – afin de répondre aux besoins croissants en matière de logement.

Traditionnellement, la construction de logements abordables n’est pas facile ; elle a souvent été rendue possible grâce à des programmes fédéraux comme les bons, ou le programme de crédit d’impôt pour logements à faible revenu (LIHTC) – un programme qui incite les entités commerciales à investir dans des développements de logements temporairement abordables en leur fournissant des crédits d’impôt fédéraux. Le programme est reconnu comme efficace, mais les critiques le considèrent comme compétitif, compliqué et plus coûteux que les unités développées avec des bons. Sous l’administration Trump, les réductions d’effectifs proposées et les financements bloqués du Département du logement et du développement urbain ont suscité une incertitude quant à l’avenir de nombreux programmes fédéraux de logement abordable. Dans ces conditions, les militants pro-logement de Seattle semblent avoir réalisé un miracle : en luttant contre les intérêts des entreprises et les craintes des développeurs de logements abordables existants, les leaders de la campagne ont efficacement fait de Seattle la première ville du pays à s’engager dans ce nouveau modèle de logement.

—

La lutte pour les logements sociaux à Seattle

La lutte pour amener les logements sociaux à Seattle a commencé en 2021 avec une coalition progressiste pro-logement qui s’est réunie pour combattre l’amendement à la Charte 29 de Seattle, qui aurait codifié les « nettoyages » des campements de sans-abri dans la constitution de la ville. Selon Tiffani McCoy, co-directrice exécutive de House Our Neighbors (HON), une organisation formée après avoir réussi à vaincre l’amendement, le groupe a décidé de proposer une idée « positive » pour résoudre la crise de l’itinérance de la ville. Ils ont opté pour l’introduction de logements sociaux dans la ville, basés sur des modèles qu’ils avaient vus dans des endroits comme Vienne, en Autriche, ou Singapour : des logements à revenus mixtes exempts de spéculation ou de volatilité du marché, construits selon les normes de la maison passive (d’où le terme « logements sociaux verts »).

—

Un nouveau modèle de financement pour les logements sociaux

À Seattle, cependant, HON a proposé un modèle différent : la création d’une taxe sur la masse salariale excédentaire qui appliquerait un impôt de cinq pour cent sur le montant total de la rémunération des employés gagnant plus d’un million de dollars par an. Cela est devenu connu sous le nom d’Initiative 137 ; selon Grist, cela permettrait de lever « plus de 50 millions de dollars par an pour créer 2 000 nouvelles unités en 10 ans ». McCoy dit que leur conseil municipal n’était pas particulièrement favorable à l’idée. « Parce que nous avons un lobby des affaires très fort dans la ville, et parce que récemment, notre conseil municipal et notre maire ont été élus sur une liste très centriste, conservatrice, nous savions que beaucoup de nos conseillers étaient redevables à la Chambre de commerce et aux grandes entreprises », dit-elle. Le conseil municipal a proposé une alternative au 137 qui, dit-elle, consistait à prendre ce qu’elle appelle « une somme insignifiante » d’argent allouée aux développeurs de logements abordables et à la donner au développeur de logements sociaux avec une limite de cinq ans.

—