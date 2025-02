La nouvelle tendance des murs à la chaux de Color Atelier révélée avec Sarah Sherman Samuel

Les murs à la chaux sont en vogue en ce moment, offrant une finition mate riche et une profondeur de texture inégalée par rapport à d’autres peintures ou finitions. Le Color Atelier est fier de s’associer avec AD100 et la designer Sarah Sherman Samuel pour nous proposer sept teintes distinctes, chacune plus invitante que la précédente. Respectueuses de l’environnement, fabriquées artisanalement et luxueusement opaques, les peintures à base de minéraux sont fabriquées en petites quantités dans leur entrepôt de Californie, assurant une attention méticuleuse aux détails et une qualité exceptionnelle. Les teintes Sarah Sherman Samuel pour Color Atelier comprennent White Sands, Buttercup Yellow, Sweet Berry, Desert Red, Olive You, Summer Sky et Warm Night. Modernes, réservées et fonctionnelles, laissant la texture de la chaux briller, cette collection rehausse n’importe quel espace.

Les sept teintes couvrent toute la palette de couleurs, offrant des options subtiles avec White Sands et Warm Night, tout en incluant des tons naturels tels que Buttercup Yellow, Desert Red ou Summer Sky. Sophistiquées mais accessibles, les teintes de chaux offrent une texture subtile au premier regard, mais les variations subtiles de l’application de la chaux sont là où réside la beauté. Aucune application n’est exactement la même, la texture est construite à travers des couches de peinture, obtenant un look opaque ou allant complètement solide.

Desert Red : Tons terreux orange-brun rappelant la brique et l’argile.

La peinture à la chaux présente de multiples avantages en termes de durabilité, ayant été utilisée depuis plus de deux mille ans. Comme l’a souligné Joe Wooten, responsable des produits chez Domingue Architectural Finishes à Houston, « Ce n’est pas seulement un produit, mais une philosophie ». Alors que les designers doivent tenir compte du cycle de vie des produits qu’ils utilisent, la peinture à la chaux est une belle réponse à la nature généralement toxique de la plupart des finitions murales. Par nature, la peinture est d’origine naturelle et ne contient aucun produit chimique, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui ont des enfants ou pour ceux qui veulent créer un intérieur sain. La peinture à la chaux est exactement comme décrite : de la poussière de calcaire, de l’eau et du pigment sont tout ce dont on a besoin pour créer un revêtement mural durable et beau.

Olive You : Un vert olive ancré.

Summer Sky : Un bleu frais avec une touche de lavande, évoquant des ciels clairs.

Buttercup Yellow : Un jaune crémeux doux qui semble accueillant.

Sweet Berry : Une teinte de baie profonde et riche pour une ambiance audacieuse et sophistiquée.

Color Atelier a été fondé par le couple Burcu K. et Olivier Garnier, et est renommé pour son engagement envers la qualité et la durabilité. « Nous sommes incroyablement ravis de collaborer avec Sarah Sherman Samuel, dont la philosophie de design correspond parfaitement à notre engagement envers la qualité, la durabilité et l’artisanat », partage Burcu Garnier. « Cette collection capture l’essence de nos deux marques. »

Warm Night : Un noir chaleureux avec des nuances brunes subtiles pour une finition raffinée.

White Sands : Un ivoire chaud qui crée une ambiance apaisante et aérée.

Sarah Sherman Samuel est une designer AD 100, apportant son regard unique sur l’architecture intérieure, les produits et la stylisation avec facilité. À l’origine du SSS Edit, elle a commencé son parcours en 2012 pour relater ses marques préférées, des conseils en design, des projets de bricolage, des guides de voyage et des incontournables de la mode. Le SSS Edit peut être catégorisé comme une bibliothèque de référence en design, offrant un aperçu de ses projets clients, ainsi que ses choix en matière de décoration, de mode et de voyage.

Pour en savoir plus sur la collection Sarah Sherman Samuel pour Color Atelier, visitez coloratelierpaint.com.

Photographie gracieuseté de Color Atelier.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Pâtissière passionnée, crocheteuse et fabrique de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et en apprendre davantage sur l’espace.