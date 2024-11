Dans une fusion innovante d’art, de design et d’ingénierie, l’architecte Marc Fornes / THEVERYMANY et Porsche ont créé My Two Cars Garage, un pavillon géométrique conçu pour célébrer le lancement du Porsche Macan entièrement électrique. Présentée lors de la Singapore Art Week, cette structure réunit des principes de design de pointe et l’éthos partagé des deux collaborateurs – performance, précision et excellence esthétique.

Le partenariat entre Michael Mauer de Porsche et Marc Fornes, fondateur de THEVERYMANY, représente un mélange de philosophies de design distinctes mais complémentaires. L’accent de Mauer sur la clarté, la fonctionnalité et la tension dynamique s’aligne parfaitement avec les techniques caractéristiques de Fornes: Essentialism (« ce que vous voyez est tout ce qu’il y a, mais c’est tellement plus »), Specificity (« chaque partie a une position et un but uniques ») et Frozen Tension (« où la force est dérivée de la géométrie, pas du matériau »). Ensemble, leur travail transcende le design conventionnel, créant un pavillon qui sert non seulement de merveille structurelle mais aussi de forme d’art expérientielle.

Au cœur du design se trouve sa coque monocoque, une structure ultra-mince et autoportante qui élimine le besoin de supports internes. Composé de 6 380 bandes d’aluminium de forme unique et de 202 203 rivets, le pavillon atteint à la fois la force et la fluidité grâce à une conception informatique avancée. Chaque pièce s’emboîte parfaitement pour former une surface doublement courbe continue, démontrant comment l’efficacité matérielle et la performance structurelle peuvent coexister sous une forme visuellement frappante.

Une des caractéristiques les plus dynamiques du pavillon est son jeu avec la lumière. Inspiré par les détails complexes de la carrosserie du Porsche Macan, des milliers de perforations ponctuent la peau d’aluminium. De jour, la lumière du soleil filtre à travers, créant des motifs de lumière et d’ombre en constante évolution. La nuit, le pavillon brille de l’intérieur, évoquant un sentiment de mouvement et ajoutant une couche de spectacle à sa présence architecturale. Cette interaction invite les visiteurs à s’engager avec l’espace de différentes manières, en fonction de l’heure de la journée.

La préfabrication et l’assemblage modulaire ont joué un rôle crucial dans la construction du pavillon. Chaque composant a été fabriqué hors site, puis assemblé sur place avec une précision comparable à celle de l’assemblage d’un véhicule haute performance. Cette méthode a non seulement rationalisé le processus de construction, mais a également assuré une surface sans joint, sans défaut, qui reflète le design épuré des véhicules Porsche.

Bien plus qu’un stand d’exposition conventionnel, « My Two Cars Garage » est un environnement immersif conçu pour mettre en valeur les caractéristiques innovantes du Macan. Les courbes fluides et les profils tubulaires du pavillon encadrent la voiture en tant qu’exposition centrale, tandis que la disposition ouverte permet des interactions dynamiques. Que ce soit pour une ou deux voitures, l’espace devient une partie intégrante de l’expérience de révélation, brouillant les frontières entre l’architecture et l’art performance.

Positionné dans les jardins de la baie de Singapour, ce pavillon de 13 mètres de long sur 7 mètres de haut offre un aperçu de l’avenir des expositions automobiles. En intégrant l’engagement de Porsche en matière d’innovation avec l’expertise de Marc Fornes en design informatique, « My Two Cars Garage » redéfinit la manière dont les véhicules sont vécus et célébrés.

Pour plus d’informations sur « My Two Cars Garage » ou Marc Fornes / THEVERYMANY, visitez theverymany.com. Pour en savoir plus sur Porsche, visitez porsche.com. Photographie de THEVERYMANY et DoubleSpace.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie du SCAD et est généralement à la recherche de pièces vintage, faisant des mots croisés du New York Times à la plume ou retravaillant des listes de lecture sur Spotify.