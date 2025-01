Le Pavillon Enfold par DEOND : Une Oasis de Calme

Le pavillon Enfold, créé par DEOND et présenté lors de la Dubai Design Week, offre une expérience de design apaisante et régénérante. Conçu par Ila Columbo et Ross Lovegrove, ce pavillon allie harmonieusement le physique et le digital pour créer un environnement qui apaise différents aspects de la physiologie et de la psychologie humaine.

Une Fusion de Lumière et de Calme

La structure du pavillon, composée de motifs répétitifs de sommets en carton, permet à une lumière douce de pénétrer, offrant une sensation de calme. La lumière diffuse d’une légère teinte bleue, contrairement à la chaleur du soleil venant d’en haut, permet une réflexion paisible dans l’espace. Les motifs triangulaires au plafond, ressemblant à un sol de forêt parsemé de lumière, créent un effet apaisant pour l’œil. Les jeux de lumière spécifiques et les thérapies colorées ont démontré leur capacité à réduire le stress et l’inflammation dans le corps.

Le HUG : Un Vêtement Holistique et Innovant

Au cœur du pavillon se trouve le HUG (Holistic Unified Garment), un ensemble AI-infusé qui agit comme une « seconde peau ». Des fils argentés maintiennent les pièces en place, créant l’illusion que le HUG est suspendu dans l’espace. Cette combinaison unique de formes naturelles, de technologie AI et d’impression 3D stimule les points déclencheurs du corps pour apaiser l’anxiété et calmer l’esprit.

Une Réflexion sur la Technologie et la Nature

Ila Columbo soulève des questions essentielles avec ce projet : « Et si l’accélération technologique nous donnait l’opportunité de nous rapprocher de la nature – de retourner à ce qui a été négligé et oublié ? Comment pouvons-nous envisager des dispositifs intégrés qui préviennent l’anxiété physique, agissant comme une seconde peau protectrice et curative ? Comment devrions-nous fusionner la technologie et la nature pour créer un pont ? » Ces interrogations sont cruciales alors que la technologie s’immisce de plus en plus dans nos vies quotidiennes.

Le pavillon Enfold incarne le calme, offrant des thérapies lumineuses et une technologie moderne pour susciter une sensation de tranquillité et de repos. En créant des espaces pour un esprit paisible, nous devons d’abord cultiver un esprit calme en nous-mêmes. Cette collaboration nous aide à concevoir des espaces plus holistiques, centrés sur l’esprit humain, les émotions et la communauté.

Pour en savoir plus sur DEOND, visitez leur site web à deond.com. Photographies par Deed Studio.

