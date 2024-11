Une balade aussi fluide que le ciel nocturne est à portée de main. Découvrez le vélo Project One édition limitée Pantone x Trek, conçu pour propulser votre prochaine aventure. Ce vélo personnalisé met en valeur les superbes nouvelles teintes de la palette Dualités de Pantone, transformant le cadre du vélo Project One de Trek en un instantané éthéré et rempli de nuages du ciel au crépuscule.

La palette Dualités comprend 175 nouvelles couleurs divisées en deux collections captivantes : Nouveaux Pastels et Ombres. Le vélo Project One met en avant quatre couleurs marquantes : Peach Tree, Polaris Star, English Hyacinth et Rocky Rims. Le mélange des tons doux et éthérés des Nouveaux Pastels et des nuances fumées de la palette Ombres crée un dégradé rappelant les teintes changeantes du ciel lors d’une longue balade.

Le tube de selle, en particulier, attire votre attention avec ses teintes orageuses dramatiques. Le motif distinct est créé à l’aide d’un processus innovant d’alcool appliqué sur une peinture non durcie, ce qui donne une finition unique pour chaque vélo et garantit que deux ne sont jamais identiques. Cette technique marque la première fois qu’elle est utilisée sur un vélo Trek Project One, ajoutant un niveau d’art inédit au design.

La collaboration marque également un jalon dans l’histoire de Pantone, car c’est la première fois que les couleurs sont divisées en deux palettes distinctes. La palette Ombres met en avant des nuances subtiles entre le noir et le blanc à travers une gamme de tons gris chauds et froids, tandis que la palette Nouveaux Pastels met en valeur des teintes douces et aériennes et évoque le calme et la tranquillité. Disponibles sur tous les produits Fashion, Home + Interiors (FHI) de Pantone, ces 175 nouvelles couleurs invitent les designers à exprimer leurs visions uniques avec une élégance et une originalité renouvelées.

Que vous soyez en train de traverser des paysages urbains ou de profiter d’une balade tranquille le long de sentiers sereins, le vélo Project One Pantone x Trek promet d’élever votre voyage lorsque vous êtes en mouvement ou que vous prenez un moment pour profiter du paysage.

Pour en savoir plus sur la collaboration Pantone x Trek, visitez trekbikes.com.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.