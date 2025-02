Titre: Oasis moderne du milieu du siècle à Palm Springs: Harmonie de teintes désertiques

Palm Springs se présente comme l’endroit parfait où l’architecture résidentielle peut oser défier la convention avec des étendues d’acier juxtaposées à la pierre naturelle, des plans angulaires et des espaces volumétriques qui embrassent leurs vues. Et elle possède un inventaire important de joyaux modernes du milieu du siècle qui attendent d’être appréciés par le public actuel. Par une intervention soignée, la designer d’intérieur Stéphanie Brown rend contemporaine cette maison de vacances idyllique à Indian Wells, juste à l’extérieur de la ville. Avec une structure rafraîchie, des traitements subtils et des surfaces baignées de nuances désertiques, elle éblouit comme elle le faisait autrefois dans une ère révolue.

Une série de rénovations morcelées a laissé la propriété datée : un revêtement de sol en céramique qui devait disparaître ; des cheminées défectueuses ; une mauvaise planification de l’espace ; et une disposition inefficace de la cuisine. La maison réimaginée est un projet de taille pour la région, avec une superficie généreuse de 2200 pieds carrés répartis sur un seul niveau avec des tentacules s’étendant dans le paysage, fusionnant harmonieusement avec les terrains adjacents du terrain de golf. Les caractéristiques extérieures qui améliorent l’expérience comprennent une cour d’entrée qui attire le regard vers le ciel, des patios généreux et une piscine à l’arrière avec un bord amorphe comme un étang.

La programmation intérieure principale comprend un espace de vie, de salle à manger et de cuisine ouvert situé autour d’un élément central qui abrite une cheminée à bois et des équipements multimédias. Les espaces plus privés comprennent trois chambres et trois salles de bains qui bénéficient des mêmes luxes que leurs homologues publics. L’accès à la lumière, aux lignes de vue et à l’air frais est priorisé à chaque coin de rue. Les espaces peu utilisés sont consolidés, le mobilier intégré occupe désormais quelques anciennes cheminées, et la cuisine retravaillée permet un divertissement adéquat. Les invités peuvent se rassembler autour d’un long îlot, s’arrêter à la station de café, ou se détendre au bar situé entre la salle à manger et le salon.

« Nous voulions que l’intérieur soit chaleureux, apaisant et propre. Découvrir des intérieurs de milieu de siècle similaires arborant une palette entièrement neutre s’est avéré être une aventure passionnante », partage Brown. « Au début, j’ai parcouru Palm Springs à la recherche d’inspiration en matière de design, mais les couleurs vives et les styles kitsch ne correspondaient pas à notre vision. » Une vision affectueusement appelée « Casa Sand Dune ».

Au lieu de cela, l’équipe a fait référence au design contemporain au Mexique et en Australie, qui partagent un ethos moderne et présentent des palettes monochromes associées à des matériaux simples et naturels tels que la pierre texturée et les bois chauds. Les nouveaux murs sont baignés de lumière du soleil, insufflant la vie dans des tons parchemin doux qui ornent les surfaces principales – murs, sols et plans de travail. La palette discrète et les détails de finition finement ajustés permettent un empilement de matériaux expressifs à travers des meubles qui invitent la chaleur en réfutant la stérilité souvent associée au minimalisme.

Étant donné le climat chaud et la vie en plein air, Brown a utilisé du carrelage en grès cérame de grand format dans toute la maison, qui procure une sensation de fraîcheur sous les pieds et est extrêmement durable. De subtiles variations dans d’autres zones humides sont marquées par l’introduction de marbre terrazzo doux et d’un mur texturé en terracotta zellige. Elle a également choisi des armoires en noyer mélaminé partout, en raison de sa résistance à l’altération due à la chaleur extrême et au soleil. La cheminée est célébrée comme un point focal enveloppé entièrement de lambris en noyer avec un foyer articulé par des carreaux de béton cannelés.

Alors que la demeure achevée s’ajoute à l’histoire architecturale légendaire de Palm Springs, Brown laisse sa marque sur une riche tradition de design moderne du milieu du siècle avec une interprétation fraîche de cette sensibilité intemporelle.

Pour voir ce travail et d’autres réalisations de la designer, visitez stephaniebrowninc.com.

Photographie par Phil Crozier.

Avec des diplômes professionnels en architecture et en journalisme, l’écrivain basé à New York, Joseph, a le désir de rendre la vie belle accessible. Son travail vise à enrichir la vie des autres par la communication visuelle et le récit à travers le design. Lorsqu’il n’écrit pas, il enseigne la communication visuelle, la théorie et le design.