Depuis 2020, Lemieux et Cie s’est imposé comme une marque de premier plan dédiée à donner vie à un design intemporel et inspiré de l’Europe. Fondée par la designer canadienne Christiane Lemieux, la marque s’inspire d’influences mondiales, les mélangeant harmonieusement dans des intérieurs modernes. La collection de meubles 2025 reflète cette philosophie en fusionnant des styles contemporains avec de riches références historiques, créant des pièces qui semblent fraîches mais familières, s’intégrant facilement dans une gamme d’environnements et séduisant des goûts divers mais raffinés.

Un point fort de la nouvelle collection est la capacité de Lemieux à honorer le travail artisanal traditionnel tout en lui donnant une touche moderne. La table basse Chloe, la table d’appoint et la console d’entrée font toutes référence aux jambes en forme de fuseau du XIXe siècle, mais elles paraissent contemporaines avec leur dessus en travertin et leurs proportions généreuses, fusionnant passé et présent magnifiquement.

Une autre influence clé est l’hommage de Lemieux au design classique français. La chaise Elodie s’inspire des styles distinctifs de Jean Royère, Pierre Chareau et Marc du Plantier, incorporant des courbes élégantes typiques des années 1930. Le buffet Voltaire, fabriqué à partir de chêne européen riche avec des détails géométriques complexes, est un clin d’œil au style Post-Déco de la même époque, mêlant histoire et luxe.

Alors que de nombreuses pièces présentent des silhouettes angulaires, telles que la table d’appoint Adrien ou la table à manger Elysees, Lemieux adoucit également la collection avec des courbes, comme on le voit dans les bords festonnés du banc Celine et de la table de chevet Marchand. Des jambes arquées, des dossiers cintrés et des formes cylindriques apportent également de la douceur à la collection.

L’utilisation de matériaux naturels par Lemieux et Cie souligne sa connexion à la nature et à la simplicité. La beauté frappante du bois de loupe naturel est mise en valeur dans des pièces comme la chaise longue Dumas, la table basse Rondel et le banc Benoit. Le travertin est également un matériau récurrent, présent dans la table basse Aline et la console Diard.

La collection 2025 de Lemieux et Cie fusionne harmonieusement les références historiques avec l’artisanat contemporain, offrant une gamme diversifiée de meubles qui mettent en valeur l’esthétique signature de la marque – capturant l’élégance, la chaleur et l’attrait intemporel.

Pour découvrir l’intégralité de la collection de meubles 2025, visitez lemieuxetcie.com.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.