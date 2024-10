Les dernières collections d’éclairage de Roll & Hill prouvent une fois de plus pourquoi la marque basée à New York est synonyme de design de pointe. Connu pour ses pièces fabriquées à la main sur demande, Roll & Hill s’est associé à certains des designers indépendants les plus passionnants pour créer un éclairage à la fois intemporel et avant-gardiste. Avec une riche palette de matériaux et un engagement envers une qualité exceptionnelle, cette collection est un témoignage de la vision de la marque visant à créer des designs modernes et fabriqués en Amérique.

La série Del Playa de Jessica Helgerson évoque la nostalgie ensoleillée de la Californie des années 1970, chaque pièce étant inspirée par ses souvenirs d’enfance des plages de Santa Barbara. Les tiges de chêne tournées et les abat-jours en céramique ressemblent à un hommage sincère à cette époque, offrant une esthétique fabriquée à la main à la fois naturelle et intemporelle. Le bois de chêne apporte une chaleur terrestre aux abat-jours en porcelaine, créant une élégance décontractée parfaite pour tout espace. Del Play est disponible en diverses formes de pendentif et de sconce.

Humboldt, qui comprend deux pendentifs et un sconce, apporte l’esprit de l’artisanat californien du début du XXe siècle à l’époque moderne, mélangeant des couleurs riches et des matériaux naturels avec des lignes propres et contemporaines. Le pendentif est disponible en cinq glaçures personnalisées – Royal Green, Cinnamon, Alabaster, Cayenne ou Harbor Blue – ou en chêne blanc avec une finition à l’huile naturelle pour une sensation plus organique. Un auvent supplémentaire est en laiton non laqué ou ivoire mat pour compléter le look.

Avec sa forme douce et coussinée, Pillow apporte une touche d’élégance aux espaces intérieurs et extérieurs. Fabriqué en verre italien soufflé à la main et en laiton massif, en formes rondes ou carrées, et avec des finitions en laiton non laqué ou en nickel poli, Pillow est une pièce polyvalente conçue pour se fondre parfaitement dans n’importe quel environnement.

Disponible dans une multitude de couleurs et de matériaux, y compris une version en terrazzo, le sconce Pith projette une lumière douce et chaleureuse qui crée un effet ombre subtil sur n’importe quel mur. Il est doté d’un élégant bouton ou écrou de pouce en laiton non laqué pour une touche d’élégance discrète et peut être utilisé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

Enfin, le Roll & Hill Pendant associe l’artisanat du verre classique à l’attention particulière de la marque aux détails, donnant ainsi naissance à un luminaire à la fois intemporel et raffiné. Le luminaire est disponible en forme de globe ou de tulipe, ainsi qu’en verre lisse, ondulé ou à motif ananas. Trois options supplémentaires pour personnaliser l’élément de fixation qui repose sur le luminaire vous donnent une infinité de façons de créer un luminaire unique.

Pour en savoir plus sur la nouvelle collection d'éclairage de Roll & Hill, visitez rollandhill.com ou scp.co.uk, le revendeur exclusif de la marque.