L’œuvre de l’artiste islando-danois Olafur Eliasson a toujours semblé être une surcharge surréaliste pour les sens pour moi, comme si je découvrais pour la première fois la magie étrange de ma propre vue. Sa toute nouvelle exposition « Votre ensemble de lumière psychoacoustique » est actuellement visible à la galerie Tanya Bonakdar à New York et présente une gamme de nouvelles œuvres de perception, notamment des aquarelles qui imitent la lumière spectrale, de nouvelles sculptures en verre changeant de couleur, et une pièce surprenante où le son devient visible et la lumière semble audible. Le tout se traduit par une plongée éthérée et merveilleuse dans le terrier du lapin pour les sens et la psyché.

Le point central de l’exposition est une grande pièce sombre où six sphères lumineuses en constante évolution apparaissent et disparaissent comme des apparitions sur le mur, se déformant comme des flaques d’eau arc-en-ciel, répondant clairement à une belle harmonie de musique basse fréquence dans la pièce. Mais ce n’est pas une bande sonore enregistrée synchronisée avec une projection numérique – ce sont une série de projecteurs projetant de la lumière sur un miroir déformant le son qui vibre à chaque hauteur. Ici, le son devient visible et presque tactile en temps réel.

Le travail d’Eliasson révèle souvent sa propre fabrication – comme un magicien qui vous montre comment un tour est fait tout en augmentant l’émerveillement de cette magie. Et dans cette œuvre, les spectateurs peuvent soit s’asseoir sur un banc pour vivre la projection de lumière et de son, soit choisir de se promener autour des supports tenant les projecteurs pour inspecter les miroirs souples en forme de tambour alors qu’ils vibrent. Cette œuvre d’art n’est pas simplement un théâtre avec un seul écran, c’est toute la pièce.

Deux nouvelles œuvres exceptionnelles en verre suspendues sont également exposées. La sculpture en verre de 5 pieds de diamètre et hypnotique « Fierce tenderness sphere » est fabriquée à partir de deux types de verre – un verre jaune et un verre filtrant « effet de couleur » vert/bleu. Ensemble, les innombrables triangles et angles de verre créent des changements de couleur surprenants lorsque vous changez d’angle et de distance.

À l’étage, le « Probability of conscious antigravitation » de 8 pieds de haut fusionne cinq polyèdres dans une colonne suspendue changeant de couleur. L’avant est composé de verre coloré tandis que l’arrière est composé de miroirs noirs. En réalité, seuls trois couleurs de verre sont physiquement présentes (magenta, jaune et cyan) mais se combinent perceptuellement en une gamme surprenante de couleurs à mesure que la lumière réfléchie se mélange et se superpose dans chaque volume.

Mais ma pièce préférée est la galerie éclairée par le ciel de nouvelles aquarelles massives. Mesurant jusqu’à 7-1/2 pieds de large, ces gradients subtils semblent être les fantômes de la lumière spectrale, comme si un vrai arc-en-ciel projetait une image sur du papier blanc.

Les aquarelles, peintes avec plusieurs couches minces, semblent être autant faites de lumière que de pigment. Surtout les jours ensoleillés, un nuage passant à l’extérieur de la galerie peut modifier la lumière naturelle dans la pièce, faisant changer les couleurs en saturation. C’est un rappel que ces œuvres (et toute perception) sont autant sur les phénomènes de nos propres yeux humains que sur les objets physiques que nous percevons.

L’exposition se termine par un petit rideau blanc qui mène dans une deuxième pièce sombre, projetant cette fois un « vrai » arc-en-ciel produit par une lumière LED à spectre complet et un grand appareil à prisme courbé. Intitulée « Votre horizon arc-en-ciel », l’œuvre présente un arc-en-ciel de lumière réelle légèrement modifié par rapport à notre expérience naturelle, apparaissant ici comme une ligne droite et dans un ordre de couleurs inversé.

Dans l’ensemble, « Votre ensemble de lumière psychoacoustique » d’Olafur Eliasson trouve sa brillance entre l’éthéré et le physique, révélant des fréquences de son et de lumière avec une beauté calme et une curiosité contagieuse qui est un MUST-visit dans la vraie vie.