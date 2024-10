Bienvenue dans notre deuxième collection de tapis avec Rugs USA, je suis tellement excitée à leur sujet. Cette fois-ci, nous avons choisi des couleurs unies moelleuses avec beaucoup de textures douillettes et pardonnantes, et je les ai vraiment conçues pour aller dans ma maison et la maison au bord de la rivière, ce qui est assez excitant. Nous espérons/pensons que vous allez les adorer autant que nous. Un grand merci à Jess qui a pris les devants sur ces tapis (et qui va célébrer son 8e anniversaire de travail dans quelques semaines – TOUS LES CŒURS EMOJIS). L’équipe s’est réunie à la maison de montagne cet été et a capturé les tapis dans cet environnement, espérant que le stylisme était assez simple pour que vous puissiez les imaginer chez vous. Sans plus attendre – voici quelques-uns de mes favoris de la deuxième série (avec des liens vers tous à la fin).

The Elliot

Je pense que cette couleur devient de plus en plus neutre pour moi. C’est un mauve très chaud, avec une bonne quantité de tons bruns qui le rendent compatible avec de nombreuses couleurs différentes. Le double tas lui donne un motif, sans aucune surcharge pour ceux d’entre nous qui veulent un tapis doux. Il est doux, de très haute qualité et est disponible dans quelques autres couleurs également. Et oui, il est nommé d’après ma fille 🙂

J’adore cette couleur avec des neutres crémeux, des verts plus foncés et bien sûr des bleus. L’équipe de Rugs USA a vraiment bien réussi nos couleurs.

The Starke

C’est mon motif de tapis préféré de la collection, c’est pourquoi je l’ai nommé de mon nom de jeune fille (Oui, je m’appelais Emily Starke, ce qui était avouons-le un nom très cool). C’est un motif de rayures brisées, tonal, et nous l’avons fait dans quelques verts différents car nous avons réalisé qu’ils manquaient beaucoup dans la dernière collection.

Ceci est The Starke en vert chasseur que j’ADORE et que je vais utiliser dans le salon de la maison au bord de la rivière de mon frère. Il a de fantastiques nuances de bleu (et un clin d’œil au canapé d’Article que j’ai acheté juste avant notre départ pour l’Oregon il y a quelques années – il est incroyablement confortable). Encore une fois, ce tapis a un tas super doux et la variation de couleur le rend vraiment pardonnant (c’est-à-dire qu’il est difficile de voir la saleté ou l’usure).

Le Harvey

Je trouve tellement d’endroits où mettre le tapis The Harvey (nommé d’après le chien de mon frère pour une raison, lol). C’est un tissage plat avec plusieurs types de couture en gris et noir. Le fond est un joli crème (pas trop blanc brillant). J’ai utilisé cela dans l’entrée et le placard de mon frère et vous verrez ci-dessous qu’il est également disponible en version corridor.

photo de droite: photo de kailtin green | de : révélation de l’entrée et du placard de la maison au bord de la rivière de mon frère

J’aime qu’il s’agisse d’un motif, mais qu’il ne soit pas trop contrasté et qu’il ait une sensation plus organique. Je suppose que c’est une autre rayure brisée (ma favorite et à mon avis le motif le plus polyvalent) et la couture le rend simplement plus spécial (et il résiste très bien dans l’entrée et le placard de mon frère – la saleté s’aspire facilement).

Le Marlowe

Il s’agit d’un autre neutre avec une touche de tartan qui est utilitaire mais vraiment chaud et assez doux pour fonctionner également dans des pièces plus confortables (il ressemble à un tissage plat mais a une pile tirée très bas). Pour ceux d’entre vous qui aiment l’ambiance plus chaude, neutre, minimaliste et décontractée de la Californie, celui-ci est parfait pour vous.

Le Charlie

Ok, pour toutes vos zones à fort trafic, Le Charlie est un tissage à carreaux simplement cousu dans deux couleurs très classiques – vert et bleu. Idéal pour les entrées, les salles de jeux, les salons familiaux, les tapis de cuisine ou les tapis de couloir – partout où vous voulez quelque chose de vraiment durable et capable de cacher la saleté.

Et bien que je ne sois pas sûr que ce soit officiel, l’autre côté a une simple bande cousue et me semble réversible 🙂

Le Gretchen

Nommer d’après notre charmante demoiselle de Portland, Le Gretchen est génial. C’est une couleur argile/caramel très chaude qui est moelleuse et douce, mais avec une couture noire qui lui donne un aspect personnalisé et spécial. C’est un motif à carreaux avec des détails supplémentaires et deux hauteurs de pile différentes.

J’ADORE ce tapis et bien sûr, maintenant je souhaite que nous l’ayons fait dans plus de couleurs.

Le Southwest (PLUS DE COULEURS)

Le Southwest a été l’un des tapis les plus vendus l’année dernière, alors nous avons ajouté trois nouvelles couleurs. Nous avons photographié ce brun qui est évidemment idéal pour les espaces neutres qui ont besoin d’un ancrage, mais je suis obsédée par la couleur ci-dessous.

Cette couleur est appelée “charbon” mais c’est clairement un vert/bleu très foncé. Presque minuit ou indigo. La couleur est tellement jolie sans être noire ou plate. Nous l’utilisons dans la salle de jeux de mon frère (anciennement appelée la bibliothèque) – la rayure le rend toujours spécial, mais c’est si simple et riche.

Il est également disponible en vert, ivoire et brique !

(Le Nouveau) Merrick

Le Merrick était de loin mon tapis préféré de la première série sans que je le sache. Je l’ai maintenant utilisé dans tellement de projets car la pile est douce et le motif le rend plus pardonnant même s’il s’agissait d’un tapis crème. Nous l’avons donc fait dans un sens de couleur inversé – la pile est bleu/vert avec une base crème. Nous avons tous poussé un cri de joie en voyant l’échantillon 🙂

Nous l’utilisons dans la salle familiale de mon frère ET dans le salon de Kaitlin. C’est amusant mais apaisant en même temps.

Le Merrick est toujours disponible dans le coloris crème (comme dans la première série) mais avec deux options supplémentaires. Fil bleu foncé et fil couleur brique. Il est honnêtement un peu difficile de voir la différence entre les options bleue et noire, mais si vous préférez une nuance de bleu, celui-ci pourrait vous convenir.

Le Robyn

Nommer d’après l’une de mes amies les plus proches de toujours, Le Robyn est un motif à carreaux tonal neutre. Le Robyn est également disponible dans un motif à carreaux vert foncé (que nous allons probablement utiliser dans la salle à manger de la maison au bord de la rivière).

Il est très doux, avec des tons variés de crème. Bien sûr, je recommande les tapis plus crèmes dans les pièces avec moins de passage de chaussures et d’enfants, mais cela va sans dire (prenez simplement le vert si vous l’aimez).

Le Caitlin

Nommer d’après notre chère partenaire commerciale et de revenus, Le Caitlin est un marron chaud/mauve et crème. C’est un motif à carreaux, à rayures, graphique mais organique qui peut certainement supporter un peu d’usure et de déchirure mais qui n’est pas tissé à plat (donc il est un peu plus doux). Idéal pour les salons familiaux, les tapis de couloir ou partout où vous voulez une pile simple dans un motif plus amusant.

Il y a beaucoup de tapis que nous n’avons pas photographiés et auxquels je suis plutôt obsédée – Le Mallory, qui vient dans le plus joli violet chaud et sophistiqué (oui, VIOLET) que nous trouvons tous très joli. Il est techniquement appelé Brun Foncé mais c’est vraiment un violet chaud profond. Le bon violet va avoir un énorme moment cette année (je pense qu’Olivia Rodrigo alimente cela) et celui-ci est le plus joli sur le marché à mon avis (et très abordable).

Et Le Remy est un autre superbe motif tonal!

1. Le Hendo | 2. Le Starke (Rouille) | 3. L’Annie | 4. Le Mallory | 5. L’Austin | 6. Le Morgan | 7. Le Corbett | 8. L’Oscar | 9. Le Merrick (Rouille)

Allez sur Rugs USA et découvrez la collection complète et restez à l’écoute pour de nombreux changements de décoration dans les prochains mois en utilisant certains de mes favoris. Et n’oubliez pas de revenir demain pour voir les gagnants du concours de tapis Fix It Friday.

Un grand merci à Rugs USA d’avoir été un si bon partenaire sur cela, et à mon équipe – Jess, Mal, Gretch, Caitlin et Kaitlin pour tout ce que vous faites. L’équipe de la maison de montagne était également incroyable – un clin d’œil au photographe Mark Weinberg, à la styliste Getteline Rene et à la productrice Tara Elmore. Nous étions tellement reconnaissants d’avoir une équipe aussi talentueuse. xx

*Stylisé par Getteline Rene**Photos de Mark Weinberg