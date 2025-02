Le nouveau salon GxBar à Barcelone : Quand l’architecture rencontre la beauté

Barcelone, ville cosmopolite et vibrante, a récemment accueilli un nouvel ajout à ses rues animées – le dernier emplacement de la célèbre marque de beauté ukrainienne, GxBar – grâce à l’agence d’architecture basée à Kyiv, HVYLYA design. Situé au 21 Av. de Sarrià, près de la frénétique rue Diagonal, cet espace de 1 055 pieds carrés rend hommage au charme méditerranéen.

Au premier coup d’œil, l’intérieur de GxBar parle la langue de Barcelone elle-même – un jeu de teintes chaudes méditerranéennes, de tons sable subtils et d’accents bleu audacieux. Cette sensibilité au design honore non seulement le charme architectural de la ville, mais amplifie également l’identité distincte de la marque. HVYLYA design s’est inspiré du contexte local pour créer un espace à la fois contemporain et enraciné dans son environnement.

Une immersion dans l’âme du salon

La disposition intérieure a été soigneusement divisée en zones qui reflètent les divers services offerts par GxBar. La zone en façade, visible depuis la rue, sert d’introduction dynamique et engageante au salon. Elle comprend une zone de réception et des postes pour manucures, maquillage et coiffure, mêlant ouverture et un sentiment d’intimité accueillante. Les vitrines partiellement couvertes garantissent aux clients une discrétion tout en mettant en valeur l’intérieur sophistiqué du salon aux passants.

Dans les sections plus isolées de l’espace, l’attention se porte sur la tranquillité et la personnalisation. Une salle de soins cutanés insonorisée, conçue avec des couleurs tamisées et des finitions tactiles, offre un refuge serein aux clients. Les zones de pédicure sont équipées de luxueux fauteuils inclinables, évoquant le confort et l’intimité d’une salle de cinéma à domicile. Ces zones incarnent l’engagement de HVYLYA design à équilibrer la fonctionnalité avec un sentiment de confort.

L’expertise de HVYLYA design à l’œuvre

Des meubles sur mesure et une décoration soigneusement choisie, comprenant des pièces comme le miroir Oito de Vania Voitovych et les chaises Sled de Vlad Tolochko de l’usine de meubles 4 Corners, rehaussent le récit visuel du salon. L’utilisation du plâtre aux tons chauds sur les murs et les plafonds crée un fond chaleureux, tandis que les accents bleu cobalt et rose frais insufflent un sentiment de sophistication moderne. Ces éléments, associés à des finitions métalliques, créent un équilibre entre le luxe et l’accessibilité.

Fondée avec la vision de créer des espaces captivants et inspirants, HVYLYA design s’est rapidement fait un nom dans le monde de l’architecture et de l’architecture d’intérieur. Les projets de l’agence, notamment les vibrants salons GxBar, témoignent d’une approche audacieuse du design qui privilégie à la fois la connexion émotionnelle et l’excellence fonctionnelle. Avec des racines ancrées à Kyiv et une présence internationale croissante, HVYLYA design continue de repousser les limites, projet après projet.

Pour en savoir plus sur HVYLYA design et GxBar, rendez-vous ici.

Photographie par Iryna Kalamurza.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et est généralement à la recherche de pièces vintage, à faire des mots croisés du New York Times à l’encre, ou à retravailler des playlists sur Spotify.