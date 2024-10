Regardez, nous savons qu’Halloween n’est même pas encore passé, donc parler des vacances de décembre semble être un véritable délit “directement en prison!” offense. Mais la triste vérité est que les choses se vendent plus tôt que quiconque le souhaiterait. Je devrais le savoir le mieux étant donné que je suis une fille stricte “pas d’arbre avant le 1er décembre”. Ou du moins après Thanksgiving. Donc, si vous êtes capable de savourer un peu de joie des fêtes aujourd’hui, alors j’ai quelques OPTIONS de décoration MIGNONNES pour vous à regarder. Et laissez-moi vous dire que nous commençons FORT…

Cache-pied d’arbre en lin à volants | Cache-pied d’arbre en bois moderne

Immédiatement oui à ces deux cache-pieds d’arbre! Cela me donne envie de deux arbres pour pouvoir les regarder toute la saison. Clairement, ce sont deux styles très différents mais tout aussi merveilleux et intemporels. La bande scallopée verte tonale est tellement ludique mais élégante et le cache-pied en bois MCM est presque trop cool et chic. Avez-vous une préférence?

Ensemble d’ornements noeuds en velours à pince (ensemble de 6) | Chaussette en lin Lanie

Les nœuds étaient une GRANDE tendance l’année dernière, donc les détaillants ont pris note. Ces nœuds en velours à pince sont si doux et élégants et sont également disponibles en rouge. Pourriez-vous les fabriquer vous-même? Si vous êtes bricoleur, absolument. Mais pour ceux qui préfèrent une solution plus clé en main, ceux-ci sont géniaux. Vous avez peut-être également vu que Sarah Sherman Samuel est sortie avec une collection de Noël avec Lulu et Georgia. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est merveilleux et chic. Cette chaussette en est un parfait exemple! J’adore les couleurs douces, l’orientation des rayures alternées, la bordure festonnée et les pompons doux.

Guirlande d’étoiles filantes | Guirlande en accordéon en papier Penelope

J’adore les guirlandes! Un grand impact sans trop d’effort. Je pense que ces deux options ci-dessus sont parfaites seules mais peuvent facilement être ajoutées à une guirlande de verdure. Imaginez à quel point cela serait magique! Mais ce que j’aime vraiment, c’est à quel point ces deux sont fantaisistes. La guirlande en accordéon en papier a tous ces motifs et je ne pense pas que je pourrais l’aimer plus.

Cloches en céramique Kello (ensemble de 5) | Flocons de neige céramiques blancs de vacances à LED

J’ai beaucoup de figurines de Noël depuis que je suis enfant et elles m’apportent tellement de joie chaque fois que je les sors pour décorer. Mais je suis à deux doigts d’acheter les cloches en céramique de Sarah Sherman Samuel. Elles sont modernes mais intemporelles et un ensemble que vous pourriez transmettre. SI spécial. Puis une autre option douce sont ces flocons de neige céramiques LED! Tellement mignons et festifs et pourraient être placés n’importe où dans votre maison.

Renne en bois | Ensemble de figurines de rennes de Noël en céramique 3 pièces

J’aime vraiment décorer avec des rennes (comme je l’ai dit, j’ai beaucoup de figurines de Noël) et ce que j’aime à leur sujet, c’est qu’ils sont de Noël sans crier Noël en plein visage. Les rennes en bois vont être un peu plus grands, allant de 9″ à 21″, donc un impact plus important. Ensuite, les rennes en céramique mesurent 5″ de haut. De toute façon, ils sont doux mais minimalistes et ajouteraient une petite touche spéciale à votre décoration de vacances.

Housse de coussin Heritage | Housse de coussin à motif Kilim Tree Spruce Green et Arctic Ivory

Pour ceux qui aiment les coussins saisonniers (ou aspirent à en être un), J’ADORE ces options. Les coussins à carreaux sont le mélange parfait de vacances et de style. Ce ne sont pas vos coussins style “fa la la la la” si vous voulez quelque chose un peu moins “c’est Noël!” Mais j’adore aussi ce coussin en tee. Il est toujours du côté plus discret mais tellement mignon et simple.

Porte-bougie à musique Bonhomme de neige fait main en Allemagne | Porte-bougie en verre vert sapin de Venise

Plus de fantaisie! Crate and Barrel a quelques-uns de ces porte-bougies allemands musicaux faits à la main et bien que du côté plus cher, c’est quelque chose à garder pour toujours et à transmettre. Je n’arrive même pas à imaginer à quel point j’aurais aimé voir ça chaque année en grandissant! Mais pour un porte-bougie plus abordable, qui est également amusant et festif, ces porte-bougies en verre sont parfaits. Ils viennent dans une variété de couleurs et en fonction de la palette de couleurs de votre maison, ils pourraient rester toute l’année.

Bougies bonhomme de neige blanc (ensemble de 4) | Bougie pilier sans flamme Stargazer

À quel point ces petites bougies chauffe-plat bonhomme de neige sont-elles mignonnes!? J’adore l’idée de les disperser ou de les mettre sur une table de fête. Les petits accents sont toujours très amusants. Mais pour quelque chose d’autre en feu 🙂 Ces bougies pilier sans flamme sont magnifiques! Cliquez et regardez comment elles sont stylées. Elles sont un peu plus un investissement (surtout si vous en voulez beaucoup) mais j’ai été choqué quand j’ai réalisé qu’elles étaient sans flamme et que vous pourriez également les utiliser toute l’année.

Ménorah en métal argenté | Porte-bougie ménorah en marbre Hanoukka

Ce serait génial s’il y avait plus de décorations de Hanoukka plus tôt mais j’ai vraiment adoré ces deux ménorahs. Le ménorah argenté est un peu plus cher mais le chrome est si beau et je pense qu’il refléterait la lumière des bougies de manière si jolie. Ensuite, le ménorah en marbre est tellement abordable et est une version moderne et cool du design classique! Les deux sont des options merveilleuses.

Ensemble de figurines de Noël en papier 2 pièces | Lumière de balise scintillante Supernova Stargazer

Enfin, nous avons quelques arbres en accordéon et cette incroyable lumière de balise scintillante. J’ai quelques arbres en accordéon de West Elm que j’adore après les avoir vus dans la maison d’Emily, mais ceux de Target sont un peu plus abordables. Ce sont l’un de mes pièces préférées chaque année. Puis je pense simplement que la lumière de la balise scintillante est si spéciale! Elle peut être placée à l’extérieur ou dans une plante d’intérieur. Il serait impossible que votre maison ne se sente pas plus magique avec cette lumière.

D’accord, c’est tout pour la décoration de vacances aujourd’hui! J’espère que cela vous a un peu plus excité pour les mois à venir et que vous passerez un merveilleux reste de votre week-end.

Crédits de l’image d’ouverture : Photo de Kaitlin Green | De : Le PREMIER Noël à la ferme officielle! (+ Un super hack de ruban et ma palette de couleurs de rêve)