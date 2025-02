Niveau supérieur de shopping de fenêtre avec Hunter Douglas

Spécifier le linge de maison peut être étourdissant, parfois avec plus d’options que nous pourrions jamais parcourir lors d’une visite en showroom. Stores, panneaux ou rideaux? Voilages, stores ou lames? Devraient-ils être actionnables de haut en bas ou de bas en haut? Comment la technologie intelligente s’applique-t-elle? Le nombre de solutions variera en fonction du mode de vie et nécessitera un niveau de subtilité que peu d’entreprises de couverture de fenêtre valorisent en tant que principe fondamental. Avec plus d’un siècle d’expérience à transformer la lumière naturelle à travers des traitements exécutés avec réflexion – et des tentacules s’étendant pour inclure un réseau d’installateurs, de designers et de concessionnaires de galerie – le leader de l’industrie Hunter Douglas nous guide à travers une poignée de personnes prouvant leur position de maîtres de leur métier.

Pour le Consommateur Soucieux de l’Énergie: Stores En Nid d’Abeille Duette et Chargeur Solaire

Le Problème: Les maisons sans revêtements de fenêtre écoénergétiques peuvent perdre jusqu’à 30 % de l’énergie de chauffage et de climatisation par les fenêtres, selon le Département de l’Énergie. Et bien que de nombreux aménagements standards soient actionnables, les propriétaires ont tendance à les sous-utiliser, environ 75 % restant dans la même position toute la journée. Vous êtes douloureusement conscient de l’augmentation des coûts de l’énergie et savez que lutter contre la crise climatique commence par l’individu.

Notre Choix de Produit: Les Stores En Nid d’Abeille Duette et Chargeur Solaire pourraient vous faire économiser jusqu’à 15 % sur votre facture énergétique annuelle, selon des études menées par les Laboratoires Nationaux du Département de l’Énergie des États-Unis. La conception en cellules plissées – une technologie propriétaire créée par la marque il y a environ 30 ans – crée des poches d’air qui isolent et maintiennent des températures intérieures constantes. Lorsqu’ils sont tirés fermés, les tissus occultants permettent de maintenir des espaces plus chauds en hiver en empêchant les pertes de chaleur la nuit et plus frais en été en fournissant de l’ombre pendant la journée. Avec plus de 150 choix de tissus et de couleurs, les traitements de fenêtre peuvent être personnalisés en fonction de la taille et de la forme de la fenêtre. L’ajout d’une automatisation sans fil vous permet de maintenir un contrôle sans effort sur tout ce qui se passe 24 heures sur 24, accessible via des appareils personnels, une télécommande ou une activation vocale.

Avantages du Mode de Vie: Un système intelligent simple garantit que vos stores sont toujours positionnés exactement là où ils devraient être pour obtenir un plus grand contrôle sur l’isolation, le gain de chaleur solaire et l’éclairage naturel pour des économies d’énergie maximales.

Pour le Noctambule Travaillant Tard: Stores Illuminés Aura

Le Problème: Par rapport au matin, le soir est associé à une morbidité accrue, vraisemblablement parce que ceux qui sont sujets à ce dernier ont un horaire veille-sommeil compromis. Peut-être que la créativité vous vient à l’heure des sorcières, ou le crépuscule est votre seul moment libre. Peut-être que votre travail nécessite des quarts de nuit. Préférence personnelle ou profession, votre rythme circadien est décalé et vous cherchez une solution pour gérer les facteurs environnementaux.

Notre Choix de Produit: Les Stores Illuminés Aura, conçus en trois-en-un, intègrent un store frontal texturé pour le contrôle de la lumière naturelle, une doublure occultante réfléchissante pour une fonctionnalité d’occultation et un éclairage LED programmable pour une illumination ambiante. Vous pouvez obtenir « lumière du jour à la demande » avec une symphonie de températures de couleur réglables et de niveaux de luminosité. La technologie propriétaire, comprenant un réflecteur parabolique et une doublure réfléchissante, garantit une distribution uniforme de la lumière sans points chauds, imitant de près l’apparence et la sensation de la lumière naturelle. De plus, le système fonctionne sur la plate-forme d’automatisation avancée PowerView+ Gen 3, à la fois simple à contrôler et facile à intégrer dans les réseaux domotiques existants.

Avantages du Mode de Vie: Les noctambules et les travailleurs de nuit apprécieront des stores et un éclairage circadiens favorables pour aider à atténuer les effets des horaires irréguliers, notamment: des cycles de sommeil perturbés, de la fatigue, des fluctuations de l’humeur et un manque de productivité dû à la fatigue. Ceux qui recherchent des avantages d’occultation similaires à un investissement plus accessible peuvent utiliser LightLock en conjonction avec les Stores Cellulaires Duette.

Pour le Foyer Occupé: Automatisation PowerView Gen 3

Le Problème: Le foyer contemporain est complexe, que ce soit en matière de goûts personnels de chacun ou de programmation spatiale unique de la maison. Et c’est aussi comme si les enfants avaient des emplois du temps aussi chargés que leurs parents, avec des CV presque aussi décorés. Gérer les routines et l’esthétique des pièces nécessite une grande orchestration; vous cherchez une solution belle avec des commodités modernes.

Notre Choix de Produit: L’Automatisation PowerView Gen 3 de Hunter Douglas est une solution de stores intelligents de pointe qui concilie les emplois du temps et les goûts dans une solution pratique et écoénergétique. Il est basé sur une plate-forme fiable Bluetooth Low Energy, s’associe bien avec d’autres réseaux domotiques populaires et peut être contrôlé par des commandes vocales ou la télécommande sculpturale Pebble. Les chefs de ménage peuvent planifier n’importe quelle variété de stores installés et intégrés pour s’ajuster automatiquement en fonction des routines quotidiennes pour les horaires veille-sommeil, l’intimité renforcée, un sentiment de sécurité en l’absence, des économies d’énergie et un confort global. La technologie n’est en rien un obstacle au style avec plus de 20 types de stores et des centaines de tissus parmi lesquels choisir.

Avantages du Mode de Vie: Que ce soit en rénovant des pièces sélectionnées ou en les intégrant dans une nouvelle construction, ce produit est évolutif pour répondre aux besoins des familles en croissance ainsi qu’aux foyers en expansion pour un système qui est à l’épreuve du temps des goûts actuels et de l’évolution de la technologie.

Pour le Fashionista: Voilages Luminette + Stores Pirouette

Le Problème: Beaucoup d’endroits offrent des solutions de draperie et de stores sur mesure, mais vous n’êtes pas sûr de l’héritage de chaque entreprise ou de son engagement envers l’artisanat. Et vous êtes centré sur le design, prêt à investir dans des produits aussi fonctionnels que beaux avec la capacité d’accommoder les évolutions de la mode intérieure.

Nos Choix de Produits: Certaines solutions sont renforcées lorsqu’elles sont associées. Envisagez de créer un design sur mesure en commençant par les Voilages Luminette pour la confidentialité de la lumière et l’intimité – ce ne sont pas vos stores verticaux typiques. Leur orientation ajoute de la hauteur aux espaces en rehaussant le drame tandis que leur douceur tempère la pièce avec de la lumière ambiante et de la texture organique. Et avec un doux courant d’air, ils semblent danser dans la lumière. Complétez-les avec les Stores Pirouette dans d’autres espaces pour prolonger une atmosphère éthérée avec une correspondance en matière, en forme et en maîtrise de la lumière. Les lamelles flottantes uniques présentent un tissu légèrement contourné qui semble flotter, donnant aux fenêtres une qualité saisissante tout en offrant un contrôle de l’ombrage et de l’intimité variables, ainsi que des vues dégagées avec le système Invisi-Lift™, qui permet aux lamelles de flotter en place sans cordons visibles.

Avantages du Mode de Vie: Utilisés conjointement, ils s’adressent aux propriétaires qui sont fiers de créer leurs espaces – et qui peuvent accommoder une variété d’orientations de fenêtres – en servant d’éléments fonctionnels et artistiques, en élevant le récit personnel global de la résidence tout en incorporant les avantages typiques des solutions Hunter Douglas.