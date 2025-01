Mon rêve DIY pour 2025 : transformer mon salon en un superbe home cinéma

Le rêve d’un cinéphile

Si vous aimez regarder des films (et organiser des soirées cinéma) autant que moi, vous comprendrez et apprécierez mon désir d’avoir une configuration optimale de home cinéma. C’est un projet qui demande de l’espace pour un appartement typique de New York, comme c’est le cas pour mon appartement de deux chambres dans un immeuble ancien, mais j’ai quelques idées. Et même si j’ai déjà un salon qui accueille un home cinéma DIY, il pourrait être encore plus époustouflant. Alors voilà : un aperçu de ce avec quoi je travaille actuellement, et comment je pourrais améliorer les choses si j’avais un budget illimité pour jouer. Commençons par ce que je considère comme les trois éléments les plus importants : l’agencement des sièges, l’écran et le son.

Les éléments essentiels

Leo Motion Reclining Leather Sofa

Les sièges inclinables électriques et les appuie-têtes réglables vous permettent de trouver la position la plus confortable pour vous. Le dossier surélevé et les accoudoirs extra larges rendent ce canapé très fonctionnel. Mon canapé actuel est une section que j’ai récupérée d’un ancien colocataire. Sans surprise, la méridienne est l’endroit préféré de tous. Mais pourquoi un seul spectateur devrait-il se prélasser ? Mon canapé de rêve serait ce canapé en cuir inclinable à trois places afin que tous les spectateurs aient la possibilité de se détendre comme s’ils étaient dans un luxueux cinéma.

Optoma HD146X High Performance Projector

Plongez dans l’expérience cinématographique sur grand écran avec le projecteur de home cinéma Optoma HD146X 1080p, abordable avec ses 3 600 lumens. La reproduction des couleurs excellente et le rapport de contraste de 25 000:1 garantissent des images allant jusqu’à 301 pouces qui sont incroyables pour une immersion inégalée dans les films et les jeux. En ce qui concerne l’écran, je préfère la projection sur un mur plat plutôt que sur une télévision. Les raisons en sont que la technologie des téléviseurs évolue trop rapidement (la fluidité du mouvement devrait être illégale) et c’est une corvée de monter un téléviseur. Mon projecteur actuel est un Dr.J, qui est correct, pas génial (vous pouvez en trouver pour moins de 100 $), donc mon amélioration idéale serait un Optoma qui offre une qualité d’image parfaite.

Le son et les petits plus

J’utilise actuellement une enceinte Bluetooth Bose que j’adore (elle est sur la table basse), mais j’ai des aspirations pour un son surround. J’achèterais un ensemble de ces enceintes sans fil et je placerais une enceinte de chaque côté de la pièce. De plus, j’adore leur compacité – je peux les sortir pour les soirées cinéma et les ranger quand je ne les utilise pas. Si je suis honnête, un home cinéma devrait fonctionner dans l’obscurité totale, donc je investirais dans des traitements de fenêtre occultants. Je n’ai rien contre les stores cellulaires que j’ai actuellement – je remplacerais simplement le filtre blanc doux par une finition opaque et sombre pour que aucun lampadaire n’interfère avec mon expérience visuelle.

Les petits plus

Enfin, une liste de petits plus. Tout d’abord, une plaisanterie amusante mais prétentieuse serait de posséder un lecteur Panasonic multiformat capable de lire des cassettes VHS, CD, DVD et Blu-ray. (Je ne possède absolument pas de Blu-rays ni de cassettes VHS.) Je placerais ce lecteur hypothétique et ma collection de films hypothétique à l’intérieur d’une console bien conçue. Cette console cacherait également tous les cordons disgracieux et mon ordinateur portable lorsque je regarde un film en streaming via une connexion HDMI. Enfin, j’ai toujours pensé que de grandes tables gigognes seraient trop extravagantes pour mon appartement de taille modeste – c’est pourquoi je n’hésiterais pas à acheter cet ensemble coûteux pour tous les en-cas et boissons que je servirais.

Maintenant, si quelqu’un a un login pour Max et la Collection Criterion pour moi, n’hésitez pas à me contacter. Vous êtes les bienvenus pour me rejoindre pour une soirée cinéma à tout moment.