Mon Échec de Bricolage en 2024 : La Clôture Pour Protéger Mon Jardin des Animaux

Avant de déménager à Los Angeles, j’ai vécu à New York, où j’étais un jardinier enthousiaste. J’avais des tomates, des herbes et des poivrons dans des contenants sur mon espace extérieur au quatrième étage que mon propriétaire annonçait comme un « balcon », mais qui était en réalité un escalier de secours sans échelle. Mon nouveau chez-moi à L.A. possède quatre grands parterres surélevés avec un système d’irrigation goutte à goutte, en plus d’être ensoleillé tout le temps. Cependant, j’ai eu des problèmes majeurs chaque année. Tout a commencé avec le sol, qui est souvent contaminé, rocailleux, sableux ou argileux dans la plupart de la ville. Puis est venu le problème du soleil, plus direct et brûlant qu’à l’Est, pouvant réduire les plantes en chips si elles ne sont pas surveillées.

Cette année, mes voisins, Walter, Kippi, Harold et leurs amis, ont été mon problème. Je les apprécie beaucoup et aimerais être ami avec eux, mais ils rendent le jardinage très difficile. Ils sont destructeurs, un peu impolis et difficiles à raisonner, principalement à cause de la barrière de la langue. Walter est un raton laveur très imposant qui aime croquer dans les figues de mon arbre pour ensuite les laisser tomber sur le sol, créant une sorte de ciment sucré impossible à enlever. Kippi est un opossum, Harold représente tous les écureuils et autres rongeurs du coin. Je n’ai pas encore nommé les mouffettes, mais elles sont adorables ! Je ne parle pas leur langage, mais je leur dis bonjour quand je les vois.

La Construction de la Clôture

J’ai investi beaucoup de travail dans mon jardin cette année, faisant de multiples voyages à la décharge de compost de Griffith Park pour obtenir du compost et du paillis, stabilisant les parois des parterres surélevés, installant un immense filet d’ombrage pour protéger du soleil intense du désert. J’ai semé mes graines tôt au printemps, les chouchoutant avec soin à l’intérieur. Le jardin était parfait pendant environ deux semaines. Cependant, j’ai vite remarqué que mes courgettes avaient été arrachées de la vigne avec un seul coup de dent, mes tomates avaient toutes été mangées avant d’être récoltées, et mes concombres n’ont pas tenu le coup.

Le Désespoir Face à l’Échec

Ayant à cœur le bien-être de mes voisins animaux, j’ai cherché à trouver une solution bienveillante mais efficace. J’ai entrepris la construction d’une clôture massive faite de dizaines de mètres de fines mailles pour empêcher tout accident, entourant tout le jardin. C’était difficile et dangereux à installer, car mon jardin longe une pente abrupte de cinq pieds sur laquelle je devais travailler. Malheureusement, malgré mes efforts, tous mes plants ont été dévorés et piétinés à nouveau deux jours plus tard.

La Conclusion : Un Jardin pour les Animaux

Après avoir installé des caméras pour surveiller le jardin, j’ai réalisé que Kippi l’opossum s’y faufilait aisément, piétinant mes herbes et cassant mes plants de poivrons. Bien que déçu, j’ai admis ma défaite face à cette petite créature rusée. Maintenant, mon jardin est un cadeau pour mes amis animaux. Qu’ils profitent de mes concombres citrons, de mes tomates japonaises et même de mes plants de poivrons cassés. Je prendrai ce qui restera, et j’espère que Walter, Kippi et Harold diront à leurs amis que je suis un hôte généreux envers tous ceux qui partagent mon espace.

Publié le 30 décembre 2024