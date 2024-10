Lorsque nous avons trouvé cette propriété pour la première fois, nous nous sommes réjouis à l’idée qu’il y avait tant de dépendances dans lesquelles je pouvais expérimenter en matière de design. Mais à mesure que la rénovation de notre maison se poursuivait, je me suis épuisée – la fatigue de la décision, les regrets, la pression financière et les entrepreneurs sans fin sur place m’ont laissée sans envie de m’occuper des autres bâtiments. Ces bâtiments délabrés étaient la raison pour laquelle nous voulions cette propriété en premier lieu, mais parfois tout ce que je voyais était le stress et la responsabilité. Puis cette année, alors que je faisais la maison de mon frère, en concevant les chambres de ses enfants, en dépensant son argent (LOL) et en décorant selon leurs envies/besoins/famille, j’étais tellement excitée à l’idée de pouvoir à nouveau utiliser une partie de mon énergie créative pour moi-même et mes enfants. C’était une totale juxtaposition – le projet de la maison au bord de la rivière est haut de gamme, fortement partenarisé, plus neutre et franchement pas le mien. Mais cette grange ? C’était une pièce où je pouvais devenir folle et faire ce que je voulais. C’est devenu ce que j’avais toujours prévu pour les dépendances non habitables – un espace pour expérimenter de manière créative et se laisser aller un peu. Pour m’amuser. Un laboratoire de design. Nous l’avons fait assez rapidement, avec le strict minimum, et pas nécessairement économique, mais les idées seront, espérons-le, compréhensibles et pourront susciter une certaine inspiration pour vous.

La Grange – AVANT

Pour rappel, cette pièce avait des murs en bois, pas d’isolation, de l’électricité qui ne fonctionnait pas et des planchers en bois. C’était assez sale, il y avait des graffitis à l’extérieur et c’était plein d’araignées. Mais l’été dernier, nous y avons installé une table et des fournitures d’art que vous pouvez voir ci-dessus et nous l’avons nettoyée pour que les enfants puissent y passer du temps avec leurs amis (ce qu’ils ont fait).

Mais c’était sombre, dégoûtant et froid. Ainsi, en mai, nous avons engagé JP (Sierra Custom Construction) pour le prendre au niveau supérieur. Nous ferions le strict minimum (pas d’eau ni de chauffage). Nous avons ajouté de l’électricité de base (prises et deux suspensions), un petit radiateur cadet, une fenêtre plus grande, de l’isolation et habillé les murs en pin. Il était prêt mi-juin lorsque les enfants étaient en vacances et ils y ont passé des heures cet été avant qu’il ne soit entièrement terminé. Mais maintenant, c’est le cas, et il est temps de vous le montrer. Si c’est la première fois que vous êtes ici, vous pouvez vous mettre à jour sur le processus :

• Le plan pour la grange d’art

• Comment nous avons teinté un motif en losange sur le sol

• Comment nous avons rembourré des courtepointes vintage pour les coussins et les tabourets

La Table d’Art/Banquette

Bancs | Coussins (sur mesure) | Table | Tabourets (sur mesure) | Vase | Lampadaire

Je l’ai disposée de manière à être aussi ouverte que possible et à créer deux zones différentes (art/bricolage et espace détente). Je voulais qu’au moins 6 enfants puissent s’asseoir autour d’une table pour travailler sur des projets, donc la seule façon réelle de maximiser l’espace était de la pousser à l’extrémité de la pièce comme nous l’avons fait. J’ai trouvé deux ensembles de ces bancs en L sur Wayfair et bien qu’ils aient coûté cher, ils s’adaptaient presque parfaitement. J’ai adoré qu’ils aient du rangement et qu’ils soient en pin pour qu’ils se fondent et s’harmonisent avec les murs.

Nous avons retapissé tous les tabourets, les sièges de banc et les coussins arrière avec des courtepointes vintage que je collectionne depuis des années (lisez l’article à ce sujet ici). La table tulipe était vraiment la seule en existence qui convenait – nous avions besoin d’un piétement pour ne pas avoir à jongler avec un tas de pieds. Nous avions besoin d’une table ovale pour mieux naviguer autour du meuble intégré et il y en avait tellement qui étaient plus petites ou trop grandes, mais celle-ci (de AllModern) était EXACTEMENT ce que je voulais. J’adore aussi la juxtaposition du pin rustique avec une table tulipe blanche de style Saarinen des années 50. C’est parfait.

Applique

Les luminaires étaient tous les deux du côté cher – mais parfaits pour l’espace. Les suspensions vintage en métal blanc ont été achetées chez Aurora Mills et la grande applique rouge en arc chez un fabricant de luminaires en Finlande (que j’ai trouvé via 1stDibs). Nous avons intentionnellement placé les suspensions pour qu’elles soient centrées dans la pièce, de gauche à droite et en longueur. J’ai pensé que pour la pérennité de la pièce, cela aurait le plus de sens (au lieu de centrer une au bout de la table au cas où toute la fonction de la pièce changerait). Mais je voulais un luminaire cool au-dessus de la table pour attirer votre regard là-bas (et fournir de la lumière) donc j’ai passé des HEURES sur internet à chercher une applique en arc comme celle-ci qui pourrait atterrir au centre de la table. C’était la seule 🙂 Elle est assez parfaite (et chère… et est arrivée avec le câblage hollandais d’origine, malgré mes rappels que je suis en Amérique, donc… je vais probablement y mettre une ampoule rechargeable – oui, une énorme claque emoji sur ce point).

Les bancs ont beaucoup de rangement (et sont PLEINS de tissu, de papier, d’argile autodurcissante – tous les trucs préférés de nos enfants). Ensuite, j’ai acheté et assemblé ce tiroir de rangement en pin roulant.

Chariot à tiroirs en bois | Étagère en pin (similaire) | Pots en verre | Plateau en bois

Au-dessus, j’ai vissé au mur une étagère en pin avec des pots de pompons et de bâtonnets de glace, etc.

Les enfants peuvent faire n’importe quel projet artistique ici sauf de la slime (je DÉTESTE le slime) et s’il y a de jeunes enfants (frères et sœurs de leurs amis), ils ne peuvent pas peindre. Comme nos enfants ont 9 et 11 ans, je me sens bien de les laisser faire de l’aquarelle et de la peinture acrylique ici si nous couvrons la table (ou si c’est juste Elliot, Charlie et moi, nous veillons simplement à nettoyer immédiatement). Dans un monde parfait, je les laisserais faire ce qu’ils veulent pendant des heures et je ne vérifierais pas, mais j’ai conçu cette pièce pour être si belle que je ne veux pas qu’elle soit saccagée avec de la peinture. En outre, nous nous attaquerons au garage l’année prochaine qui aura un plus grand “atelier” pour tout le matériel très salissant. Donc c’est pour la couture, le bricolage, l’argile autodurcissante, le dessin, l’aquarelle, le découpage, le pistolet à colle, la fabrication de breloques ou de bijoux.

L’un des meilleurs et des plus étranges avantages est que nos animaux de compagnie alpaga et cochon viennent nous rendre visite tout le temps. Bert (ci-dessus) regardera Birdie et moi travailler sur des projets et nous ouvrons la fenêtre et leur parlons (et prenons une bouffée de la prairie, lol). C’est HILARANT et terrifiant si vous n’êtes pas prêt pour ça.

Le Mur d’Art

J’avais initialement l’intention de garder cette pièce très simple SAUF le sol et les courtepointes. Ceux-ci allaient être mes grands moments, mais j’ai tellement d’œuvres d’art incroyables que mes enfants ont faites ou que j’ai collectionnées au fil du temps et qui semblaient tellement appropriées pour être ici. Ainsi, j’ai fini par transformer un grand cadre en tableau en liège, et puis j’ai continué. Avoir des murs en pin est le MEILLEUR parce que je n’avais aucune culpabilité à les clouer.

“Travaillez Dur & Soyez Gentil Avec les Gens” Affiche | “Commencez Par Oui” Affiche (non disponible) | Pinceau de Peinture Géant

J’ai eu l’affiche “Travaillez Dur & Soyez Gentil Avec les Gens” depuis toujours (et c’est pratiquement notre devise familiale), et l’affiche “Commencez Par Oui” que j’adore. Mais la nouvelle affiche GIVE est une affiche ancienne de la Croix-Rouge datant de la Seconde Guerre mondiale. Je l’ai trouvée à Oregon City dans une brocante et j’y ai pensé pendant des mois avant de retourner l’acheter (elle coûtait 100 $ donc ce n’était pas bon marché). Je l’adore car elle me rappelle aux enfants et à moi-même de, en fait, DONNER. C’est un sentiment si simple et si puissant – donner. Physiquement, financièrement et à travers un soutien émotionnel. Je l’adore. Le grand pinceau de peinture a été réalisé par l’artiste local Purl (qui a également réalisé notre table basse et notre énorme crayon).

Le tableau d’affichage est rempli d’œuvres d’art que les enfants ont réalisées (ils ont suivi des cours d’aquarelle après l’école depuis deux ans maintenant). Elliot a peint le portrait d’Oscar et Buttercup quand elle avait 5 ans (sous la direction de notre nourrice/incroyable artiste pendant Covid – un cri à Eel Costello). C’est l’une de mes choses préférées de tous les temps. Les cyanotypes sur la droite ont également été réalisés avec Eel – elle a fait d’incroyables œuvres d’art avec eux pendant le confinement et je suis tellement reconnaissante d’avoir ces pièces.

Le long du haut du tableau d’affichage se trouvent toutes les créatures en argile autodurcissante que mes enfants et leurs amis ont réalisées cet été (Hey Clay, c’est notre préféré absolu – c’est plus cher mais ce n’est pas collant et tout simplement le meilleur).

Lampadaire | Sectionnel | Couverture | Coussin de Soutien | Oreiller Blanc | Oreiller Rayé | Table Basse (non disponible)

De l’autre côté de la pièce, j’ai cherché et cherché jusqu’à ce que je trouve le parfait petit canapé en sectionnel pour le temps de détente (de AllModern). Il est livré avec un repose-pieds que je savais que nous ne pourrions pas caser (il est donc actuellement en stockage) mais l’échelle, la taille, le tissu en velours côtelé, l’ambiance (simple, années 70) et le confort sont PARFAITS. Il est épuré mais tellement confortable. Charlie et ses amis se regroupent tous dessus et écoutent Imagine Dragons et parlent de comment ils aimeraient jouer à Fortnight, LOL. JE pourrais même un jour mettre un projecteur ici pour des soirées cinéma, mais pour l’instant c’est un excellent endroit pour traîner, discuter et écouter de la musique (et aucun écran n’est autorisé ici). J’ai acheté cette table IKEA vintage sur FBMP il y a quelques années pour 10 $ et elle est parfaite car je n’y tiens pas vraiment, mais elle offre un endroit pour les collations et les travaux manuels en débordement (et fonctionne parfaitement dans le design).

J’ai accroché ce tableau vintage dans le coin mais je pense qu’il est un peu grand (et je veux vraiment le reframer et l’accrocher dans mon escalier à l’intérieur). Mais les couleurs fonctionnent si bien ici.

Elliot avait un rendez-vous de jeu le jour où nous tournions donc j’ai demandé aux mamans si elles se souciaient de leur présence pendant la séance photo et elles ne le faisaient pas. Les filles étaient RAVIS de fabriquer des porte-clés de charme. Pour être honnête, elles passent plus de temps ici que dans la maison, ce qui est ce que je voulais – qu’elles aient de l’indépendance, une liberté totale et aucune supervision parentale mais dans un environnement vraiment sûr et créatif (et hors de portée de voix pour moi).

Et pour l’instant, elles ne se soucient même pas que je sois avec elles (pour être honnête, les filles de 9 ans sont géniales – si bavardes, si amusantes, à la veille de l’adolescence mais encore si innocentes).

Eh bien, j’espère que vous avez apprécié cette transformation. Moi, je l’ai vraiment, vraiment adorée. J’avais besoin d’une excuse pour m’amuser avec une liberté créative illimitée. Je me sens extrêmement reconnaissante et chanceuse de pouvoir le faire pour mon travail et encore plus chanceuse d’avoir cet espace supplémentaire pour que nos enfants et moi puissions être inspirés.

Je suis très satisfaite là-haut, vraiment. Probablement parce que je le suis. Cette pièce m’a rappelé à quel point j’aime utiliser des doses massives de vintage et de couleurs, d’une manière qui me correspond totalement (scandinave + milieu du siècle + ferme décontractée). Chaque projet m’apprend une leçon – certaines sont vraiment douloureuses. Mais la leçon dans celui-ci était de m’amuser davantage. Utiliser plus de couleurs. Prendre plus de risques. C’est plus facile à faire dans une pièce que vous n’utilisez pas toute la journée (comme une cuisine). Certains risques peuvent dater les espaces, ou certains risques ne fonctionnent pas et finissent par être un regret. Il est difficile de savoir ce qui fonctionnera (cela devient plus précis avec l’expérience). Cependant, je n’ai jamais ressenti de nervosité pour ce projet. Zéro stress. AUCUN. J’adore le bois. J’adore les sols en damier blanc avec des bordures. J’adore les courtepointes vintage et les lignes du milieu du siècle. Je souhaite pouvoir approcher et exécuter tous les projets avec ce niveau de confiance et avec aussi peu de peur. Je souhaite pouvoir me sentir aussi heureuse ensuite 🙂 Maintenant… j’ai HÂTE de vous montrer la fresque à l’extérieur (je suis en train d’écrire ce post en ce moment !). Je pourrais même emménager 🙂