Moments de lumière figés dans le lucite par Draga & Aurel à Design Miami

Le studio de design Draga & Aurel ne cesse d’étonner en capturant l’essence de la lumière à travers des meubles. Le duo dynamique composé de Draga Obradovic et Aurel K. Basedow a dévoilé une nouvelle collection envoûtante à Design Miami en collaboration avec Todd Merrill Studio, prouvant une fois de plus que le Lucite et les reflets de lumière sont leur muse ultime. Les suspensions Ribbon Pendant Lamps, la table à manger Flare, et le cabinet Flare sont les nouveaux ajouts à la collection, poursuivant l’exploration signature du studio de la lumière, de la couleur et de la transparence. À chaque création, Draga & Aurel brouillent la frontière entre l’art et le mobilier, créant des pièces qui incitent les observateurs à s’arrêter et à s’émerveiller comme s’ils étaient devant une œuvre d’art rare.

Les suspensions Ribbon Pendant Lamps :

Les Ribbon Pendant Lamps présentent un ruban courbé de résine acrylique qui se draper élégamment sur une capsule éclairée par LED. Des inserts opalins et des couleurs néon vibrantes, rappelant les faisceaux laser, sont suspendus dans le Lucite, capturant éternellement les reflets de lumière fugaces que nous pourrions rencontrer par hasard dans la vie de tous les jours. Grâce à la qualité transparente du matériau, les lampes Ribbon se présentent comme deux surfaces parallèles superposées, offrant une expérience qui varie en fonction de votre perspective. L’interaction de la couleur, de la lumière et du matériau va au-delà de la simple fonction utilitaire d’éclairer un espace – c’est un effet qui se rapproche de l’observation d’une œuvre d’art dans une galerie.

La table à manger Flare :

Pour étendre leur série Flare, Draga & Aurel ont repoussé les limites en concevant la table à manger Flare. Comme ses prédécesseurs, le design utilise des feuilles superposées de Lucite coloré pour créer un jeu dynamique de lumière et de réfraction. Inspirée par la maîtrise de la couleur de l’artiste Jiyong Lee et les sculptures acryliques de Vasa Mihich, le studio fige des éclats de couleur brillante dans la transparence du Lucite, renforcée par les angles géométriques de la table. Le résultat est une pièce saisissante qui transcende son but initial pour devenir une expérience enchanteresse et artistique.

Pour compléter la collection Flare, le cabinet Flare est une solution de rangement élevée au rang d’art. Son cadre métallique arrondi offre un contraste magnifique avec les portes en Lucite transparentes, assemblées à partir de feuilles de formes et d’épaisseurs variées. Les surfaces réfléchissantes amplifient l’expérience de la lumière courbée, créant un effet hypnotique lorsque vous interagissez avec elle. Les pieds transparents et incolores en Lucite soulèvent le buffet du sol, lui donnant une sensation de légèreté malgré sa taille imposante.

La dernière collection de Draga & Aurel démontre une fois de plus leur capacité à immortaliser des moments éphémères de lumière et de couleur à travers des meubles. En mêlant design réfléchi, inspiration artistique et savoir-faire expert – avec l’aide de leur équipe de maîtres artisans du lac de Côme – le studio nous invite à voir la lumière non pas comme quelque chose de statique mais comme un phénomène en perpétuel changement, réfracté, réfléchi et figé dans le temps.

Pour en savoir plus sur les dernières collections de Draga & Aurel, visitez draga-aurel.com ou toddmerrillstudio.com.

Photographie de Federica Lissoni.

