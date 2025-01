La modernisation médiévale: La chaise LOKI de Nick Beens

La chaise LOKI du designer australien Nick Beens tire sa simplicité des traditions hanséatiques néerlandaises, un riche réseau de commerce et de culture qui s’est étendu de quelques villes allemandes à la fin du XIIe siècle à près de 200 établissements aux XIIIe-XVe siècles. Nous pouvons clairement voir ces racines médiévales dans la construction et le soin apporté à ces tabourets, tout en conservant un niveau de modernité habilement insufflé dans les détails de la pièce. La chaise LOKI ne cache rien, affichant ouvertement la jonction et la configuration avec fierté – elle est sûre de rester un pilier du design de sièges pendant au moins quelques siècles de plus.

Les origines hanseatic

Hansa, signifiant groupe ou tribu en ancien allemand, fait référence aux puissantes guildes qui ont prospéré à cette époque, sollicitant des sièges au conseil et d’autres postes gouvernementaux et exigeant une représentation. Il s’agit loin d’être la première instance de guildes fixant des normes de qualité artisanale, mais les normes hanséatiques étaient élevées. Un fort soutien public aux guildes a aidé les travailleurs à obtenir un salaire décent et a établi des normes de travail pour l’époque. En retour, les marchands donneraient la priorité aux guildes et aux villes hanséatiques par rapport à celles qui n’avaient pas adhéré à la Ligue, levant ainsi les restrictions commerciales.

Une conception fonctionnelle

Empilable à la perfection, le tabouret mesure 40 cm de haut. Un peu plus bas qu’une chaise traditionnelle et un peu plus haut qu’un tabouret bas, cette pièce est très fonctionnelle – parfaite pour une assise rapide, une table improvisée ou un lieu de rencontre.

Un détail préféré, la barre traversant le milieu du tabouret se termine par une forme en plus, juste au-dessus de la forme trapézoïdale des pieds. La chaise LOKI est fabriquée en frêne massif, ce qui en fait un compagnon solide pour toute maison, bureau ou chambre.

Nick Beens est un designer de produits basé en Australie, axé sur le langage ludique entre le matériau et l’utilisation. En se concentrant sur la forme brute et minimaliste, il travaille dans plusieurs médiums pour exprimer ses idées, en tenant compte de l’impact environnemental de ces pièces en édition limitée.

Pour en savoir plus sur la chaise LOKI, veuillez visiter le site web de Nick Beens à nickbeens.com. Photographie par Josha Rijnen Potgiesser et Simone Smelt.

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets pour s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.