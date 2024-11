Dans un monde dominé par la production de masse, Beautiful City de Sofía Alvarado du Studio Fi se dresse comme un hommage à l’art perdu du travail artisanal. Cette collection de 17 pièces méticuleusement fabriquées à la main est une lettre d’amour aux détails architecturaux et une ode aux artisans d’antan qui ont apporté du caractère et de l’âme à notre environnement construit. La vision d’Alvarado canalise la beauté du travail artisanal en quelque chose de tangible, mettant en avant le processus plutôt que l’utilité. Chaque pièce capture l’essence de l’histoire architecturale, réinterprétée à travers un prisme moderne pour créer quelque chose de tout à fait nouveau et inattendu. La collection est autant une exploration architecturale qu’un chef-d’œuvre de design.

Comme une ville miniature imaginaire, ces créations uniques s’inspirent des éléments architecturaux qui ont été lissés à l’époque moderne. La collection est un mélange éclectique d’époques et de formes, mêlant la géométrie moderne avec les vestiges symboliques des styles architecturaux historiques. Avec chaque décennie qui passe, la subtilité et la complexité de ces détails ont lentement disparu, mais cette collection les remet en lumière.

Fabriquées à la main à partir de métal et de bois, chaque pièce est façonnée avec soin en utilisant des motifs artisanaux, des moules personnalisés, et même des outils faits maison qui permettent d’obtenir les détails complexes qui les définissent. Ce processus sur mesure embrasse le design lent, où la qualité prime sur la quantité. Parce que l’identité du sentiment est connue et prouvée pour être liée à la couleur, chaque édition est également caractérisée par des tons spécifiques.

Dans Beautiful City, Alvarado et Studio Fi nous invitent à faire une pause, à regarder de près et à apprécier la beauté des détails architecturaux que nous ignorons souvent. Ces pièces nous poussent à repenser ce que nous considérons comme du luxe, nous rappelant que la vraie valeur réside aussi dans l’art, pas seulement dans la fonction. C’est un rappel que l’art déclinant du travail artisanal peut être ravivé, une pièce fabriquée à la main à la fois.

Pour en savoir plus sur Beautiful City de Sofía Alvarado du Studio Fi, visitez sofialvarado.com.

Photos par Alfredo J. Martiz J.

En tant qu’éditrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.