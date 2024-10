Bonjour à tous! Nous tenions à vous dire que, même si nous avons été un peu absentes, Caitlin et moi n’avons pas oublié nos chambres. Nous savons que nous n’avons pas avancé autant que nous l’aurions souhaité. Désolées pour cela! Cependant, des progrès ont été réalisés (et j’ai une annonce très excitante à faire!) Alors aujourd’hui, nous voulions vous donner une petite mise à jour sur nos avancées et demander votre opinion sur quelques points sur lesquels nous sommes un peu bloquées. Le design doit toujours être collaboratif! Alors, sans plus tarder, Caitlin prend la parole…

Avant de commencer – tout le monde, s’il vous plaît, souhaitez un joyeux anniversaire à Jess! Je ne pouvais pas rêver d’une meilleure collègue de travail, amie, confidente ou source d’inspiration. J’ai été nerveuse la première fois que j’ai rencontré Jess – elle était tellement cool que j’étais intimidée! – et j’ai été agréablement surprise de découvrir la personne la plus gentille que j’aie jamais rencontrée. JOYEUX ANNIVERSAIRE, BUNGO!

Je sais. JE SAIS! Je sais ce que vous pensez. “Caitlin, vous travaillez sur cet espace depuis plus d’un an. Qu’est-ce qui coince?” C’est une question légitime, donc j’aimerais soumettre ma propre interrogation : suis-je, euh, idiote? Parce que les gens – je n’arrive pas à aller plus vite. Comment gérez-vous votre budget décoration avec vos dépenses plus nécessaires? Est-ce que je rate quelque chose? (Sérieusement, je demande.)

Peut-être pouvez-vous vous identifier – il semble juste difficile de prioriser ma propre maison quand il y a des cadeaux d’anniversaire à acheter, des enterrements de vie de jeune fille et des mariages auxquels assister, des déménagements à payer, des prêts de voiture, des factures médicales… ça s’accumule si vite! Encore et encore, cet espace (fonctionnel, habitable, à moitié fini) est repoussé au second plan. Je suis frappée par la malédiction de la pièce “assez bien pour le moment” – est-ce que quelqu’un d’autre est touché? S’IL VOUS PLAÎT, AIDEZ-MOI.

J’ai quand même fait quelques investissements…

Mais tout n’est pas sombre! Au cours des derniers mois, j’ai pu mettre de côté une somme apparemment dérisoire – juste un peu plus de 1 000 $ – que j’ai dépensée pour quelques améliorations essentielles. Mon plus gros achat a été cette commode vintage en teck danois et acajou. Elle est parfaitement dimensionnée pour l’espace (4 pieds de large et près de 4 pieds de haut!) avec une combinaison ultra-fonctionnelle de commodes et d’étagères. J’ai payé un total de 750 $ pour celle-ci – y compris la livraison depuis la région de Palm Desert, à plus de deux heures de route! – donc ce n’était pas bon marché, mais ça en valait la peine.

C’est une pièce à conserver pour toujours, les amis! J’adore les proportions classiques, la finition bois chaude mais pas trop orangée, et le simple détail rehaussé de la poignée du tiroir. Laissez-moi vous vendre un peu la vision : imaginez de l’art encadré sur le mur, une lampe vintage avec un abat-jour coloré, et un miroir en pied accroché du côté gauche de la commode. Ce miroir à 98 $ est mon favori actuel, mais je pense à peindre le cadre d’une manière ou d’une autre. Des idées?

En regardant dans la chambre, vous pourriez remarquer deux nouvelles additions : des appliques de style Stilnovo! Le coût ? 127,45 $ pour la paire, et 84,73 $ pour le TaskRabbit qui les a fixées au mur en plâtre. La livraison a pris une éternité et nous avons dû assembler chaque applique manuellement, mais je suis extrêmement satisfaite du produit fini. Je dois encore masquer un peu les cordons (en utilisant ce tutoriel de Sara, qu’elle soit bénie), mais j’attends de choisir une couleur de peinture. À ce sujet : aidez-moi! La palette de couleurs cognac/cobalt/olive/or est BEAUCOUP plus flexible que je ne l’avais prévu – elle va bien avec toutes les couleurs de peinture que j’ai ajoutées à ma simulation! Quand toutes vos options sont bonnes, comment décidez-vous? (Je suis ouverte aux suggestions. Je les implore, même!)

J’ai craqué et acheté un Kindle la semaine dernière pour libérer de l’espace – ça en valait tellement la peine

Il ne serait pas un article de mise à jour sans une admission de regret : je ne pense pas avoir fait le bon choix de table de chevet. J’ai pris ces tables d’appoint de style Serena & Lily chez TJ Maxx, et elles s’intègrent parfaitement de nombreuses manières… mais maintenant, après l’ajout de la commode en bois, elles semblent un peu déplacées. Trop côtières? Trop glam? Trop compliquées? Ces tables de chevet cochent techniquement toutes mes cases – la bonne taille, la bonne forme, la bonne fonctionnalité – mais quelque chose cloche. Est-ce que je me prends trop la tête, ou êtes-vous d’accord?

Le tableau, de Panca, a été acheté avec mon premier chèque de paie chez EHD!

Mon dieu – la chambre devient de plus en plus chaotique au fur et à mesure! NE ME JUGEZ PAS, S’IL VOUS PLAÎT. Voici ma commode, joliment ornée du téléviseur de 12 ans de mon premier appartement à Los Angeles. J’adore avoir deux téléviseurs dans la maison – Dennis peut jouer à EAFC avec ses amis dans le salon pendant que je regarde Investigation Discovery dans la chambre – mais cet emplacement est HORRIBLE. La vue de Den sur le téléviseur est souvent bloquée; je suis pratiquement parallèle à l’écran, ce qui est étonnamment peu propice à une visualisation productive; et, surtout, je PERDS TELLEMENT D’ESPACE DE DÉCORATION DE QUALITÉ. La surface plate qui abrite notre énorme boîtier noir accueillera bientôt 9 pieds carrés d’art, de bibelots et d’objets éphémères. Vous verrez!!!

J’ai hâte de voir ces objets sortir de cette zone!

Ce qui nous amène à notre dernier mur : un grand, vide et ennuyeux endroit pour ranger les chaussures. J’imagine une Frame TV cachée ici, mélangée à une sorte de galerie d’art. (Une télévision que nous pouvons regarder tous les deux en étant allongés dans le lit la nuit, sans positionnement étrange nécessaire! Pouvez-vous imaginer?) Idéalement, j’aimerais déplacer le rangement des chaussures hors de la chambre – nous avons beaucoup d’espace dans le couloir, et je pense que je pourrais trouver un moyen de les cacher avec une sorte de table à jupe – mais je suis très ouverte aux suggestions.

Je sais que tout cela ne semble pas beaucoup, mais pour moi, c’est vraiment beaucoup de progrès! J’ai encore quelques grosses dépenses à venir : un bon luminaire vintage (et un électricien pour l’installer – notre immeuble a encore le câblage d’origine, et je connais mon niveau de compétence), la Frame TV, l’encadrement de haute qualité pour quelques précieuses œuvres d’art, et peut-être des tables de chevet échangées… mais je peux (vraiment) voir la lumière au bout du tunnel! Je sais que je peux bricoler certains traitements de fenêtre; je sais que nous pouvons peindre; je sais qu’à un moment donné, il fera assez frais pour faire le lit avec plus qu’un drap. On y arrive! Mais bon, je prendrai tous les commentaires que je pourrai obtenir. Qu’en dites-vous???

Jess

D’accord, première chose… JE NE DORS PLUS PAR TERRE!! Laissez-moi vous dire que je me sens. Différente. Plus ensemble. Plus distinguée. Peut-être moins embarrassée de laisser mes amis voir ma chambre. Cela a été incroyable. La première nuit a été folle. C’était comme si je dormais sur une tour surplombant tout mon domaine. Après cela, j’ai failli installer un bureau dans mon lit mais je savais que je n’aurais aucune chance de productivité réelle. Mais franchement, entre mon nouveau lit personnalisé Buildlane (dire ça est toujours un rêve devenu réalité) et mon matelas Tuft & Needle, vous ne pouvez pas me dire que quand je suis dans cette chambre je ne suis pas une vraie princesse. Voici un aperçu. AHHH!!

MAIS ATTENDEZ. S’il vous plaît, sachez que littéralement 95 % de la literie et du tapis vont changer! En ce moment, cette chambre est cent nuances de beige mais PAS de manière que je trouve bonne et pour moi cela semble terne. Donc détournez les yeux de ces choses et concentrez-vous sur ce magnifique lit et cet incroyable banc 🙂

Vous pouvez le supporter !? J’ai un lit et c’est un lit que je sais que j’aimerai pour toujours. Je l’ai dit dans mon dernier article sur le processus de design, mais l’objectif n’était pas seulement de concevoir exactement ce que je voulais pour cette chambre, mais aussi de m’assurer que ce lit soit polyvalent en termes de style pour l’avenir. J’ai choisi des tissus et des couleurs que j’ai aimés toute ma vie donc peu importe la pièce et le style que j’associe à ce lit, cela fonctionnera. Je vais aussi le repasser un peu plus avant le shooting, je vous le promets. Mais j’aime bien le look vécu.

C’est une bien meilleure représentation de ce à quoi les couleurs ressemblent en personne. Chaleureux mais raffiné (c’est du moins ce que je me dis que c’est la vibe). Pour rappel, j’ai eu ces tissus incroyables de chez Kravet. Le velours est Clarke & Clarke en “Honey” et le lin est Kravet Basics x Thom Filicia en Sweeting – Ivory. Je suis également extrêmement satisfaite de la construction de Buildlane ! C’est exactement ce que j’avais imaginé. Si vous êtes un designer qui a besoin de meubles sur mesure, je ne peux pas recommander ces deux entreprises plus.

Oh, et ce petit autocollant mural dans la première photo de la chambre est la couleur de peinture que j’ai choisie ! White Flour de chez Sherwin-Williams.

Si vous pouvez le croire, tous ces échantillons d’autocollants sont blancs. Comme blanc, blanc ! Mais comme vous pouvez le voir, dans ma chambre certains virent au bleu, au violet, voire même au jaune. Fou, non ? J’ai même commandé celui que Sara a utilisé dans son salon et sa salle à manger et c’est celui du milieu en haut. Il est si bleu dans ma chambre mais parfait et joyeux dans la sienne. Avant d’avoir commandé les échantillons, j’étais sûre que ce serait celui-là avant de le mettre sur mon mur. C’est pourquoi les tests sont si importants dans l’espace que vous peignez. Les recommandations sont super mais il est impossible de prendre une décision finale sans obtenir un échantillon dans la pièce réelle. NE LE FAITES PAS, OK ??

Je sais que peindre en un blanc différent semble un peu fou pour certains mais c’est exactement ce que j’ai fait dans mon dernier appartement et cela a fait toute la différence. Cela semblait tout neuf de la meilleure façon donc je suis impatiente de mettre cette couleur sur ces murs ! De plus, comme j’y vis depuis près de 4 ans, mon merveilleux propriétaire paie le peintre. Dieu merci puisque j’ai littéralement 11 portes dans ma chambre (portes-fenêtres et écrans pour le balcon) ainsi que tout ce lambris. Donc pourrais-je le faire moi-même ? Techniquement oui mais c’est un non pour moi dawg.

Maintenant, applaudissons le banc !

Je me pince encore pour croire que je, Jessica A. Bunge, ai une pièce de Katy Skelton chez moi. En raison de quelques problèmes de retard pour le tissu à motifs original de Kelly Wearster que j’avais choisi, j’ai décidé de partir sur du uni pour le tissu principal du banc. J’ai assorti la couleur au blanc cassé du tissu à carreaux verts Gaston Y Daniela, qui s’est avéré être ce Kravet Basics. C’est vraiment parfait et me donne beaucoup plus de liberté pour jouer avec les motifs sur la literie. De plus, si je suis totalement honnête, j’étais un peu “carré heureux” et très reconnaissante d’avoir été poussée à me retenir un peu 🙂 Regardez, votre fille adore une forme carrée et parfois j’ai besoin d’être sauvée de moi-même !

Encore une fois, S’IL VOUS PLAÎT ignorez la literie et le tapis que vous voyez. Ce n’est PAS ainsi qu’ils seront une fois terminés. Pouvez-vous dire que je suis extrêmement nerveuse que les gens pensent que je pense que cela a l’air bien ?? Cela ne met tout simplement pas en valeur le lit ou le banc !

Maintenant, j’ai deux questions sur un sujet différent. Je ne suis pas convaincue de ce que je devrais faire pour mes rideaux.

Question n°1 : J’adore la légèreté de mes simples panneaux de lin IKEA mais je rêve qu’ils soient d’un taupe chaud et doux. Devrais-je en acheter de nouveaux ou essayer de les teindre peut-être avec du thé ? Mon seul souci est que je les aime vraiment tels qu’ils sont et pourrais les garder pour l’avenir. Je pourrais alors simplement obtenir de nouveaux panneaux dans la couleur que je veux.

Oh, et voici une autre demande de pardon pour le désordre qui régnait dans ma chambre l’année dernière ! C’était la seule photo décente que j’avais pour montrer les rideaux. J’ai également réalisé que je vais devoir les faire raccourcir s’ils ne remontent pas la tringle ce qui est ennuyeux mais pas dramatique. Voyons la prochaine question…

Question n°2 : Je n’ai pas encore pris de décision sur l’endroit où je devrais suspendre ma tringle à rideaux. Comme vous pouvez le voir, elle est actuellement sur le moulage de la fenêtre. J’ai toujours eu l’intention de la monter au-dessus pour donner plus de hauteur à la pièce. Mais puisque c’est un immeuble de 110 ans, peut-être que ce n’est pas la meilleure idée ? Mais je prévois également de faire une bordure de carreaux sous la corniche alors couvrir la majorité de ce côté pourrait sembler étrange ? Des idées ??

Maintenant, j’ai tapé cette question puis j’ai fait ces graphiques et je suis plus indécise. Je préfère largement la tringle au-dessus du moulage (j’ai réalisé que c’était le cas dans mon salon lol) mais visualiser les carreaux et les avoir sous la tringle semble étrange. Je ne sais tout simplement pas. Je suppose que je vais d’abord carreler puis décider ?? Encore une fois, des idées ?

D’accord, voilà où nous en sommes et encore une fois, nous vous promettons que nous avançons aussi vite que possible ! Toute réflexion sur nos questions serait grandement appréciée 🙂 AU REVOIR xx