Il s’est écoulé un certain temps et pourtant des choses se passent en coulisses, je vous le promets. C’est la maison d’une de mes meilleures amies dans laquelle elle a emménagé l’année dernière (nous avons refait le sous-sol/salle familiale, le vestibule, la salle de bain d’invités et la chambre des préadolescents de leur ancienne maison avant leur déménagement). Elle habite à proximité et je savais que je pouvais l’aider, alors je me suis lancée, pensant que cela pourrait être rapide et amusant. Bien que cela ait été amusant, rien n’est plus rapide maintenant (le design prend du temps, vous tous), mais aujourd’hui je vais vous montrer où nous en sommes (et si tout se passe comme prévu, nous filmerons dans moins d’un mois). Il reste encore 25 à 30 % à faire, principalement tout ce que j’aime (c’est-à-dire le stylisme). Je vais vous expliquer tout cela maintenant.

Pour vous rappeler, voici à quoi cela ressemblait quand ils ont emménagé – de bons fondations, mais nécessitant un point de vue qui reflétait leur style. Ils avaient principalement des meubles de base qu’ils avaient depuis plus d’une décennie. Ils étaient prêts pour des pièces de meilleure qualité. À l’époque, j’avais quelques meubles de Rejuvenation qui restaient de ma maison et que je ne pouvais pas adapter dans ma maison, alors je leur ai proposé ce partenariat dans l’espoir que ce soit une situation gagnant-gagnant pour tous. Voici où nous en sommes :

Lustre | Canapé en cuir | Fauteuils pivotants

Nous avons remplacé l’éclairage, ce qui a été un ÉNORME changement dans la pièce. Le lustre dans la salle à manger a rendu la pièce tellement meilleure (et il est livré avec des abat-jours rouge foncé, aussi). Nous avons peint les meubles intégrés de cette couleur sombre, Mont Etna, et c’est absolument parfait (merci le ciel). C’était un peu un investissement – 3 000 $ pour la peinture, alors j’étais tellement soulagée de venir voir que c’était PARFAIT (nous avons obtenu plusieurs devis, certains allant jusqu’à 4 200 $ – INCROYABLE).

Face à la cheminée (qui est également leur salle de télévision), nous avons le joli canapé en cuir capitonné qui est si classique et cool. Au-dessus, je veux mettre un mur de galerie avec une applique articulée. Le tapis est parfait – si grand, confortable et indulgent (ils ont deux fils et des chiens, donc nous voulions un tapis plus occupé et nous l’avons commandé avant la sortie de notre première ligne de tapis).

Alors que la couleur de la peinture est parfaite, les volets sont toujours mon plus gros problème. Ils les aiment pour leur fonctionnalité, mais je ne pense pas qu’ils conviennent à la maison. Alors j’ai finalement commandé des volets prêts à poser que nous allons essayer de transformer en rideaux – soit des rideaux de café, soit un store romain DIY. Souhaitez-nous bonne chance !

Chaise | Ottoman

Nous avons essayé cette chaise et cet ottoman de Article que nous avions d’un autre projet et malheureusement cela ne fonctionne pas.

Cette chaise et cet ottoman sont si grands et confortables mais je pense qu’ils sont un peu bas et longs pour l’espace. De plus, maintenant que la cheminée est peinte en sombre, cela ne fonctionne pas. Ce n’était jamais destiné à ce projet, je l’avais simplement d’un autre projet et je ne l’utilisais pas, alors je l’ai apporté pour l’essayer. C’est une SUPER chaise, au fait.

Nous laissons la peinture sécher un peu pour nous assurer qu’elle ne sera pas enlevée avec les livres et les cadres, puis nous allons tout styliser. La salle à manger

Cette pièce est tout simplement magnifique – elle était plutôt ennuyeuse avant – juste des murs neutres et des meubles intégrés blancs. Nous l’avons tapisser avec ce motif William Morris Snakeshead et c’est tout simplement super.

Papier peint (Indigo/Cumin) | Poignées | Boutons | Tapis

Le papier peint avec la couleur de la peinture et les nouveaux accessoires. La table à manger est un héritage familial et les chaises sont un joli contraste (tant en forme, couleur et style). Je réfléchis à obtenir des coussins pour elles…

Nous avons beaucoup de stylisme à faire, mais c’est facile pour moi. Le tapis ici est tellement BEAU et ce lustre ne pourrait pas être plus parfait. Je veux obtenir de jolis accessoires (cadres photo, un miroir, des lampes, de meilleurs coussins, etc.) et ensuite résoudre cette situation de rideau au lieu des volets. Nous avons prévu de filmer dans un mois, alors nous arrivons vraiment très bientôt 🙂