Chandelier en Perles de Bois

J’ai ajouté quelques nouvelles pièces (et d’occasion!) à notre chambre tard cet été que je n’ai pas encore partagées, donc j’ai pensé faire une petite mise à jour de la chambre ici alors que nous entrons dans l’automne.

Avant de parler des ajouts, si vous l’avez manqué, l’une de mes trouvailles préférées il y a quelques mois est notre lit Ethan Allen Quincy d’occasion trouvé sur Facebook Marketplace. Même si c’était mon lit de rêve pour cette chambre, je ne m’attendais pas du tout à en trouver un (du moins pas de sitôt). Mais j’ai jeté un coup d’œil sur Marketplace “au cas où” et, à ma grande surprise, il était là! Le reste, comme on dit, c’est de l’histoire.

Ce lit semble être fait pour notre maison. J’adore le style. Les courbes fantaisistes me rappellent les vagues (si vous êtes nouveau ici, notre maison est sur une île et notre chambre a une vue sur la mer de Salish dans l’État de Washington). J’adore vraiment le bois massif et robuste, le poids du cadre ajoute une présence merveilleuse dans l’espace. Et bien sûr, j’adore la couleur bleu ciel qui garde l’ambiance douce et jolie.

Coussin Lombaire à Rayures // Couvre-lit // Taies d’Oreiller Rouge et Blanc

Une fois le lit installé, j’ai commencé à réfléchir aux chevets. Ceux blancs que nous avions ici étaient un peu trop larges et pas le style, la forme ou la couleur que j’imaginais. Il s’agit d’une chambre assez compacte et comme vous pouvez le voir sur le mur du lit, l’espace pour les chevets ou les lampes est très limité.

Mon mari et moi nous sommes promenés il y a quelques semaines et sommes entrés dans un magasin vintage qui fermait ses portes. J’ai décidé de jeter un œil dans le magasin “au cas où” il y aurait une table de la bonne hauteur et taille pour s’asseoir à côté du lit. Vous pouvez voir à quel point nous avons peu d’espace.

Encore une fois, je ne m’attendais pas à trouver quoi que ce soit, surtout parce que je cherchais une taille si spécifique, mais là, c’était! La bonne taille, la bonne forme et un joli bois chaud, en plus!

Plaid en Tricot Gaufré Blanc sur le Lit

Il n’y en avait qu’un, pas une paire assortie, mais je pense que c’est ce qui donne de l’âme et du caractère à une pièce. Quand tout n’est pas prévu, ou en ensembles ou paires assortis, cela raconte une histoire beaucoup plus intéressante.

Tant que je pouvais trouver une table de taille et d’échelle similaire pour l’autre côté, je savais qu’une “paire” dépareillée serait parfaite.

Nous avions déjà une paire de petites lampes blanches que je pouvais utiliser (je pourrais obtenir de nouvelles appliques murales à l’avenir, après avoir repeint ou ajouté du papier peint en jonc de mer) ainsi que deux assiettes vintage à accrocher au-dessus, donc nous avions déjà beaucoup de paires! Il était temps de changer la formule.

Le lendemain de notre trouvaille du premier chevet, nous sommes allés à un marché vintage local. La première chose que j’ai vue était CETTE TABLE alors je me suis dirigée droit vers elle. Elle est presque exactement de la même taille que notre autre table. Même si ce n’est pas le même bois que l’autre, c’est une finition un peu plus foncée, cela n’avait pas d’importance. Les finitions peuvent être changées mais j’aime mélanger les bois pour plus de caractère et de chaleur. Pour 20 $, c’était une affaire aussi!

De plus, je ne suis pas sûr si vous pouvez bien le voir sur la photo mais elle a un petit bord festonné! MIGNON! Quelques courbes autour de la pièce sur certains de nos meubles complètent vraiment le lit, donc je suis très contente de cette table. Elle s’adapte juste bien, ce qui était important.

Miroir // Boîtes en Osier à Couvercle et Panier à Couvercle sur l’Étagère // Boîtes en Bois Blanc à Couvercle sur l’Étagère

Une autre chose que je voulais chercher en entrant dans l’automne était un miroir en pied. Notre placard est si petit que nous n’avons pas assez d’espace pour se préparer dedans et nous n’avions pas de miroir en pied dans notre chambre ou salle de bains. Lorsque j’ai vu ce magnifique miroir chez Kathy Kuo, j’étais tellement excitée d’avoir la chance de le présenter sur Instagram lors d’une de leurs ventes!

La texture et le style sont un bel ajout à notre chambre côtière, en plus c’est un miroir sur pied donc il peut se pencher n’importe où (et vous pouvez l’attacher au mur pour la sécurité). Remarquez les courbes sur le miroir aussi! C’était écrit.

Miroir // Rideaux Vichy Bleu et Blanc (couleur chambray, plus d’options disponibles) // Tige en Acrylique et Laiton / Détails du Tapis

Les gens me demandent souvent d’où vient notre bibliothèque! C’est un meuble que nous avons depuis longtemps. Il était en fait dans le bureau à domicile de mon père il y a de nombreuses années! Nous l’avons peint en blanc pendant que nous vivions dans notre dernière maison. J’adore la forme et les détails dessus, et regardez ces courbes sur la base! J’aime les courbes subtiles sur plusieurs pièces. Ce meuble a atterri dans notre chambre lorsque nous avons déménagé car nous n’avions vraiment pas d’autre endroit pour le mettre, mais il a été pratique d’avoir un peu de rangement et un endroit pour les objets sur les étagères.

Quilt Patchwork à partir d’ici (celui-ci en particulier n’est plus vendu mais des taies d’oreiller sont disponibles et d’autres styles)

La chaise bleu canard est aussi un meuble que j’ai depuis de nombreuses années, mais j’ai récemment fait un post sur des chaises similaires si vous en cherchez une! Elle est tellement confortable et Lily L’ADORE donc je détesterais la déplacer de cette pièce. De plus, c’est confortable pour moi de m’asseoir dedans et parfois je travaille même dessus avec mon ordinateur portable, en fait, c’est là que je tape en ce moment!

Lily a également décidé qu’elle aimait être sur notre lit. Elle n’y montait pas beaucoup jusqu’à récemment, habituellement elle était juste sur le dos de la chaise.

Peut-être que cela lui donne un confort supplémentaire d’être plus proche de maman et papa maintenant qu’elle est un seul chiot. Elle est si précieuse, je veux juste qu’elle se sente en sécurité et aimée.

