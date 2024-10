Mimi Plange, designer ghanéenne-américaine, et The Shade Store, une puissance dans le traitement des fenêtres, présentent une collection unique de stores enrouleurs et de stores solaires. Il s’agit de la première collaboration de ce type, marquant une nouvelle ère pour The Shade Store. Plange n’est pas étrangère aux collaborations, ayant travaillé avec des marques emblématiques telles que Manolo Blahnik, Roche Babois et Nike Basketball, pour n’en citer que quelques-unes. La collection Mimi Plange pour The Shade Store propose quatre superbes imprimés – Geometric Grassweave, Kente Plaid, Victoria et Botanica Grassweave – chacun dans cinq coloris distincts. Enfin, les traitements de fenêtre peuvent aussi s’amuser.

Plange plonge profondément dans ses racines à travers ses designs. Elle mélange la riche histoire culturelle de son héritage ghanéen avec le sportswear américain pour créer des œuvres contemporaines, modernes avec des liens historiques évidents. Son travail incarne l’« Unfashion », un concept pour décrire son éthique. C’est pour les non conventionnels, les non conventionnels, et les impopulaires, nous encourageant à remettre en question la norme. En fait, elle anime un blog dédié aux pionniers, les rebelles qui incarnent cette cause.

Dans l’industrie de la draperie, il semble y avoir un nombre étonnamment similaire d’options à choisir. Beige, crème, peut-être une rayure si votre client se sent sauvage. Ce sont quatre imprimés en cascade avec une quantité abondante de texture. Conçus spécifiquement pour fonctionner avec différentes textures, les coloris parlent de la nature contemporaine des designs. Dans une interview exclusive avec Design Milk, elle parle en profondeur de son inspiration derrière cette collection.

Qu’est-ce qui vous a attiré à collaborer avec The Shade Store pour votre première incursion dans les traitements de fenêtre sur mesure ?

Je dois dire que tout s’est fait organiquement. J’ai rencontré Adam, qui était l’ancien PDG, et son frère, Zach, et nous en avons parlé – c’était un domaine auquel je n’avais pas vraiment pensé et tout d’un coup, je suis devenue obsédée par cela. Je voulais tout savoir, et cela semblait être un défi merveilleux dans lequel je voulais me lancer. Au fil du temps, je m’impliquais de plus en plus dans les intérieurs et dans l’importance de nos maisons, de l’énergie qui y réside. Ce n’était pas quelque chose que nous devions essayer très fort pour y arriver, cela a juste fonctionné.

Comment votre expérience dans la mode a-t-elle influencé le processus de conception et les produits finis de la nouvelle collection ?

Je voulais vraiment apporter qui je suis dans la conception. Lorsque vous êtes styliste, vous devez penser à votre consommateur à la fin de la journée. Quelqu’un doit vouloir mettre les vêtements, ils doivent vouloir les porter, et cela doit être réel pour eux. Je veux m’assurer que nous maintenons ce niveau d’impopularité et ce que cela signifie d’être frappant et audacieux, mais aussi que c’est quelque chose qui va vivre dans la maison de quelqu’un pendant une longue période. Il doit être intemporel, et quelque chose vers lequel nous pouvons revenir chaque jour. L’ancrage du travail, et la réflexion sur l’utilisateur final, m’ont donné une base pour créer quelque chose qui avait cet équilibre.

Votre collection mélange des traditions anciennes africaines avec des esthétiques modernes. Comment avez-vous abordé l’équilibre entre ces deux influences dans vos designs ?

Quand j’étais petite, j’avais cette obsession pour les films et l’ère victorienne. Aimer les vêtements édouardiens est ce qui m’a amené à la mode pour commencer. J’ai fait mon premier voyage au Ghana, ma tante est couturière là-bas. Elle me promenait, et beaucoup de femmes portaient ce style de robe appelé Kaba et Slit. Je n’y ai jamais rien pensé, mais ensuite quand j’ai commencé mes recherches, ce style de robe leur a été transmis pendant l’ère victorienne. Il y a une autre tribu, les femmes Herero qui vivent en Namibie, et elles portent également comme une robe de style allemand avec beaucoup d’imprimés floraux et de grands jupons en dessous, sous le soleil brûlant ! Depuis ce temps, elles n’ont jamais changé leur style, et tout cela est influencé par cette époque. Je voulais créer un imprimé que je sentais que je pourrais voir dans une maison du vieux monde qui venait d’un film victorien. Ces illustrations botaniques dessinées à la main, les inspirations de la zoologie, tout cela vient de là. Je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent même l’influence que la mode occidentale a eue sur les vêtements traditionnels d’aujourd’hui. J’ai toujours fait ce genre d’imprimés, comme dans notre collection de 2012 où nous avons fait beaucoup de motifs floraux, basés sur les femmes Herero et comment elles s’habillent.

Ensuite, nous entrons dans le Geometric Grassweave – c’est ce pour quoi nous sommes connus, le travail de scarification que nous faisons sur le cuir. C’est le travail qui a été exposé dans les musées, et le travail qui a en quelque sorte rehaussé notre marque. Pour nous, il s’agissait de faire quelque chose de très linéaire en utilisant la même structure, en veillant à ce que ce soit un motif avec une symétrie équilibrée. J’ai regardé le tissu Kente et les motifs, en imitant les détails de la scarification. The Shade Store a été un excellent partenaire, car ils étaient de grands auditeurs. J’étais également à l’écoute, et tout s’est déroulé de manière très naturelle tout au long. Nous aimons collaborer, donc je suis contente que cela nous ait simplement donné une autre occasion d’ouvrir nos esprits d’une nouvelle manière.