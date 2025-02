Situé à côté de la salle de concert légendaire Elysée Montmartre à Paris, en France, un bâtiment autrefois abandonné entre dans une nouvelle ère de design et de durabilité. L’Elysée Montmartre Hotel, récemment ouvert, est l’œuvre du studio de design Policronica, qui a méticuleusement transformé l’espace en un hôtel de 16 chambres intégrant architecture, artisanat et responsabilité environnementale.

Contrairement aux projets d’hôtellerie conventionnels, où la conception intérieure repose souvent sur de multiples fournisseurs externes, Policronica a emprunté un chemin différent, assumant un contrôle créatif et manufacturier total sur tous les aspects des intérieurs de l’hôtel. Le studio a conçu et produit tous les éléments en interne – des meubles et de l’éclairage aux plus petits détails architecturaux comme les poignées. Cette approche singulière a abouti à un environnement où chaque composant parle le même langage de design, offrant aux clients une expérience de cohésion et de chaleur discrète.

Au cœur de ce projet se trouve une utilisation innovante du bois d’eucalyptus, un matériau souvent négligé dans le design haut de gamme en raison de sa classification comme espèce invasive. Originaire de propriétaires forestiers à petite échelle au Portugal, ce bois, communément relégué à la production de papier, a été réutilisé pour démontrer son potentiel pour des applications raffinées. En achetant les arbres à un prix premium par rapport aux tarifs traditionnels de l’industrie papetière, Policronica élève non seulement le statut du matériau, mais promeut également des pratiques forestières responsables et diversifiées.

L’atelier de Policronica, basé à Lisbonne, fonctionne comme un incubateur pour la production de bout en bout, éliminant la fragmentation généralement observée dans la construction et la fabrication de meubles. Designers, architectes, menuisiers et spécialistes industriels collaborent sous un même toit, rationalisant des processus qui seraient traditionnellement divisés entre plusieurs fournisseurs. Ce flux de travail intégré réduit les inefficacités et favorise l’innovation en matière de fabrication durable.

L’une des avancées les plus révolutionnaires introduites dans ce projet est le développement par Policronica de séchoirs sous vide solaires en bois. Ces chambres de séchage innovantes accélèrent significativement le processus naturel de séchage du bois d’eucalyptus, réduisant le délai de 18 mois à seulement six jours tout en garantissant stabilité et durabilité. De plus, en maximisant l’utilisation de chaque tronc d’arbre et en éliminant les transports inutiles entre les installations de transformation, le projet maintient une empreinte carbone exceptionnellement basse.

À travers les chambres de l’hôtel, Policronica a utilisé des matériaux bruts tels que le bois, les fibres végétales, le laiton et les tissus neutres pour former un intérieur monochromatique et organique qui est tout sauf fade. Chaque chambre évoque le sentiment d’être chez soi, si l’on vivait dans un appartement parisien élégant, avec chaleur et confort en plein cœur d’un environnement urbain.

Pour plus d’informations sur l’Elysée Montmartre Hotel, visitez emhotel.fr, et pour en savoir plus sur Policronica, rendez-vous sur policronica.com.

Photographie gracieuseté de Policronica.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et on la trouve généralement à la recherche de pièces vintage, à faire des mots croisés du New York Times à l’encre ou à retravailler des playlists sur Spotify.