La saison des fêtes est arrivée, et cela signifie qu’il est temps de trouver les cadeaux parfaits pour les passionnés de technologie de votre vie. Mais que donner à quelqu’un qui aime à la fois la technologie de pointe et le design épuré? Ne vous inquiétez pas – après une année à sélectionner les dernières innovations technologiques, nous avons rassemblé une sélection d’appareils remarquables qui vont au-delà de la simple performance élevée. Ces choix sont conçus avec un design réfléchi et des fonctionnalités innovantes, sûrs de surprendre et d’impressionner même les aficionados de la technologie les plus exigeants. Avec une gamme de prix et de fonctionnalités, il y en a pour tout le monde sur votre liste.

Terra Kaffe TK-02 \\\ 1 595 $

Qui a le temps de passer des minutes précieuses à faire du café chaque matin? Après tout, cinq minutes par jour équivalent à plus de 30 heures par an – c’est vrai, plus d’une journée entière (pour les accros de la calculatrice, cela représente plus de 100 jours sur une vie de 80 ans). Le Terra Kaffe TK-02 fera gagner au passionné de café de votre vie une journée entière, tout en ayant l’air super. C’est une machine à expresso entièrement automatique, avec une application dédiée et la possibilité de s’intégrer à un abonnement café. Cela permettra à l’utilisateur de gagner encore plus de temps, en commandant automatiquement des grains de café lorsqu’ils en ont besoin.

Enceinte cadre musical Samsung \\\ 399,99 $

Samsung mise tout sur les cadres. En plus de la télévision The Frame de Samsung, l’entreprise fabrique également l’enceinte cadre musical. C’est en fait une enceinte intelligente, déguisée en cadre photo. L’enceinte sous-jacente prend en charge AirPlay, Alexa, Google Home et Chromecast, et prend même en charge le décodage de l’audio Dolby Atmos. De plus, vous pouvez l’intégrer à votre configuration home cinéma, si vous utilisez une barre de son compatible. L’image elle-même n’est pas intelligente – vous utiliserez une photo réelle de 8″ x 10″ ou 8″ x 8″. Mais, pour beaucoup, c’est une bonne chose, compte tenu de l’image plus réaliste. Peut-être qu’un jour, Samsung fusionnera la technologie de sa télévision Frame avec celle de l’enceinte cadre musical.

Projecteur portable XGIMI MoGo 3 Pro \\\ 449 $

Un projecteur portable ne remplacera peut-être pas complètement votre téléviseur de sitôt, mais il pourrait certainement réduire la fréquence à laquelle vous utilisez votre téléviseur en vous permettant de regarder où vous voulez. Le MoGo 3 Pro est l’un des meilleurs projecteurs portables du marché, offrant une résolution de 1 080p, avec une luminosité de 450 lumens. Bien sûr, cela ne rivalisera pas avec des projecteurs fixes beaucoup plus chers, mais ces projecteurs n’ont pas un design super portable et flexible qui vous permet de projeter sur une surface à n’importe quel angle (même au plafond!). Le MoGo 3 Pro peut être acheté avec un trépied qui permet encore plus de polyvalence dans le positionnement. Il intègre Google TV, vous permet de diffuser du contenu depuis votre téléphone, et dispose de haut-parleurs doubles de 5 W pour un son décent.

Enceinte Bluetooth Lexon Tamo Mini \\\ 39,90 $

Les enceintes qui se fondent dans leur environnement semblent être une tendance. La Lexon Tamo Mini est une petite enceinte portable qui ressemble un peu à une petite salière, ou du moins à un petit ornement de table. Elle vous permet de coupler rapidement et facilement votre téléphone d’une simple pression, et elle a une autonomie de batterie de trois heures, ce qui n’est pas énorme, mais est assez bon pour une enceinte de cette taille et de ce prix. De plus, elle a une finition en aluminium brillant pour lui donner un aspect encore plus premium.

Lecteur CD KM5 avec enceinte CP2 \\\ 199 $

Pourquoi votre collection de CD devrait-elle rester là et accumuler de la poussière? Disponible sur le MoMA Design Store, le “Lecteur CD avec enceinte CP2”, qui est un lecteur CD avec une enceinte intégrée, évitant ainsi le besoin de haut-parleurs externes. Il est minimaliste et stylé, et met en valeur le CD que vous écoutez. De plus, il est assez high-tech, avec une connectivité Bluetooth en sortie et un port USB-C pour la charge, en plus de la prise casque.

Lampe Steelcase Eclipse \\\ 279 $

Donnez à votre bureau ou à un autre espace une touche moderne avec la lampe Steelcase Eclipse. Cette lampe est très ajustable, tant en termes de placement que d’éclairage, avec sa capacité de gradation. Elle va au-delà d’être simplement une lampe, avec un miroir teinté en cuivre pour se regarder, et un chargeur sans fil pour garder votre téléphone compatible chargé. Elle est disponible en trois couleurs, dont Pearl Snow, Matte Black et Pewter.

Mini blender Beast \\\ 99 $

Ma femme prépare des smoothies le matin, et pas moi. Le résultat? Avec notre blender de taille standard, elle doit soit préparer des smoothies pour toute la semaine, soit nous devons nettoyer tout le grand blender chaque jour. Le mini blender Beast contourne cela. Il est aussi puissant qu’un blender de taille normale, mais prépare des portions individuelles, vous pouvez donc retourner le récipient et l’utiliser comme un gobelet une fois que vous avez fini de mélanger. Le système est livré avec des couvercles et des pailles, et son moteur de 600W est plus que suffisamment puissant pour la plupart des besoins en matière de mélange.

Amazon Echo Pop \\\ 39,99 $

L’Amazon Echo Pop est l’enceinte la moins chère de la gamme Amazon Echo, mais cela ne la rend pas moins intelligente. Comme tous les autres Echo, elle a les mêmes capacités Alexa, vous pouvez donc l’utiliser pour rechercher sur le web, contrôler les appareils domotiques, et plus encore. Contrairement à certains autres Echo, elle est disponible dans des couleurs super amusantes, dont Lavender Bloom et Midnight Teal. Son enceinte peut ne pas être aussi impressionnante que celle de l’Echo de taille standard, mais elle sonne quand même bien pour une écoute occasionnelle.

TAG Heuer Connected Calibre E4 \\\ 1 250 $

Les montres intelligentes et les montres de luxe ne se croisent pas souvent, mais quand elles le font, elles peuvent être assez impressionnantes. La TAG Heuer Connected Calibre E4 en est un parfait exemple. Elle a l’esthétique TAG Heuer que vous connaissez et aimez, associée à un écran OLED lumineux et vibrant et au système d’exploitation de montre intelligente Google Wear OS. Cela vous permet de l’utiliser pour gérer les notifications, interagir avec Google Assistant, et plus encore. Et, avec un moniteur de fréquence cardiaque intégré et d’autres capteurs de fitness, elle peut suivre votre forme au quotidien. La TAG Heuer Connected Calibre E4 commence à 1 250 $ pour le modèle de 42mm, mais varie en fonction de la taille, du style et des accessoires que vous souhaitez.

Plateau de charge double Courant MAG:3 pour deux appareils \\\ 200 $

La plupart des personnes possédant un smartphone moderne peuvent utiliser un chargeur sans fil, mais un chargeur sans fil peut être bien plus que cela. Le chargeur sans fil Courant MAG:3 a deux zones de charge Qi (parfaites pour votre téléphone et vos écouteurs), plus un port USB-C supplémentaire que vous pouvez utiliser pour charger autre chose. En plus de cela, il dispose d’un espace pour d’autres petits objets, comme des bijoux, vos clés, etc. Le meilleur par rapport aux autres chargeurs sans fil, c’est la qualité de fabrication. Il arbore du cuir italien ou du lin belge, et il est magnifique. Pour 15 $ supplémentaires, vous pouvez le faire monogrammer pour votre destinataire de cadeau.

