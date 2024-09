Nous adorons toute excuse pour acheter plus de plantes, et vous avez peut-être entendu dire qu’elles peuvent améliorer la qualité de l’air intérieur de votre maison. Mais avant de dépenser votre salaire au nom d’une maison plus saine, plongeons plus profondément dans les pouvoirs purificateurs de l’air des plantes. Nous partagerons quelles plantes nous recommandons et quels avantages vous pouvez réellement en attendre.

Les plantes agissent-elles vraiment comme des filtres naturels pour l’air?

Elles le font! Les plantes convertissent non seulement le dioxyde de carbone en oxygène, mais elles éliminent également des COV nocifs tels que le benzène et le formaldéhyde de l’air. Cela a été le plus célèbre prouvé dans une étude de la NASA en 1989. Il est souvent cité comme une preuve définitive que les plantes sont le secret d’une meilleure qualité de l’air dans votre maison. Malheureusement, la vérité est un peu plus compliquée.

Les conditions de laboratoire fermées de la NASA ne sont pas un bon indicateur de ce que les plantes font dans de vraies maisons. Les maisons ne sont pas des boîtes scellées hermétiquement. Votre air intérieur est régulièrement échangé grâce à des activités comme l’ouverture de portes et le fonctionnement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ces derniers font un bien meilleur travail pour améliorer la qualité de l’air que toute plante ne pourrait jamais le faire. En fait, des études récentes ont conclu que vous auriez besoin de centaines, voire de milliers (!!!) de plantes dans votre maison pour atteindre les niveaux de purification de l’air rapportés par la NASA.

Quels avantages les plantes d’intérieur ont-elles?

Heureusement, les plantes restent des ajouts bénéfiques à votre maison – même si elles ne sont pas des travailleurs acharnés de purification de l’air. Au-delà de leur esthétique agréable, elles offrent une variété d’avantages pour la santé psychologique!

Les plantes améliorent l’humeur

Passer du temps près des plantes d’intérieur a été scientifiquement prouvé pour augmenter les émotions positives et apaiser les sentiments négatifs en aussi peu que 20 minutes. Comparé aux pièces sans plantes, les gens signalent tout, de l’augmentation du bonheur, une plus grande satisfaction de vie et une perspective plus positive.

Les plantes réduisent le stress

Une étude a démontré que s’occuper des plantes était capable de réduire le stress chez les participants, par rapport à une tâche informatique. Une autre étude a montré que l’exposition des patients hospitalisés aux plantes – même à des images d’elles! – réduisait leur stress. Et ajouter des plantes dans un bureau sans fenêtre non seulement réduisait le stress, mais augmentait la productivité chez certains sujets de test!

Les plantes améliorent la productivité et la concentration

Certains disent également que ces améliorations de l’humeur et la réduction du stress nous aident également à être plus productifs et concentrés. Une petite étude d’élèves du primaire a montré que regarder des plantes augmentait leur attention et leur confort en classe. Une autre étude a montré que les plantes aident à lutter contre la “fatigue de l’attention” lors de tâches exigeantes au bureau.

Nous pourrions continuer, mais nous pensons que cela montre qu’il y a suffisamment de raisons pour justifier votre prochain achat de plantes.

Comment purifier l’air intérieur

Si les plantes ne sont pas votre ticket pour une meilleure qualité de l’air intérieur, que faire? Voici quelques conseils des experts de l’EPA et de l’American Lung Association.

Réduire les polluants entrants

La meilleure chose que nous puissions faire pour améliorer la qualité de l’air est de ne pas introduire de polluants en premier lieu. Éliminez ou réduisez des activités comme fumer et utiliser des cuisinières à gaz naturel. Même brûler des bougies ou utiliser des cheminées a été montré pour diminuer la qualité de l’air. Faites attention aux COV et à l’émanation de produits comme les peintures, les pulvérisations, et même les meubles et les vêtements. Si un nouveau produit que nous achetons a jamais une odeur “neuve” notable, nous le laissons dehors au soleil pour le laisser aérer.

Ouvrir une fenêtre

Ouvrir des portes ou des fenêtres pendant aussi peu que 10 minutes par jour est un excellent moyen de laisser entrer de l’air frais, car l’air extérieur est généralement plus propre que l’air intérieur. C’est une méthode gratuite recommandée par les experts même en hiver.

Acheter un purificateur d’air

Les purificateurs d’air domestiques font le travail que vous espériez des plantes. Ils sont des travailleurs acharnés pour éliminer la poussière, le pollen, les COV, et plus encore. Nous jurons par ce purificateur d’air depuis des années et en avons plusieurs dans notre maison. Vous pouvez en lire plus sur pourquoi nous l’adorons ici.

Tenir une maison propre

La poussière et les squames peuvent aggraver les allergies, donc passer régulièrement l’aspirateur, dépoussiérer et laver la literie sont d’excellents moyens d’aider à purifier votre air intérieur. Assurez-vous également de nettoyer les zones humides qui pourraient favoriser la moisissure ou la moisissure.

Changer le filtre de votre HVAC

Il est généralement recommandé de changer le filtre de votre système de chauffage et de climatisation tous les 3 mois. Mettez un rappel sur votre téléphone pour ne pas oublier. Nous gardons toujours un filtre de rechange à portée de main pour l’avoir prêt! Dès que nous mettons le dernier en place, nous commandons le suivant.

Tester le radon et le monoxyde de carbone

Nos deux premières maisons avaient des niveaux élevés de radon, un gaz cancérigène libéré de l’intérieur de la terre. Nous avons dû faire installer des systèmes de mitigation dans nos espaces de rampe. Donc, chaque fois que vous déménagez, utilisez un kit de test bon marché à domicile pour voir si votre emplacement a des niveaux élevés. Nous recommandons également d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone pour vous alerter en cas de fuites de ce gaz mortel.

Réduire votre collection de plantes

Nous savons, vous êtes venus ici chercher de nouvelles plantes, pas pour qu’on vous dise de vous en débarrasser. Mais rappelez-vous que les plantes – lorsqu’elles ne sont pas correctement entretenues – peuvent être contre-productives pour vos objectifs de purification de l’air. La terre humide et les racines pourries peuvent favoriser la moisissure. Les feuilles ramassent la poussière. Et, oh oui, les fleurs peuvent déclencher des allergies. Alors assurez-vous que votre collection de plantes n’est pas si grande que vous ne pouvez pas en prendre soin.

Plantes pour une maison plus saine

J’ai l’impression que ce post a été un tue-l’amour, alors revenons à l’amusement: LES PLANTES! Maintenant que nous comprenons que les plantes d’intérieur sont bonnes pour nous (juste pas de la manière dont nous le pensions), voici quelques-unes de nos préférées. Elles sont faciles à entretenir, beaucoup tolèrent peu de lumière, et devinez quoi? Vous pouvez toujours dire à tout le monde qu’elles purifient votre air, car elles le font… juste un peu.

Dracaena

Dracaena est la catégorie de plante la plus souvent citée dans cette étude de la NASA. Trois espèces ont été étudiées, y compris la populaire plante de maïs (Dracaena fragrans ‘Massangeana’) ainsi que l’arbre dragon (Dracaena marginata), et deux variétés de Dracaena deremensis (Janet Craig et Warneckii). Nous les aimons parce qu’elles sont faciles, abordables, et ont un feuillage vert vif.

Plante Serpent

Les plantes serpent sont une autre plante très populaire tolérante à la faible lumière qui est techniquement aussi une Dracaena. La NASA l’a répertoriée sous son ancien genre Sansevieria, mais elle est maintenant classée comme Dracaena trifasciata. Elles sont spéciales pour leur capacité à convertir le CO2 pendant la nuit, ce qui en fait de meilleurs producteurs d’oxygène. Mais tout comme leurs effets de purification de l’air, vous ne remarquerez probablement pas la différence, mais les gens aiment toujours mettre des plantes serpent dans leurs chambres pour un boost d’oxygène pendant la nuit.

Aglaonema

Aglaonema est l’une de nos plantes préférées tolérante à la faible lumière (la NASA utilise le nom commun Chinese Evergreen dans leur étude). Leurs grandes feuilles tropicales se déclinent en une variété de couleurs vives, et elles sont remarquablement faciles à entretenir. Encore une fois, leurs compétences de purification de l’air pourraient être douteuses, mais elles sont vraiment de bons stimulants d’humeur dans notre maison!

Lierre Anglais

Comme l’une des rares plantes grimpantes de l’étude de la NASA, le lierre anglais (Hedera helix) a été l’un de ses meilleurs performers dans l’environnement de laboratoire. Il est également très facile à entretenir et tolère les conditions de faible lumière.

Pothos

L’autre plante grimpante de l’étude – et notre plante d’intérieur préférée – est le pothos doré (Epipremnum aureum). Nous avons des variétés de pothos dans presque toutes les pièces de notre maison car elles sont difficiles à tuer (on les appelle souvent le lierre du diable) et elles ont fière allure en drapant une étagère ou en grimpant sur une bibliothèque. Ci-dessus, vous pouvez voir un pothos doré à côté d’une de nos plantes pothos néon.

Palmier Bambou

Les palmiers bambou (Chamaedorea seifritzii) sont d’excellents palmiers adaptés à l’intérieur qui peuvent atteindre jusqu’à 8 pieds de haut à l’intérieur. Ils sont un peu plus grands qu’une autre variété tolérante à la faible lumière, appelée palmiers de salon. Nous avons tellement de palmiers à l’extérieur dans notre partie de la Floride que nous n’en avons aucun à l’intérieur, mais c’est un excellent moyen d’injecter une ambiance tropicale dans n’importe quelle pièce.

Plante Araignée

Les plantes araignées (Chlorophytum comosum) sont de petites plantes herbacées très populaires en raison de leurs feuilles luxuriantes et panachées. Elles sont très faciles à entretenir et sont une excellente alternative à un pothos si vous voulez quelque chose pour une étagère ou une table basse qui ne grimpe pas.