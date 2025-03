Bienvenue dans les Profils de Maisons sur Mesure, une série d’interviews avec des personnes transformant la façon dont nous construisons des maisons. Des petites maisons préfabriquées et des kits de cabines modulaires aux maisons entières prêtes à être expédiées, leurs projets représentent certaines des meilleures idées de l’industrie. Connaissez-vous une marque de préfabriqué qui devrait figurer sur notre radar? Contactez-nous! Brian Abramson a fondé Method Homes en 2007 avec l’intention d’utiliser la construction modulaire pour rationaliser la construction, sans sacrifier le bon design ou l’artisanat. Dans la construction résidentielle et commerciale, Method s’est efforcé de trouver un équilibre entre l’efficacité et la qualité en mélangeant la préfabrication avec le travail sur site, recrutant des cabinets d’architecture au cas par cas, et constituant une équipe interne rigoureuse de designers. Ici, Brian nous dévoile les détails sur la façon dont Method Homes parvient à maintenir la cohérence de leurs offres préfabriquées malgré leur approche sur mesure. Peter Brunner avait déjà conçu cette maison sur l’île Nelson, en Colombie-Britannique, avant de demander à Method Homes de la construire. Le bâtiment est composé de trois volumes préfabriqués et déjà meublés expédiés sur le site éloigné par barge.

Projets Excitants et Complexes

Nous avons eu la chance de réaliser de nombreux projets passionnants et complexes sur des îles, des sommets de montagnes, dans des environnements urbains et autres cadres magnifiques. Depuis sa création, Method a achevé plus de 400 projets. Certains favoris qui me viennent à l’esprit incluent un récent projet. Située sur un sommet de montagne, la propriété était un magnifique site autonome sur la péninsule de Monterey, avec des vues côtières à 270 degrés. Nous construisons également actuellement au-dessus de la base d’une station de ski dans l’État de Washington, travaillant sur plusieurs projets pittoresques sur des îles dans les San Juans, et avons achevé une maison sur les collines au-dessus de la Napa Valley. Certains de nos autres projets divers et mémorables comprennent trois maisons hybrides modulaires à ossature croisée en bois lamellé-croisé, qui ont été reconstruites après un incendie à Greenville, en Californie, dix unités de logements pour la main-d’œuvre à Rico, au Colorado, trois cabanes isolées à Frog Lake près du col de Donner, et des projets de logements abordables sur l’île Lopez et à Fort Peck, dans le Montana. Une connexion intérieur-extérieur et une intégration harmonieuse dans le paysage naturel sont des éléments que les clients apprécient constamment dans leurs maisons. Peter a conçu la maison principale comme deux modules sous un toit en appentis. Le volume principal comprend la cuisine, la salle à manger et la chambre principale. Une salle de douche et une deuxième chambre ont été placées dans l’unité plus petite. Peter a revêtu l’intérieur de la maison avec du sapin Douglas blanchi et a laissé la structure exposée.

Coûts des Modèles de Base et Différenciation

Nous construisons principalement des projets sur mesure, donc les coûts au pied carré, les équipements et les finitions varient. Nos modèles prédéfinis vont de 300 à 375 $ le pied carré avant les coûts de transport, d’installation et sur site. Les maisons architecturales personnalisées de Method se situent entre 300 et 450 $ le pied carré pour les modules avant les coûts de transport, d’installation et sur site. Nos projets de logements pour la main-d’œuvre se situent autour de 250 à 300 $ le pied carré pour les modules en usine, avant les coûts de transport, d’installation et sur site. Nous constatons que les budgets globaux pour des projets sur mesure commencent à partir de 400 $ le pied carré et peuvent aller jusqu’à 1 000 $ ou plus par pied carré. Bien que cela soit coûteux pour de grandes parties des États-Unis, nos offres sont généralement compétitives sur les marchés où nous construisons, en particulier une fois les économies de temps prises en compte. Cette cuisine appartient à une maison de deux étages dans les îles San Juan. Cette salle de bain est issue d’une maison en colline à Oakland, en Californie, construite par Method Homes en collaboration avec CleverHomes et Toby Long Design.

Qu’est-ce qui distingue vos préfabriqués des autres? Method a une longue expérience dans l’exécution de projets complexes. Notre force réside dans notre équipe, dont la plupart des membres sont avec l’entreprise depuis de nombreuses années. Nos employés possèdent la connaissance collective, l’artisanat et le dévouement nécessaires pour construire selon la qualité exigée par nos projets. Nous nous considérons avant tout comme des constructeurs et n’essayons pas d’être une entreprise technologique du bâtiment, bien que nous accordions la priorité à l’innovation. Pratiquement toutes les phases de construction sont réalisées en interne, de la conception et de l’octroi des permis, à l’ossature, à l’électricité, aux finitions et à l’installation finale sur site. Cela nous donne l’avantage unique d’avoir un contrôle total sur presque tout le processus de construction, ce qui réduit considérablement le risque de retards ou d’erreurs. Nous employons également fièrement plus de 50 professionnels et artisans locaux de notre communauté. Method Homes a collaboré avec Atelierjones pour reconstruire trois maisons détruites par l’incendie Dixie de 2021 en Californie du Nord. Conçus et construits conformément aux codes californiens d’interface urbaine-wildland pour résister au feu, les trois préfabriqués passifs en bois massif ont été fabriqués à partir de bois massif local.

Où expédiez-vous/votre préfabriqué est-il actuellement disponible? Nous construisons actuellement sur la côte Ouest et dans l’Ouest Intermountain. Cela inclut les États de Washington, Oregon, Californie, Idaho, Wyoming, Montana, Colorado, Utah et Nevada.

Avez-vous des projets d’expansion vers d’autres régions du pays/du monde? À un moment donné dans le futur, nous étendrons notre empreinte géographique avec un produit de panneaux hybrides et un noyau modulaire, qui a une plus grande portée pratique. Conçu par Make Ground Design et construit par Method Homes, cette construction relativement petite sur la mer Salish a été réalisée à partir de deux modules amenés sur le site par ferry et installés avec une grue.

Combien de temps un client peut-il s’attendre à ce que le processus prenne après avoir versé un acompte? À partir du moment où un client fournit un acompte pour sa maison ou son projet, nous avons généralement besoin de deux à quatre mois de temps d’approvisionnement et de préparation, puis de quatre à cinq mois de production à l’installation. À partir de ce point, un projet peut être achevé dans une période allant de deux semaines à un an après la livraison, en fonction du nombre total de modules, de la complexité du projet, de l’emplacement de construction et de nombreux autres variables. Généralement, nos maisons sont construites de bout en bout en dix à douze mois. Ceci serait un calendrier raisonnable pour une maison de 3 000 pieds carrés et six modules. La conception, l’ingénierie et le processus de permis locaux varient grandement en fonction de la juridiction et de la portée du projet, mais prennent généralement six à douze mois. Method Homes a également entrepris plusieurs projets non résidentiels. En plus de travailler avec Miller Hull Architects pour construire un théâtre à Seattle, l’entreprise de préfabriqué s’est associée à Grouparchitect pour réaliser un studio de yoga en bois massif dans les montagnes autour du lac Tahoe, en Californie.

Quels aspects de l’installation gérez-vous? Nous gérons les permis, parfois en collaboration avec un architecte local. Nous collaborons également avec des entrepreneurs locaux pour le travail sur site, avant et après l’arrivée des modules. L’équipe de Method gère le transport et l’installation de chaque construction que nous entreprenons. Nous sommes impliqués et engagés jusqu’à ce qu’un projet soit terminé.

Quels aspects de la conception un client peut-il personnaliser? Les clients peuvent choisir pratiquement toutes les finitions, les équipements, les appareils, etc. Notre équipe de design intérieur interne, en collaboration avec nos architectes, vérifient attentivement tous les packages de spécifications pour leur compatibilité. Nous vérifions également les délais de livraison et la conformité avec toutes les exigences du code, pour garantir une livraison dans les délais. Située entre deux collines juste à l’extérieur de la Napa Valley, cette résidence a été conçue par Signum pour être construite à partir de onze modules préfabriqués par Method Homes.