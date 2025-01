La Maison Weisblat de Frank Lloyd Wright est à vendre pour 2,2M$

Une pièce d’histoire architecturale à vendre

La Maison Weisblat, conçue par le célèbre architecte Frank Lloyd Wright, est actuellement sur le marché pour la somme de 2 250 000 dollars. Construite en 1951, cette maison emblématique située au 11185 Hawthorne, à Galesburg, MI, offre une occasion unique d’acquérir une véritable œuvre d’art architecturale.

Un regard sur l’histoire de la maison

Conçue à l’origine par Frank Lloyd Wright et achevée en 1961 par les architectes John Howe et William Wesley Peters, la Maison Weisblat capture l’essence de la philosophie architecturale organique de Wright. Avec ses lignes horizontales audacieuses, ses toits en porte-à-faux expansifs et ses fenêtres du sol au plafond, cette résidence impressionnante offre une transition fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs.

Les caractéristiques uniques de la maison

L’intérieur de la Maison Weisblat est rempli de mobilier sur mesure, d’étagères et de placards conçus par Wright lui-même. La maison, construite en béton et acajou, matériaux souvent utilisés par l’architecte dans ses maisons Usonienne, a été soigneusement entretenue et restaurée pour préserver son intégrité architecturale tout en intégrant des systèmes et des équipements modernes.

Une opportunité rare pour les amateurs d’architecture

Située dans le lotissement conçu par Frank Lloyd Wright, The Acres, la Maison Weisblat est entourée d’autres maisons conçues par l’architecte, offrant un cadre paisible tout en restant proche de Kalamazoo et de l’Université Western Michigan. Que vous recherchiez la tranquillité de la nature environnante ou la proximité des activités culturelles et récréatives, cette maison offre le meilleur des deux mondes.

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, a souligné le caractère unique de la Maison Weisblat en tant qu’œuvre d’art architecturale emblématique. Son travail met en lumière l’intersection entre la technologie, l’art et la culture, offrant un regard fascinant sur l’héritage de Frank Lloyd Wright à travers des perspectives contemporaines.

La Maison Weisblat est bien plus qu’une simple maison à vendre ; c’est une occasion rare d’acquérir une pièce d’histoire architecturale et de vivre dans une œuvre d’art vivante conçue par l’un des plus grands architectes du XXe siècle.