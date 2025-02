Dans le quartier historique de Wedgwood à Seattle, une maison des années 1970 a été revitalisée pour la vie moderne, grâce à une collaboration entre Best Practice Architecture et Ainslie-Davis, une entreprise familiale de construction ayant un lien sentimental avec la propriété. La maison, initialement conçue par le regretté oncle de l’équipe Ainslie Davis, a été réinventée pour répondre aux besoins évolutifs d’une jeune famille tout en respectant son héritage architectural.

Le projet, affectueusement nommé The Wedge(wood), incarne un équilibre réfléchi entre préservation et transformation. La refonte commence par le cœur de la maison – la cuisine. Dépassée et fermée, l’espace a été ouvert pour établir une connexion fluide avec la salle à manger. Un banc en bois ancre désormais la pièce, assurant une transition harmonieuse entre la cuisine et l’espace repas. L’ajout d’une feuille abaissée sur l’îlot de cuisine encourage la participation active des enfants à la préparation des repas, rendant l’espace aussi fonctionnel qu’accueillant.

La refonte honore également des caractéristiques originales clés, comme le salon en contrebas et son poêle à bois vintage, faisant des clins d’œil nostalgiques au passé de la maison. Pour mieux intégrer cet espace aux zones de cuisine et de salle à manger adjacentes, les architectes ont remplacé des murs partiels par des étagères en bois sur mesure, maintenant l’ouverture tout en délimitant subtilement les zones. Les étagères enveloppent l’espace assis sans perturber la vue vers l’extérieur.

Une transformation structurale significative

L’un des changements structuraux les plus importants a été la conversion d’un porche couvert en un vestibule dédié. Dans une ville connue pour son temps pluvieux, cet espace – avec ses carreaux à motifs et ses nombreux rangements – offre une entrée pratique et joyeuse pour gérer les équipements mouillés. Cette mise à jour a ajouté des pieds carrés précieux à la maison, répondant directement aux besoins de la famille active.

À l’étage, les rénovations se sont poursuivies avec l’ajout d’une salle de bain complète et la reconfiguration d’une grande pièce sous-utilisée en une chambre et une salle de jeu pour les plus jeunes membres de la famille. La suite principale a subi une transformation qui maximisait la lumière naturelle des fenêtres en clerestory et introduisait une connexion aérienne entre la chambre et une salle de bains de style spa nouvellement conçue. En enlevant la partie supérieure d’un mur de séparation, l’espace offre désormais une vue sereine sur les arbres environnants et le ciel, renforçant l’ambiance tranquille de la maison.