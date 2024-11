Située contre le décor dramatique des collines de la région de Bohême centrale en République tchèque, la Villa Sidonius présente un exploit architectural innovant réalisé par Stempel & Tesar architekti. La villa se démarque à Černošice, une région historique connue pour son mélange distinctif d’Art Nouveau, de villas du début du 20e siècle et d’expériences architecturales contemporaines. La maison défie les méthodes de construction conventionnelles, optant plutôt pour une structure de type pont « suspendue » qui s’élève haut sur l’un des terrains les plus pentus de la région. Ce design s’engage de manière unique avec l’environnement naturel tout en optimisant les vues, la fonctionnalité et la durabilité.

Černošice a depuis longtemps attiré des architectes visionnaires, et la Villa Sidonius s’inscrit dans cette tradition tout en ouvrant de nouvelles perspectives tant en termes de forme que de fonction. Élevée sur des piliers en béton renforcé, le design en forme de pont de la villa l’élève efficacement au-dessus de la pente, rapprochant les résidents des vues panoramiques sur la vallée de la Berounka, les collines du Karst de Bohême, et même le skyline de Prague au loin. En positionnant la structure en hauteur sur la pente exposée au nord, les architectes ont pu exploiter au mieux la lumière du soleil tout en créant une connexion fluide avec le jardin supérieur.

La construction de la villa est un exploit d’ingénierie, utilisant un cadre en acier préfabriqué qui allie durabilité et flexibilité. La structure porteuse extérieure repose sur des profils HEB 300, qui assurent la stabilité de la forme longue et horizontale du bâtiment. À l’intérieur, les profils IPE 160 servent de structure de support pour les fenêtres, les planchers et les éléments de toit, permettant à la villa de s’étendre sur une impressionnante distance de 18 mètres entre ses piliers renforcés. Ce choix de matériaux illustre la volonté des architectes de créer une structure à faible entretien capable de résister aux exigences du terrain tout en s’intégrant harmonieusement dans le paysage.

À l’intérieur, la Villa Sidonius intègre les dernières avancées technologiques en architecture, notamment des fenêtres air-lux d’origine suisse qui intègrent une technologie d’étanchéité à l’air brevetée pour garantir des fermetures hermétiques même en cas de variations de température. Le système de chauffage et de refroidissement de la villa utilise la technologie des pompes à chaleur, créant un climat intérieur confortable qui s’adapte aux variations saisonnières avec un impact environnemental minimal. Ensemble, ces éléments font de la Villa Sidonius un bâtiment à faible masse thermique qui équilibre la régulation de la température avec l’efficacité énergétique – une réalisation remarquable dans une structure où de vastes espaces vitrés laissent entrer la nature à l’intérieur.

L’accès à la villa commence de manière inattendue : via un tunnel souterrain qui relie le garage à la zone de vie principale. Conduisant les résidents au pied d’un des piliers imposants de la villa, le tunnel débouche sur un ascenseur, offrant une entrée privée et pratique à la fois élégante et efficace. L’ascenseur s’arrête à un niveau intermédiaire avec accès aux espaces de service de la maison avant d’atteindre les espaces de vie principaux.

L’architecte paysagiste Vladimír Sitta a collaboré étroitement avec l’équipe de conception pour intégrer la Villa Sidonius dans son environnement naturel. Inspirés par la beauté sauvage des collines de Bohême, ils ont imaginé une pente couverte d’ardoise, adoucie par des groupes de bouleaux. Cette approche confère au paysage une qualité sereine et organique, contrastant magnifiquement avec la structure en acier et les angles vifs de la villa. Ensemble, la conception architecturale et paysagère créent un environnement harmonieux qui célèbre le caractère naturel de la région tout en insufflant une nouvelle vie au quartier historique.

Une fois arrivé au niveau résidentiel, la disposition de la villa se déploie avec un sentiment d’ouverture et de chaleur. Un espace de vie central comprend un salon confortable mais spacieux, une salle à manger et une cuisine qui s’écoulent ensemble, invitant les résidents et les invités à se déplacer naturellement à travers la maison. Cet espace principal s’ouvre sur une terrasse exposée au sud, qui se transforme en une pente verdoyante où une piscine offre une retraite sous le soleil. Le design unique en forme de pont de la villa permet une séparation supplémentaire entre les espaces, avec les chambres d’enfants situées d’un côté et la chambre principale et la salle de bain, complètes avec vue, de l’autre.