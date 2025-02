Une maison terreuse à Londres avec un toit vert est actuellement en vente pour la modique somme de 1,8 million d’euros. Située à Lode, Stoke Newington N16, cette propriété a été construite en 2024 et offre une combinaison unique de design et de durabilité.

Le rez-de-chaussée de la maison se compose principalement d’une généreuse cuisine ouverte, d’une salle à manger et d’un salon, inondés de lumière naturelle à travers des fenêtres du sol au plafond. Une porte coulissante permet de séparer cet espace du généreux hall d’entrée. Conçue par les architectes de Nikjoo, la maison a été pensée pour offrir un espace familial spacieux et lumineux, avec des hauteurs sous plafond allant jusqu’à 2,8 mètres et une organisation des espaces internes permettant une connexion visuelle avec l’extérieur. Des fenêtres de poche ludiques percent l’arrière de la maison, apportant de la lumière dans le couloir et les toilettes du rez-de-chaussée.

Au premier étage, on trouve deux chambres doubles avec des étagères intégrées et des salles de bains attenantes. Couronnant la maison, une chambre principale au troisième étage avec un dressing et une salle de bains attenante. Les principes de design durable sont présents tout au long de la maison, avec des matériaux recyclés, une ventilation passive assurée par des blocs exposés et un toit vert qui améliore l’efficacité énergétique. Une approche circulaire des matériaux a été adoptée, avec des déchets et des produits recyclés utilisés chaque fois que possible.

La cuisine est équipée d’armoires en acier inoxydable brossé sur mesure. La chambre principale s’ouvre sur une terrasse privée sur le toit. Les concepteurs ont utilisé des chutes de bois de cerisier, de sapele et de chêne pour construire la rampe d’escalier. Les carreaux de la salle de bains sont en marbre recyclé.

Cette maison allie l’esthétique moderne et l’engagement écologique, offrant un espace de vie luxueux tout en respectant l’environnement. Avec ses caractéristiques uniques et son design innovant, cette propriété est un véritable joyau architectural à ne pas manquer.