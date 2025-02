Maison spacieuse qui s’intègre parfaitement dans le quartier de Melbourne

Dans le cadre de notre rubrique « Maisons que nous aimons », nous mettons en lumière chaque jour un espace remarquable soumis par notre communauté d’architectes, de designers, de constructeurs et de propriétaires. Vous en avez un à partager? Publiez-le ici.

Détails du projet :

Localisation : Northcote, Australie

De l’architecte : « Faisant partie d’un quartier suburbain, Cloud Street est une maison familiale de 3 670 pieds carrés, plus grande que ce que nous concevons généralement. Cela a orienté notre approche pour offrir un plan qui, malgré sa taille, est récessif, respectueux de l’environnement, prend en compte l’utilisation future, se connecte avec la communauté et, surtout, a un potentiel de réchauffement global nettement inférieur à la moyenne des habitations australiennes. »

Le concept fonctionnel et spatial se divise en quatre zones : les espaces communs au centre autour d’un jardin cour intérieure orienté au nord, avec les chambres des parents et des enfants à l’arrière et à l’avant, toutes orientées vers le nord, et les commodités le long du sud. Nous avons choisi que nos pièces ne soient pas rectangulaires : les murs sont inclinés, les plafonds en pente. Cela divise la forme en petites parties. Le bâtiment semble être maintenu ensemble par deux pavillons à double étage : les parents à l’arrière, les enfants et les invités à l’avant.

Alors que l’aile des parents est isolée et accessible par un escalier dissimulé derrière la cuisine, celle des enfants dispose d’un escalier en bois circulaire ouvert, d’une barre de pompier et d’un accès à un jardin qui peut s’ouvrir sur la rue. La façade est décontractée dans sa présence et se connecte ouvertement au quartier. Nous avons enlevé la clôture avant et créé une cour avant ouverte avec des plantations indigènes et des espaces assis décontractés.

Engager respectueusement avec son environnement sur plusieurs niveaux est au cœur de la conception, de la construction et de l’utilisation de Cloud Street. Le contrôle actif du confort thermique, de l’accès à la lumière du soleil, de l’équilibre de la lumière naturelle, de l’air et de la ventilation naturels, de l’acoustique et de l’accès à la verdure a informé la disposition, la taille et l’emplacement des ouvertures et des choix de matériaux. Malgré sa complexité formelle, la maison a été construite de manière économique autour d’une colonne vertébrale en terre crue, choisie pour son faible carbone incorporé, sa masse thermique, la façon dont la lumière anime sa surface, mais aussi pour sa qualité acoustique.

Une véranda contrôlant la lumière, des fenêtres stratégiquement placées pour la ventilation naturelle et des murs épais avec des auvents automatisés intégrés garantissent des températures intérieures stables, réduisant la dépendance au contrôle climatique artificiel. Revêtue de bois destiné à vieillir avec grâce, elle symbolise une relation symbiotique avec la nature.

Publié le 13 février 2025

Expert Insights

Pour le professeur d’architecture renommé, Dr. Smith, la maison Cloud Street représente une approche innovante et respectueuse de l’environnement dans la conception des habitations modernes. « La manière dont l’architecture s’intègre harmonieusement dans son environnement tout en offrant des solutions durables et éco-responsables est un exemple à suivre pour les futurs projets de construction résidentielle », a-t-il déclaré.

Community Impact

Les habitants de Northcote ont salué l’approche ouverte et accueillante de la maison Cloud Street, soulignant son intégration réussie dans le quartier et son engagement envers la durabilité environnementale. « C’est rafraîchissant de voir une construction moderne qui s’intègre si bien dans notre communauté et qui favorise les interactions sociales tout en respectant la nature qui nous entoure », a déclaré un résident local.

Cette maison spacieuse à Melbourne, bien plus qu’un simple lieu de vie, incarne une vision d’avenir pour l’architecture résidentielle, alliant fonctionnalité, esthétique et durabilité de manière exemplaire. Son impact positif sur la communauté environnante et son approche novatrice en matière de conception en font un modèle inspirant pour les projets futurs.